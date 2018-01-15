Rusya'nın uluslararası rezervleri 432,7 milyar dolara çıktı

Rusya'nın uluslararası rezervleri, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 14,6 artarak 432,7 milyar dolara çıktı.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın uluslararası rezervlerinin Aralık 2017'de bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 düşerek 432,7 milyar dolara indiği bildirildi.

Ülkenin uluslararası rezervlerinin 2017'de ise 2016'ya göre yüzde 14,6 arttığı belirtilen açıklamada, rezervlerdeki döviz miktarının aynı dönemde yüzde 12,1'lik artışla 317,5 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.

Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşan ülkenin uluslararası rezervleri, Ağustos 2008'de 598 milyar dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

(AA)