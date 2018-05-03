Saadet Partili başkana 'CHP ile berabersiniz' deyip su vermediler!

Saadet Partisi İlçe Başkanı Ramazan Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zonguldak il divan toplantısına giderken Ereğli Tersaneler bölgesinde bir benzin istasyonunda benzin aldıklarını belirtti.

Odatv'de yer alan habere göre, arabanın camını yıkacakları sırada, AK Partili olduğunu söyleyen benzin istasyonu sahiplerinin kendilerine “Burada araba yıkayamazsınız” dediğini ifade eden Ramazan Sarıkaya, şöyle devam etti:

“Nedenini sorduğumuzda ‘Siz CHP ile berabersiniz, biz AKP’liyiz’ dedi. İfade bu!”

İşte o mesaj:





