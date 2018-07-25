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Ryanair çalışanları 4 ülkede greve gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 12:22 | Son Güncelleme

İspanya, Portekiz, Belçika ve İtalya'da yapılan 2 günlük grev nedeniyle Avrupa çapında 600 uçuş iptal edildi

MADRİD (AA) - İrlanda'nın düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair'in kabin görevlileri, haklarının iyileştirilmesi talepleri karşılanmadığı için Avrupa'da 4 ülkede greve gitti.

Kabin görevlilerinin üye olduğu sendikalar, grev kararının şirketin talepleri karşısındaki duyarsızlığı ve gruplar arasındaki ücret farkını giderme konusunda eyleme geçmemesi nedeniyle alındığını açıkladı.

Sendikalar, çalışanların Ryanair'in merkezinin bulunduğu İrlanda değil, İspanya yasalarına tabi olmak istediklerini de kaydetti.

İspanya, Portekiz, Belçika ve İtalya'da yapılan 2 günlük grev nedeniyle Avrupa çapında 600 uçuş iptal edildi. En çok etkilenen ülke, 400 uçuşla İspanya oldu.

Merkezi İrlanda'da bulunan havayolu firması, sadece İspanya uçuşlarındaki en az 75 bin yolcunun grevden etkileneceğini hesapladı.

Firmadan yapılan açıklamada, yolculara alternatif uçuşlar veya para iadesi önerildiği belirtildi.

37 ülkede 86 havaalanında faaliyet gösteren ve geçen yıl 130 milyon yolcu taşıyan Ryanair, Noel tatili öncesi büyük bir grevi sendikaları tanımama kararından geri adım atarak son anda önlemişti.

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Avrupa Belçika grev İrlanda İspanya İtalya Portekiz ryanair

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