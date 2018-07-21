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Saadet Partili vekilden dikkat çeken 'türban' paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 08:25 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Türk Hava Yolları’nın yetiştirilmek üzere eğitim sürecine dahil ettiği ilk türbanlı pilot adayı Fatma Durmuş ile ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamada bulundu. Karaduman, "Ülkedeki adaletsizliğin üzerini örtecek büyüklükte bir türban henüz icat edilmedi" dedi.

Saadet Partili vekilden dikkat çeken 'türban' paylaşımı

Türk Hava Yolları'nın yetiştirilmek üzere eğitim sürecine dahil ettiği ilk başörtülü pilot adayı Fatma Durmuş, eğitimlerine başlamıştı. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ise, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, durumu eleştirdi.

“HENÜZ İCAT EDİLMEDİ”

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, kişisel Twitter hesabından, “Elbette ki türbanlı pilot mümkündür. Ancak unutulmamalıdır ki ülkedeki adaletsizliğin üzerini örtecek büyüklükte bir türban henüz icat edilmedi” diyerek duruma tepki gösterdi.

turban

TARİHİNDE BİR İLK

Türk Hava Yolları'nın yetiştirilmek üzere eğitim sürecine dahil ettiği ilk türbanlı pilot adayı Fatma Durmuş, eğitimlerine başlamıştı.

THY tarihinde ilk kez türbanlı bir pilot adayının, eğitim sürecine dahil edilmesi dikkat çekmişti.

Sözcü


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Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi türban THY türbanlı pilot

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
neyin adaletsizligi adalet size goremi oluyo
batı bizi yine kıskanacak hüloooooğ
adamın dibisin vekil kardeş
BAŞINIZI DEĞİL BEYNİNİZİ ÖRTÜN HERTÜRLÜ OLAY SIZDE YINE
İLK DEFA KONUŞMAYA BAŞLAYAN ÇOCUK GİBİ.KEL ALAKA.BU DA MİLLETVEKİLİ SEÇİLMİŞ.DERDİ BİR ŞEY ÜRETMEK DEĞİL SAADECE SAADET GİBİ MUHALEFET ETMEK.
kimbu sirk ci dönek chp sayesinde meclise girdiler sonra chp yi satılar yarın bunlar ülkeyide satar
afferin sana bu adaletsizlikleri baş örtusu kurtaramaz.
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