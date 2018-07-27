BEYRUT (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev başkanlığındaki heyet, Moskova yönetiminin Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüyle ilgili hazırladığı planı Lübnanlı yetkililere sundu.
Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus heyeti, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Saad el-Hariri ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile başkent Beyrut'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.
Görüşmede Rus heyeti, Rusya savunma ve dışişleri bakanlarının Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünün organize edilmesiyle ilgili hazırladığı planı Lübnanlı yetkililere iletti.
Açıklamada söz konusu planın maddeleriyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.
"Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde evlerine dönmesi yönünde Lübnan'ın yaptığı çağrılarla uyum arz eden" planı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Avn, Lübnan'ın, Rusya'nın önerilerinin hayata geçirilmesi için gereken desteği vereceğini vurguladı.
Lavrentiev ise Lübnanlı yetkililerle görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, görüşmelerin çok olumlu geçtiğini ve Suriyelilerin ülkelerine dönüşü için ortak çalışmanın devam edeceğini söyledi.
Her gün komşu ülkelerdeki Suriyeli mültecilerden ülkelerine dönenler olduğunu hatırlatan Lavrentiev, bunun da iyi bir gösterge olduğunu sözlerine ekledi.
Rus heyeti, çarşamba günü Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esed'le görüşmelerinin ardından Ürdün'e, daha sonra da Lübnan'a geçmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen cuma, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşleriyle ilgili önerilerin ABD'ye gönderildiğini duyurmuştu. Önerilerin, Ürdün ve Lübnan'daki mültecilerin ülkelerine dönmesi için Rus-Amerikan-Ürdün grubunun oluşturulmasını içerdiği kaydedilmişti.
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