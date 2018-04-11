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Rusya'nın Suriye tasarısı kabul edilmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 00:47 | Son Güncelleme

Rusya'nın Suriye'de kimyasal silah saldırısı soruşturması talep ettiği tasarı, gerekli olan 9 ülkenin desteğini alamadığı için reddedildi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya'nın Suriye'de kimyasal silah kullanımı soruşturmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu tasarı, gerekli olan 9 ülkenin desteğini alamadığı için kabul edilmedi.

Rusya, ABD'nin Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal silah kullanımının soruşturulması ve sorumluların belirlenmesini talep ettiği tasarısını veto ettikten sonra BM Güvenlik Konseyinde karşı bir tasarıyı oylamaya sundu.

Rusya'nın bu tasarısı BMGK'de gerekli olan 9 ülkenin desteğini alamadığı için kabul edilmedi. Rusya'nın tasarısına sadece 6 ülke destek verirken 7 ülke karşı çıktı, 2 ülke de çekimser kaldı.

Rusya kendi sunduğu karşı tasarıda BM mekanizmasının sadece Suriye'de kimyasal silah saldırısının gerçekleşip gerçekleşmediğini belirleyip BMGK'ye rapor etmesini ve saldırının sorumlularının mekanizma tarafından değil BMGK tarafından belirlenmesini istiyordu.

Bu arada, Rusya'nın ikinci bir tasarısı daha bulunuyor ancak konseyde oylamaya sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

Rusya, ikinci tasarıda da Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) Duma'da yapacağı kimyasal silah saldırısına ilişkin soruşturmasına BMGK'nin destek vermesini talep ediyor. Ancak KSYÖ, sadece kimyasal silah saldırısını soruşturabiliyor, örgütün sorumlularının kim olduğunu belirleme yetkisi bulunmuyor. Batılı ülkeler ise soruşturmanın yanında saldırının sorumlularının da belirlenmesini talep ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
kimyasal silah Rusya Suriye Veto

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