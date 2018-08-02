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Saadet Partisi Gençlik Kollarından Trump'a mektup

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 22:07 | Son Güncelleme

Saadet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlara tepki göstererek, Trump'a İngilizce ve Türkçe kaleme alınan bir mektup gönderdi.

Saadet Partisi Gençlik Kollarından Trump'a mektup

Mektup gönderme işleminin ardından Sirkeci'de bulunan Tarihi Büyük Postane önünde Saadet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları başkanı Yasin Kalaycı açıklama yaptı.

“HÜKÜMETİMİZİN SONUNA KADAR YANINDAYIZ"

Kalaycı açıklamasında, “Bizler Osmanlı Devleti'nin torunları, tarihin en şanlı milleti olarak tüm ihtilaflarımızı kenara bırakarak böyle dönemlerde yekvücut olduğumuzu daha önce defaatle tüm dünyaya ilan etmişizdir. Yıllardır ülkemizi sömüren, darbeler yaptıran, stratejik müttefik ilan edip, PKK/PYD gibi terör örgütlerine her türlü desteği veren, son olarak da 15 Temmuz darbe girişimini İncirlik'te organize ettiği ispat edilen ABD'nin bu yaptırım kararı ne ilk, ne de son tehdidi olacaktır. Bugün bu tarihi yerde ABD'nin hadsiz başkanı Trump'a Saadet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları olarak bir mektup gönderdik. Bu mektubu kaleme almak bizlere tarihimizin yüklediği bir görevdir. Hem Türkçe hem İngilizce kaleme aldığımız mektubumuzda, tarihi katliam ve hukuksuzluklar ile dolu ABD'nin ülkemizin iç işlerine müdahale edemeyeceğini, ettiği takdirde tüm ülke olarak yekvücut şekilde kendilerine en iyi şekilde cevap vereceğimizi, hükümetimizin birçok icraatını eleştirdiğimizi ancak böyle hadsiz bir tutum karşısında hükümetimizin yanında olacağımızı belirtmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

saadet trump

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Trump ABD Saadet Partisi Saadet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları Trump'a mektup

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