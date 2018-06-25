Ryan Air'dan Dalaman seferi

İrlanda merkezli hava yolu şirketi Ryan Air’in Dublin-Dalaman seferi gerçekleştirildi.

Dublin’den Dalaman’a 184 yolcusuyla gelen Ryan Air'ın ilk uçağı su takı ve törenle karşılandı. Uçaktan inen yolculara YDA Dalaman Havalimanı personeli tarafından ikramlarda bulunuldu.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç ile Ryan Air temsilcileri Dublin’den Dalaman’a başlayan uçuşlar dolayısıyla pasta kesti.

Güvenç, yaptığı konuşmada, Ryan Air’in Dalaman’a ilk seferini yaptığını ve Dublin’den kalkan uçağın Dalaman’a dolu olarak geldiğini söyledi.

Ryan Air'in önemli bir hava yolu şirketi olduğunu anlatan Güvenç, "Bugün Dublin’den Dalaman’a ilk seferini yapan Ryan Air bir dünya devi. Avrupa’nın en çok yolcu taşıyan havayolu firması. 2017’deki yolcu sayısı 120 milyona ulaştı. Hedefleri 430 uçaklık filolarını daha da büyüterek 2020’li yıllarda 200 milyon yolcuya ulaşmak.” dedi.

Ryan Air’in bu sene Dublin ve Bratislava’dan Dalaman’a uçuşlar yapacağını anlatan Güvenç, “Önümüzdeki yıllarda Litvanya, Polonya ve Avusturya gibi ülkelerden Dalaman’a yeni uçuşlar planlıyoruz. Bölgemize ve turizm sektörüne hayırlı olsun. Uzun süren görüşmelerimizden sonra Dalaman’a uçma kararı alan Ryan Air yönetimine ve emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.” diye konuştu.