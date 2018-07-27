HABER

Rusya'nın "Suriyelilerin ülkelerine dönüş" planı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 20:42 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Rusya'nın sunduğu planın 890 bin Suriyeli mültecinin ülkelerine dönüşünü güvence altına aldığını belirtti

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Suriyeli mültecilerin Lübnan'dan ülkelerine dönüşüne ilişkin Rusya'nın planının Birleşmiş Milletler tarafından desteklenmesini ümit ettiğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, BM Lübnan Özel Temsilcisi Pernille Dahler Kardel'i Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü meselesi ele alındı. Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin Rusya planının, yaklaşık 890 bin kişinin Lübnan'dan ülkelerine dönüşünü güvence altına aldığını dile getirdi.

Lübnan'daki çeşitli bölgelere dağılmış olan mültecilerin yaşadığı sıkıntılara son vermek gerektiğini belirten Avn, Suriyelilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin Rus planının Birleşmiş Milletler tarafından desteklenmesini ümit ettiğini kaydetti.

Avn, konuyla mükellef kılınan Rus yetkililerle dönüş mekanizmasına ilişkin teknik ayrıntıları görüşmek üzere Lübnan'da bir komisyon kurulacağını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev başkanlığındaki heyet, perşembe günü Moskova yönetiminin Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüyle ilgili hazırladığı planı, başta Avn olmak üzere, Başbakan Saad Hariri, Meclis Başkanı Nebih Berri gibi yetkililere sunmuştu.

PARTNER1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 kişi selde kaybolduKocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 kişi selde kayboldu
Yıldırım: Meclisimizin daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz (4)Yıldırım: Meclisimizin daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Lübnan Özel Temsilcisi Pernille Dahler Kardel Lübnan Suriyeli mülteciler

En Çok Okunan Haberler

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Dünyaca ünlü fast food zincirinde akılalmaz kavga: Sen benim anneme...

Dünyaca ünlü fast food zincirinde akılalmaz kavga: Sen benim anneme...

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

İlk kez üretildi! Türkiye, 61 ülkeye ihraç ediyor

İlk kez üretildi! Türkiye, 61 ülkeye ihraç ediyor

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammı değerlendirmesi!

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammı değerlendirmesi!

Meral Akşener diretiyor, İYİ partililer vazgeçmiyor! Ankara'daki genel merkezin duvarında dikkat çeken afiş!

Meral Akşener diretiyor, İYİ partililer vazgeçmiyor! Ankara'daki genel merkezin duvarında dikkat çeken afiş!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 kişi selde kayboldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 kişi selde kayboldu

Mevlüt Bengi'nin katili sağ ele geçirildi

Mevlüt Bengi'nin katili sağ ele geçirildi

İstanbul Sancaktepe'de binada çökme tehlikesi

İstanbul Sancaktepe'de binada çökme tehlikesi

Aydın'da Mustafa Doğru isimli vatadandaş 1 ay boyunca boğazında sülükle yaşadı!

Aydın'da Mustafa Doğru isimli vatadandaş 1 ay boyunca boğazında sülükle yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.