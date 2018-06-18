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Ryanair'den havalimanlarında alkol satışının kısıtlanması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 18:27 | Son Güncelleme

Ryanair'den havalimanlarında alkol satışının kısıtlanması çağrısı

LONDRA (AA) - Avrupa'nın en popüler ucuz havayolu şirketlerinden Ryanair, havalimanlarındaki alkol satışlarının kısıtlanması için çağrıda bulundu.

İrlanda merkezli havayolu şirketinden yapılan açıklamada, havalimanlarındaki lokanta, cafe ve barlarda sabah saat 10.00'dan önce alkol satışının yasaklanması ile yolcuların bu yerlerden kişi başına en fazla sadece iki porsiyon içki alabilmesi önerileri yer aldı.

Hafta sonunda birkaç alkollü yolcunun uçaktaki uygunsuz davranışları sebebiyle Ryanair uçağının Paris'e beklenmedik bir iniş yapmasının ardından gelen açıklamada, "Yolcuların uçuşlarından önce fazla içki içmelerine izin vermek yerine, aşırı içki tüketimi ile bunun yarattığı sorunları engellemek amacıyla böylesine önleyici tedbirleri sunmak havalimanlarının görevidir." ifadesine yer verildi.

Avrupa'nın düşük bilet ücretli en büyük havayolu şirketi Ryanair, yılda 130 milyon yolcu taşırken, Avrupa ve Kuzey Afrika'daki 215 havalimanından günde 2 binden fazla uçuş gerçekleştiriyor.

Hafta sonunda, Dublin-İbiza uçuşunda yer alan alkollü bazı yolcuların uygunsuz davranışları sebebiyle uçak Paris'e acil iniş yapmış, uçaktan indirilen 3 yolcu Fransız polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

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alkol alkol satışı ingiltere İrlanda ryanair

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