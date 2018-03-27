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S-400 alımıyla ilgili kritik gelişme: Takvim öne alınabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 11:53 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "S-400 alımı F- 35 alımını etkilemez. S-400 alımında sıkıntı yok. Hatta takvim öne alınabilir" dedi.

S-400 alımıyla ilgili kritik gelişme: Takvim öne alınabilir

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Nurettin Canikli S-400

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