BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Suriyeli mültecilerin Lübnan'dan ülkelerine dönüşüne ilişkin Rusya'nın planının Birleşmiş Milletler tarafından desteklenmesini ümit ettiğini söyledi.
Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, BM Lübnan Özel Temsilcisi Pernille Dahler Kardel'i Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda kabul etti.
Görüşmede, Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü meselesi ele alındı. Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin Rusya planının, yaklaşık 890 bin kişinin Lübnan'dan ülkelerine dönüşünü güvence altına aldığını dile getirdi.
Lübnan'daki çeşitli bölgelere dağılmış olan mültecilerin yaşadığı sıkıntılara son vermek gerektiğini belirten Avn, Suriyelilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin Rus planının Birleşmiş Milletler tarafından desteklenmesini ümit ettiğini kaydetti.
Avn, konuyla mükellef kılınan Rus yetkililerle dönüş mekanizmasına ilişkin teknik ayrıntıları görüşmek üzere Lübnan'da bir komisyon kurulacağını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev başkanlığındaki heyet, perşembe günü Moskova yönetiminin Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüyle ilgili hazırladığı planı, başta Avn olmak üzere, Başbakan Saad Hariri, Meclis Başkanı Nebih Berri gibi yetkililere sunmuştu.
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