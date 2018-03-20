Ryan'dan Mueller'in görevine son verileceği iddialarına yalanlama

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya soruşturmasını yürüten Özel Savcı Robert Mueller'in işine son vermeyeceğini bildirdi.

Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Ryan, Kongre binasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın Mueller'in işine son vereceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Trump'ın böyle bir girişimde bulunmayacağına "emin" olduğunu belirten Ryan, "Mueller'in görevine son verilme gibi bir ihtimalin değerlendirme aşamasında bile olmadığına dair garanti aldım." ifadesini kullandı.

Trump, hafta sonunda sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, "Rusya'nın 2016'daki Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği" yönündeki iddiaları soruşturan Özel Savcı Mueller'i hedef aldı.

Trump'ın bu açıklamaları üzerine ABD Kongresinin önde gelen Cumhuriyetçi isimleri, kendisine uyarıda bulunarak Mueller'in işine devam etmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, geçen cuma günü FBI Direktör Yardımcısı Andrew McCabe'i emekliliğine iki gün kala işten çıkardı.