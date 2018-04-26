Rusya'nın Özbekistan'a yatırımı 8,5 milyar dolar oldu

Rusya'nın bugüne kadar Özbekistan'a yaptığı toplam yatırım 8,5 milyar dolar oldu.

Rusya'nın Özbekistan'daki Ticaret Temsilcisi Yardımcısı Leonid Pokrovski, Taşkent'te düzenlenen Expo-Russia Uzbekistan 2018 Fuarı'nda yaptığı açıklamada, ülkesinin bugüne kadar Özbekistan'a yaptığı toplam yatırımın 8,5 milyar doları aştığını bildirdi.

Pokrovski, Özbekistan'ın, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri arasında Rusya'nın en büyük 4'üncü ortağı olduğunu ve son dönemde 2 ülke arasındaki ticaret hacminin belirgin ölçüde arttığını ifade etti.

Ocak-şubat döneminde Rusya ile Özbekistan arasındaki dış ticaret hacminin yüzde 50,2 artarak 600 milyon dolar olduğunu, söz konusu dönemde Rusya'nın Özbekistan'a ihracatının yüzde 59,7 arttığını belirten Pokrovski, ülkedeki döviz, vergi ve gümrük sistemindeki liberalizasyon ile iş ortamının iyileştirilmesinin 2 ülke arasındaki dış ticaret hacminin artmasını sağladığını kaydetti.

Rusya Ticaret Odası verilerine göre, 2 ülke arasındaki dış ticaret hacmi, geçen yıl yüzde 33,9 artarak 3,6 milyar dolar oldu.

Rusya, Özbekistan'ın ticaret ve yatırım ortakları arasında ilk sırada yer alıyor. Rus Gazprom ve Lukoil şirketlerinin, Özbekistan'da dev yatırımları bulunuyor.

