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Saadet Partili başkana 'CHP ile berabersiniz' deyip su vermediler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 09:12 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Alaplı İlçe Başkanı Ramazan Sarıkaya, AK Partili olduğunu söyleyen benzin istasyonu sahiplerinin kendilerine su vermediğini iddia etti.

Saadet Partili başkana 'CHP ile berabersiniz' deyip su vermediler!

Saadet Partisi İlçe Başkanı Ramazan Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zonguldak il divan toplantısına giderken Ereğli Tersaneler bölgesinde bir benzin istasyonunda benzin aldıklarını belirtti.

Odatv'de yer alan habere göre, arabanın camını yıkacakları sırada, AK Partili olduğunu söyleyen benzin istasyonu sahiplerinin kendilerine “Burada araba yıkayamazsınız” dediğini ifade eden Ramazan Sarıkaya, şöyle devam etti:

“Nedenini sorduğumuzda ‘Siz CHP ile berabersiniz, biz AKP’liyiz’ dedi. İfade bu!”

İşte o mesaj:

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Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi Zonguldak Alaplı ak parti CHP

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
İşte Akp zihniyetinin bölücülük ve ayrımcılık yaptığının en güzel örneği.EE çıkıpta benim yüzde ellim dersen ülkeyide böyle bölmüş kardeşi kardeşe vurdurmuş olursun.Biraz kafa beyin olsa insanlar siyasetcilerin bir gün gideceğini ama dostlukların ,kardeşliklerin arkadaşlıkların hep devam edeceğini unutmamaları gerekir.Yazık yazık düştüğümüz hallere bakın.Kurtuluş savaşında sırt sırta omuz omuza çarpışan neslin torunları şimdi artık birbirlerine su vermiyor .Acaba kimin sayesinde?
TÜM AKPLİLER BU ÜLKEYE DÜŞMANDIR YALANDAN VATANSEVERLİK YAPMASINLAR
ne var tutamassın demiş kötü bir şey dememişki küfür etmemiş hakaret etmemiş mal onun malı tutmak istersen gel hortumu tut
vermezler. . kendilerinden olmayana su bile vermezler.. eleştiriye kapalidirlar. . her yaptıkları doğrudur. . ta ki en baştaki isim aldandık kandırıldık diyene kadar her yaptıklarının doğru olduğuna inanırlar
Sen Uzulme Kardesim 24.Hazirandan Sonra O Benzinci BOZUNTUSU Kendisine Yeni Bir Is Bulmak ZORUNDA Kalacak Cunku Yaptigi Hareket Ticaret Ve Is Kanunu.na Aykiri Davranmaktan Calistirdigi O BENZINLIK KAPATILACAK Bunu Iyi Bilsin
doğru demiş benzinlikçinin ağzına yüreğine sağlık.
doğru demişler chp solcular koministler aleviler hdp ile kolkola gidiyorlar neden. berabersinizki
kutuplaşmanın en somut örneğidir...
bunların müslümanlığı bu kadar. şu istasyonu söyleseydinizde milletten ona göre alışverişini yapsaydı
yalan söylüyor. fetö taktiği bunlar algı oluşturup oy alacak bu millet bunları nah yutar siz de sıfırı alırsınız
ne yani. bi yerde PKK destekçisi islam düşmanı CHP ile olacaksın bide su mu alacaksın. alırsın sen suyu
ülkeyi ayrıştırmanın bir örneği.yazık.hepimiz kardeşiz.umarım buna benzer olaylar ülkemizde hiç olmaz.
İstasyonun ismini de yazsaydınız,biz de girmeyelim oraya,sopa falan yeriz sonra :)
artık halkın size bakışını anlayın, yanar döner olmayın. millet sizin puanınızı verdi hadi başka kapıya
vay be nereden nereye geldık
akp kaybedince o istasyonun lisansını feshedin .
milleti bu hale düşürenler utansın. apoyla anlaşırken alkışllayanların sölediklerine b akın
bunların bu kadar cahil olduklarını kimse tahmin etmezdi.insanları partilerine göre ayrıştırmak bölücülüktür.
DOĞRU SÖZE NE HACET? SEN Kİ BEN MÜSLÜMANIM DİYE OY İSTİYORSUN SEN Kİ BEN MÜSLÜMAN DEĞİLİM DİYENLERİN YANINDASIN. YOLUN AÇIK OLSUN. YÜZDE 1 OYUN VARDI ARTIK O DA YOK
Zır cahil bir millet! Allah sonumuzu hayır etsin, fakat okullardaki yeni nesil öğretmenlerimiz umut veriyor sonuna kadar asılıyorlar çocukların ufku açık yetişmesi için, geleceğimiz öğretmenlerimizin elinde yoksa bu nesilden cacık olmaz.
Bu zamanda bu zihniyet. Aklı başında olan bir insan böyle düşünemez. demekki bu kadar kutuplaşmaya meraklılar.
Çok vatansever iseler neden akepe ilçe başkanına sizler pkklılar ile işbirliği halindeydiniz (Habur'da, Dolmabahçe'de), siz kongrelerinizde Barzani'yi konuşturup, Şivan Perver'in megri megri türküsüyle halay çekiyordunuz, siz Feto'ya "ne istediniz de vermedik" diyordunuz diye tepki göstermemişler. Tabii tıpaları yemez. Ucuz kahramanlıklarla devleti hortumlamaya devam edin el birliği ile
çökmeyemi gittiniz benzinliğe paraşını verin alın inşanları töhmet altında bırakmayın başa gelşeniz ülkeyi şoyacakşınız demekki
ne bekliyordun sayın başkan sende yandaş medya takip etsen hainim diyerek intihar ederdin. ama üzülme şimdi daha çok demokrasi vaadleri var düzelecek inşallah :)
ne saat partisi be tam bir fitne nifak partisi
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