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Rusya'nın silah ihracatı artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 23:38 | Son Güncelleme

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh’in Üst Yöneticisi Sergey Çemezov: "Yaptırımlara rağmen silah ihracatımız 2017’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,3 artarak 13,4 milyar dolara ulaştı. Diğer iş birliklerini de katarsak toplam ihracat hacmimiz 15 milyar doları geçti” - "Rosteh’in piyasa değeri de son 10 yılda üçe katlanarak 3 trilyon rubleyi geçti"

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh’in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemezov, Rusya’nın silah ihracatının yaptırımlara rağmen 2017’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,3 artarak 13,4 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Çemezov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi’de gerçekleştirdiği görüşmede, Rosteh’in net karının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 38 artarak 121 milyar rubleye (yaklaşık 2 milyar dolar) çıktığını belirtti.

Rosteh’in, 11’i savunma sanayinde olmak üzere 15 holding ve bu holdinglerin bünyesindeki toplam 700 firmayla faaliyetlerini yürütmeye devam ettiğini anlatan Çemezov, “Rosteh’in piyasa değeri de son 10 yılda üçe katlanarak 3 trilyon rubleyi (yaklaşık 49 milyar dolar) geçti.” dedi.

Çemezov, şirketin silah ihracatında da artış kaydedildiğine işaret ederek, “Yaptırımlara rağmen silah ihracatımız 2017’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,3 artarak 13,4 milyar dolara ulaştı. Askeri-teknik alandaki diğer iş birliklerini de katarsak toplam ihracat hacmimiz 15 milyar doları geçti.” diye konuştu.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünce (SIPRI) yayınlanan rapora göre, dünya silah ihracatının toplam yüzde 20’sini gerçekleştiren Rusya, geçen yıl ABD’nin ardından dünyanın en büyük ikinci silah ihracatçısı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
askeri Rosteh sanayi savunma silah

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