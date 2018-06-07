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Saadet öğretmenin kurduğu dernek mağdurlara destek sağlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 11:18 | Son Güncelleme

İzmir Menderes'te okul müdürünün 6 kız öğrenciye cinsel istismarını ortaya çıkaran öğretmen Saadet Özkan'ın kurduğu Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin gönüllü avukatları, Ankara'da komşusunun 6 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen sanığın yargılandığı davaya müdahil olmak için dilekçe verdi - Derneğin avukatı Aslıhan Kart: - "Cinsel istismar mağduru çocuklar ile ailelere destek olarak istismarla mücadelede etkin rol oynamayı hedefliyoruz" - "Mağdur ve ailelere sadece hukuksal destek değil, dernek üyesi uzmanlar aracılığıyla travma sonrası psikolojik ve tıbbi destek sağlamayı da amaçlıyoruz"

SERDAR AÇIL - İzmir Menderes'te okul müdürünün 6 kız öğrenciye cinsel istismarını ortaya çıkaran öğretmen Saadet Özkan'ın kurduğu Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), gönüllü avukatları aracılığıyla mağdurlara hukuksal destek sağlıyor.

Ankara'da komşusunun 6 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığın, 29 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık ve tarafların avukatları ile davaya müdahillik talebinde bulunan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin avukatları katıldı.

Aynı binada oturdukları komşusunun 6 yaşındaki kızını zorla apartman boşluğuna götürüp istismarda bulunduğu öne sürülen ve "çocuğa cinsel istismar" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından yargılanan sanık, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Sanığın avukatı da suçu başka kişinin işlemiş olabileceğini ileri sürerek, çocuğun ifadesine itibar edilmemesini istedi.

Mağdur çocuğun avukatı Muhammed Sabır Fırat ise suçu sabit olan sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Davaya taraf olmak istediklerini belirten UCİM avukatı Aslıhan Kart da çocuk istismarıyla mücadele eden bir derneğin bu talebinin, mahkemece kabul edileceğine inandıklarını söyledi.

Tarafların beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına ve tanıkların dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

- "Çocuk istismarıyla mücadele edeceğiz"

Avukat Aslıhan Kart, duruşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneğinin, İzmir Menderes'te 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen okul müdürünün yargılanmasını sağlayan öğretmen Saadet Özkan tarafından kurulduğunu, cinsel istismar mağduru çocuklar ile ailelere destek olup istismarla mücadelede etkin rol oynamayı hedeflediklerini söyledi.

Mağdur ailelerin, derneğin internet sayfasında yer alan ihbar ve iletişim hattı üzerinden kendilerine ulaşabileceklerini belirten Kart, "Derneğin amacı, bireyin doğum öncesinden başlayarak tüm gelişim evrelerinde sağlıklı bir biçimde yetişmesini sağlamak. Çocuğu, her tür duygusal, fiziksel ve cinsel istismar ile her türlü ihmalden korumak ve bu olayların yaşanmasının önüne geçmek." dedi.

Çocuk istismarıyla ilgili ülke genelinde hizmet verdiklerini anlatan Kart, şunları kaydetti:

"Mağdur ve ailelere sadece hukuksal destek değil, dernek üyesi uzmanlar aracılığıyla travma sonrası psikolojik ve tıbbi destek sağlamayı da amaçlıyoruz. Çocukların cinsel istismarı tanıyabilmesi, vücuduna kimsenin dokunamayacağı konusunda bilinçlenmesi, 'Hayır' diyebilmeyi, tehdit edilse bile anne babasından saklanacak sırları olmaması gerektiğini öğrenmeleri, iyi dokunma ile kötü dokunma arasındaki farkı anlayabilmeleri, kendini bu eylemlere karşı koruyabilmelerini sağlamak ve mağdurların rehabilitasyonu için çalışma yapmak derneğimizin en önemli görevi olacak."

"Mağdurların yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Ülkemizin neresinde olursa olsun bize gelen ihbar ve talepleri değerlendirip her çocuk için mücadele etmekte kararlıyız." diyen avukat Kart, ailelerden derneğe başvurmaktan çekinmemelerini istedi.

- ABD'de ödül almıştı

İzmir'deki cinsel istismar olayını ortaya çıkarmak için verdiği mücadeleden dolayı Saadet Özkan, geçen yıl ABD Dışişleri Bakanlığınca, "Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü. Özkan, ödülünü ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'tan almıştı.

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