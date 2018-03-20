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Ryan'dan Mueller'in görevine son verileceği iddialarına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 18:12 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Ryan: - "Mueller'in görevine son verilme gibi bir ihtimalin değerlendirme aşamasında bile olmadığına dair garanti aldım"

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya soruşturmasını yürüten Özel Savcı Robert Mueller'in işine son vermeyeceğini bildirdi.

Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Ryan, Kongre binasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın Mueller'in işine son vereceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Trump'ın böyle bir girişimde bulunmayacağına "emin" olduğunu belirten Ryan, "Mueller'in görevine son verilme gibi bir ihtimalin değerlendirme aşamasında bile olmadığına dair garanti aldım." ifadesini kullandı.

Trump, hafta sonunda sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, "Rusya'nın 2016'daki Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği" yönündeki iddiaları soruşturan Özel Savcı Mueller'i hedef aldı.

Trump'ın bu açıklamaları üzerine ABD Kongresinin önde gelen Cumhuriyetçi isimleri, kendisine uyarıda bulunarak Mueller'in işine devam etmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, geçen cuma günü FBI Direktör Yardımcısı Andrew McCabe'i emekliliğine iki gün kala işten çıkardı.

Rusya soruşturması bağlamında 2016'da etkin görevler yürüten ve Demokratların başkan adayı Hillary Clinton hakkındaki soruşturmaya bakan McCabe, Trump tarafından birçok kez eleştirildi.

Rusya soruşturması kapsamında FBI'da daha önce yaşanan en büyük deprem, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü James Comey'nin Trump tarafından kovulması oldu.

ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasına özel yetkili savcı olarak 17 Mayıs 2017'de Mueller'i atadı.

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