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S-400 sistemi için 'S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı' kurulacak

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 08:43 | Son Güncelleme 6 saat önce

Rusya’dan alınan 2 adet S-400 sisteminin TSK’daki yapılanması, “S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı” şeklinde olacak. Alay komutanlığı, 2 tabur ve 4 bölükten oluşacak. TSK, yurt genelinde 2 farklı noktaya S-400 taburu, her birinde 72 olmak üzere toplam 144 füze yerleştirebilecek.

Türkiye’yi füze savunma şemsiyesi altına alacak S-400 projesinde askeri yapılanma netlik kazanmaya başladı. S-400 sistemi “alay komutanlığı” yapısı altında 2 tabur ve 4 bölükten oluşacak. Sistemde her an ateşlenmeye hazır 144 füze yer alacak.

Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmaya imzaların atılmasının ardından yapılan açıklamalar, kurulacak sistemin büyüklüğü konusunda kafa karışıklığına yol açtı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli,, geçen perşembe günü “2 sistem, yani 4 batarya satın alacağız” derken, Rus yetkililer de aynı yönde açıklama yaptı. Ertesi gün, imzaların atılmasından hemen sonra, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın yaptığı yazılı açıklamada “Proje ile 1 adedi opsiyon olmak üzere toplam 2 adet S-400 sistemi (bataryası) tedarik edilecektir” denildi.

O FARKLILIĞIN NEDENİ

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen, “çelişkili” görünen açıklamaların perde arkasını araştırdı. Türkiye ile Rusya arasında yürütülen müzakerelerde ve imzalanan anlaşmada satın alınacak füze sayısında değişikliğin söz konusu olmadığı belirtildi. Kafa karıştıran açıklamalar, füze savunma sisteminin karmaşık konfigürasyon yapısından; bölük, batarya, sistem gibi terimlerin farklı tanımlanmasından ve tarafların savunma sanayii işbirliği anlaşmalarının gizlilik prensibine riayet etmesinden kaynaklanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ( TSK) yapılanma, “S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı” şeklinde olacak. Alay komutanlığı, 2 tabur ve 4 bölükten oluşacak. Bir S-400 sisteminde, “lançer” adı verilen füze rampalarının yanı sıra “Big Bird” olarak anılan uzun menzilli radar, “Grave Stone” adı verilen ve füzeleri güdümleyen angajman radarı ile “55K6E” adıyla kodlanan komuta kontrol aracı yer alıyor. Sistemi oluşturan tüm elemanlar tekerlekli araç üzerine konuşlandırılıyor. Böylece kriz dönemlerinde ihtiyaç duyulan bölgeye sevk edilebiliyor.

2.5 MİLYAR DOLARA

Rusya’ya verilen siparişin “2 tabur” planlamasına göre yapıldığı öğrenildi. TSK, yurt genelinde 2 farklı noktaya S-400 taburu konuşlandırabilecek. Projede opsiyon olarak değerlendirilen radar ve komuta kontrol araçlarından 1 ya da 2 set daha satın alınması halinde TSK 4 farklı noktaya konuşlanmaya yeterli sayıda füze rampasına peşinen sahip olacak. Mevcut planlamaya göre her bölükte 9, her taburda 18 ve alay genelinde toplam 36 lançer görev yapacak. Her lançer 4 füze ateşleme kapasitesine sahip bulunuyor. Böylece aynı anda ateşlenmeye hazır füze sayısı 144’e ulaşıyor.

Türkiye, Rusya’dan S-400 sistemlerini satın alan ilk NATO ülkesi olacak. Anlaşma uyarınca Rusya’ya 2.5 milyar dolar ödeme yapılacak. Ruble üzerinden ödeme gerçekleştirilecek. Toplam tutarın yüzde 45’i ön ödemeyle yapılacak. Yüzde 55’lik bölüm ise Rusya tarafından kredilendirilecek. Ankara, avans ödemelerine başlandığını açıkladı. İlk sistem teslimatının 2020 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

KONTROL TÜMÜYLE TSK’DA

S-400 sisteminin kontrolü tamamen TSK’da olacak. NATO sistemine entegre edilmeyeceği gibi, Rusya’nın kontrolü de söz konusu olmayacak. Sisteme, milli olarak geliştirilen dost-düşman tanıma sistemi entegre edilecek. S-400 sisteminin, ABD’li rakibi Patriot sistemine göre üstün özellikleri bulunuyor. Sistem sayesinde her tabur aynı anda 36 farklı düşman tehdidini algılayıp karşılık verebilecek. Sistem farklı füze tiplerinin kullanımına olanak tanıyor. Böylece, çok farklı menzile sahip seyir füzelerinden balistik füzelere ve uçaklara kadar düşmana ait çok farklı tehdit unsurları tek bir sistemle etkisiz hale getirilebiliyor.

İŞTE S-400 FÜZE SİSTEMİ

- Kısa, orta ve uzun menzilli füzeleri ateşleyerek farklı tehditleri etkisiz hale getirebiliyor.

- Hayalet uçakları, stratejik bombardıman uçaklarını, elektronik harp uçaklarını, keşif uçaklarını, erken uyarı uçaklarını, Tomahawk füzeleri ile balistik füzeleri etkisiz hale getirebiliyor.

- Etkili menzil 40-400 km

- Füze hızı: 4.8 km/saniye

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Anahtar Kelimeler:
Rusya TSK S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Teknoloji gelmesi güzel, 5 yıla kalmaz TR800'ü yaparız. Hainler hafi eller kırmızıya:))
yine ülkemin parası boşa gitti. S400 kimin Rusya'nın. Patriot kimin ABD malı. Bunların ikisi de bana düşman ülke. Ha şu mesele Rusların Türklere zamanında yaşattığı sıkıntıları ve sorunları unutturanlar Osmanlının yıkılmasında en büyük rolü kapan. Rusya ABD İngiltere İsrail ve Almanya dönüşümlü olarak bize ya dost ya düşman oluyor. Ben anlamıyorum bu savunma füzeleri kimin için. Etrafımızdaki ülkeleri bilenler kendisi yazssın ben kime karşı neyi savunacağım. Bu füzeleri kullanmam için ya bana ABD den ya Rusya dan füze atılması lazım. Kore ile savaş halindeysek onu bilemem. Saygılar
Özellikle bu füze sistemi savunma amaçlı. Bu füzenin bende olması sadece benim kendimi korumamı sağlar. Benim savaş gücümü arttırmam için. Uçak üretmem lazım. Helikopter üretmem lazım. Havadan havaya füze sistemleri, Menzili en az 7000-12.000 ye hakimiyet sağlayacak karşı taaruz füzesi yapmam lazım. Yani ABD benim düşmanımsa benimde onu vurabilecek gücümün olması lazım. Ne olacak adam beni her seferinde katledecek ben ona birşey yapamayacağım. Ne diye o zaman ben bu füzeleri alıyorum ki. Beni sürekli öldürsün diye. Hem beni öldürmeye programlanmış hem koruma kalkanı vermeye mi yok öyle birşey.
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