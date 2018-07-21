Saadet Partili vekilden dikkat çeken 'türban' paylaşımı

Türk Hava Yolları'nın yetiştirilmek üzere eğitim sürecine dahil ettiği ilk başörtülü pilot adayı Fatma Durmuş, eğitimlerine başlamıştı. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ise, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, durumu eleştirdi.
“HENÜZ İCAT EDİLMEDİ”
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, kişisel Twitter hesabından, “Elbette ki türbanlı pilot mümkündür. Ancak unutulmamalıdır ki ülkedeki adaletsizliğin üzerini örtecek büyüklükte bir türban henüz icat edilmedi” diyerek duruma tepki gösterdi.
TARİHİNDE BİR İLK
Türk Hava Yolları'nın yetiştirilmek üzere eğitim sürecine dahil ettiği ilk türbanlı pilot adayı Fatma Durmuş, eğitimlerine başlamıştı.
THY tarihinde ilk kez türbanlı bir pilot adayının, eğitim sürecine dahil edilmesi dikkat çekmişti.
Sözcü
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