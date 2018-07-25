Ryanair çalışanları 4 ülkede greve gitti

MADRİD (AA) - İrlanda'nın düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair'in kabin görevlileri, haklarının iyileştirilmesi talepleri karşılanmadığı için Avrupa'da 4 ülkede greve gitti.
Kabin görevlilerinin üye olduğu sendikalar, grev kararının şirketin talepleri karşısındaki duyarsızlığı ve gruplar arasındaki ücret farkını giderme konusunda eyleme geçmemesi nedeniyle alındığını açıkladı.
Sendikalar, çalışanların Ryanair'in merkezinin bulunduğu İrlanda değil, İspanya yasalarına tabi olmak istediklerini de kaydetti.
İspanya, Portekiz, Belçika ve İtalya'da yapılan 2 günlük grev nedeniyle Avrupa çapında 600 uçuş iptal edildi. En çok etkilenen ülke, 400 uçuşla İspanya oldu.
Merkezi İrlanda'da bulunan havayolu firması, sadece İspanya uçuşlarındaki en az 75 bin yolcunun grevden etkileneceğini hesapladı.
Firmadan yapılan açıklamada, yolculara alternatif uçuşlar veya para iadesi önerildiği belirtildi.
37 ülkede 86 havaalanında faaliyet gösteren ve geçen yıl 130 milyon yolcu taşıyan Ryanair, Noel tatili öncesi büyük bir grevi sendikaları tanımama kararından geri adım atarak son anda önlemişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu
Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığı'na aday olacak mı? Twitter'dan açıkladı
Türkiye'yi sarsan Leyla Aydemir cinayetinde yeni gelişme!
Son dakika! Adnan Oktar'ın cephaneliği ortaya çıktı
Ölü sayısı 79'a ulaştı, felaket havadan böyle görüntülendi
Kiraya verdikleri daireyi 'randevu evi' olarak buldular
Müthiş değişim! Son halini gören tanıyamıyor
Mitolojik canavar Filipinler'de kıyıya vurdu!
Rize'yi ayağa kaldıran sapık! 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!
İstanbul'da arkadaşlarını gasp ettirmek için tuttukları tetikçi kendilerini de yaraladı!
KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum