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Saadet Partili Muharrem Bilgiç'ten Ordu'da çok konuşulacak seçim kampanyası! Takım elbiseyle denize girip oy istedi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 16:07 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Ordu ikinci sıra milletvekili adayı Muammer Bilgiç, Ordu'da ilginç bir seçim çalışmasına imza attı. İlhan, denizde yüzmekte olan vatandaşların yanına takım elbisesiyle giderek vatandaşlara seçim vaatlerinden bahsetti.

24 Haziran seçimleri için seçim çalışmalarını sürdüren milletvekili adayları, seçmenden destek alabilmek için kıyasıya yarışıyor.

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TAKIM ELBİSEYLE DENİZE GİRDİ, OY İSTEDİ

Saadet Partisi Ordu ikinci sıra milletvekili adayı Muammer Bilgiç, seçim çalışmalarını Ünye ilçesi sahilinde sürdürdü. Takım elbise ile denizin içine girerek, yüzen vatandaşlara ulaşan Bilgiç, oy isteyerek projelerini anlattı. Muammer Bilgiç'in sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafı da, yoğun ilgi gördü. (DHA)

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