HABER

Ryanair pilotları 5 ülkede grevde

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 11:42 | Son Güncelleme

Çalışma koşullarını protesto eden pilotlar, Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç ve İrlanda'da eş zamanlı olarak greve gitti - 396 uçuşun iptaline neden olan grevin 55 binden fazla yolcuyu etkilemesi bekleniyor

BRÜKSEL (AA) - İrlanda'nın düşük maliyetli en büyük havayolu şirketlerinden Ryanair'in pilotları, çalışma koşullarını protesto etmek için 5 Avrupa ülkesinde greve gitti.

Ryanair'in 33 yıllık tarihindeki en büyük pilot grevine ilişkin havayolu şirketinden yapılan açıklamada, Almanya'da 250, Belçika'da 104 ve İsveç, İrlanda ile Hollanda'da 42 uçuşun iptal edileceği bildirildi.

Pilotlarının diğer ekonomik havayolu şirketlerinden daha fazla maaş aldığını savunan Ryanair yönetimi, grevi "üzücü ve haksız" olarak nitelendirdi.

- 396 uçuş iptal, 50 bin yolcu etkilenecek

Sendikaların çağrısıyla 5 Avrupa ülkesinde greve giden pilotlar, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, maaşlarının artırılması ve Ryanair'in merkezinin bulunduğu İrlanda'nın değil çalıştıkları ülkelerin yasalarına tabi olmak istiyor.

Pilotların 10 Ağustos Cuma günü saat 03.01 ile 11 Ağustos Cumartesi günü 02.59 arasında 5 ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştireceği iş bırakma eylemi, toplamda 396 uçuşun iptaline neden olacak.

Bu, havayolu şirketinin yaklaşık 6 uçuşundan birisinin iptal edilmesi anlamına geliyor.

Avrupa'da uçuşların yoğun olduğu yaz sezonunda gerçekleşen bu iptallerin 55 binden fazla yolcuyu etkilemesi bekleniyor. En çok etkilenecek ülkelerin başında ise 42 bin yolcu ile Almanya geliyor.

- Ryanair grevleri

Ryanair'de temmuz ayında İspanya, Belçika, Portekiz ve İtalya'da kabin görevlileri greve gitmiş, şirketin 100 bin yolcuyu etkileyen 600 uçuşu iptal edilmişti.

37 ülkede 86 havaalanında faaliyet gösteren ve geçen yıl 130 milyon yolcu taşıyan Ryanair, Noel tatili öncesindeki büyük bir grevi de sendikaları tanımama kararından geri adım atarak son anda önlemişti.

Ryanair pilotları 5 ülkede grevde

- Çalışma koşullarını protesto eden pilotlar, Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç ve İrlanda'da eş zamanlı olarak greve gitti - 396 uçuşun iptaline neden olan grevin 55 binden fazla yolcuyu etkilemesi bekleniyor

1 / 14

Ryanair pilotları greve gitti

Ryanair pilotları greve gitti
2 / 14

Ryanair pilotları greve gitti

Ryanair pilotları greve gitti
3 / 14

Ryanair pilotları greve gitti

Ryanair pilotları greve gitti
4 / 14

Ryanair pilotları greve gitti

Ryanair pilotları greve gitti
5 / 14

Ryanair pilotları greve gitti

Ryanair pilotları greve gitti
6 / 14

Ryanair pilotları greve gitti

Ryanair pilotları greve gitti
7 / 14

Ryanair pilotları greve gitti

Ryanair pilotları greve gitti
8 / 14

Ryanair pilotları greve gitti

Ryanair pilotları greve gitti
9 / 14

Ryanair pilotları greve gitti

Ryanair pilotları greve gitti
10 / 14

Ryanair pilotları greve gitti

Ryanair pilotları greve gitti
11 / 14

Ryanair pilotları greve gitti

Ryanair pilotları greve gitti
12 / 14

Ryanair pilotları greve gitti

Ryanair pilotları greve gitti
13 / 14

Ryanair pilotları greve gitti

Ryanair pilotları greve gitti
14 / 14

Ryanair pilotları greve gitti

Ryanair pilotları greve gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Belçika grev Hollanda İrlanda isveç Ryanair pilotları sendika uçuş iptali

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

Müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya otel sahibinin yanıtını konuşuyor

Müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya otel sahibinin yanıtını konuşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak ve Mardin'de operasyon!

Şırnak ve Mardin'de operasyon!

PKK kampında iğrenç olay! Murat Karayılan hakkındaki iddia kan dondurdu

PKK kampında iğrenç olay! Murat Karayılan hakkındaki iddia kan dondurdu

Uzay gözlemlerinin yapılabileceği en karanlık nokta Isparta'da

Uzay gözlemlerinin yapılabileceği en karanlık nokta Isparta'da

Ordu'daki sel felaketi için son dakika açıklama!

Ordu'daki sel felaketi için son dakika açıklama!

Wattozz’un fotoğrafları paylaşıldı

Wattozz’un fotoğrafları paylaşıldı

Nagehan Alçı, 'Yerel seçimler Ekim 2018'e alınmak zorunda' dedi, nedenlerini sıraladı

Nagehan Alçı, 'Yerel seçimler Ekim 2018'e alınmak zorunda' dedi, nedenlerini sıraladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.