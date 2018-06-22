Saadet Partili Muharrem Bilgiç'ten Ordu'da çok konuşulacak seçim kampanyası! Takım elbiseyle denize girip oy istedi!

24 Haziran seçimleri için seçim çalışmalarını sürdüren milletvekili adayları, seçmenden destek alabilmek için kıyasıya yarışıyor.
TAKIM ELBİSEYLE DENİZE GİRDİ, OY İSTEDİ
Saadet Partisi Ordu ikinci sıra milletvekili adayı Muammer Bilgiç, seçim çalışmalarını Ünye ilçesi sahilinde sürdürdü. Takım elbise ile denizin içine girerek, yüzen vatandaşlara ulaşan Bilgiç, oy isteyerek projelerini anlattı. Muammer Bilgiç'in sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafı da, yoğun ilgi gördü. (DHA)
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