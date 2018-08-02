Saadet Partisi Gençlik Kollarından Trump'a mektup

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-SAADET Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlara tepki göstererek, Trump'a İngilizce ve Türkçe kaleme alınan bir mektup gönderdi.
Mektup gönderme işleminin ardından Sirkeci'de bulunan Tarihi Büyük Postane önünde Saadet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları başkanı Yasin Kalaycı açıklama yaptı.
“HÜKÜMETİMİZİN SONUNA KADAR YANINDAYIZ"
Kalaycı açıklamasında, “Bizler Osmanlı Devleti'nin torunları, tarihin en şanlı milleti olarak tüm ihtilaflarımızı kenara bırakarak böyle dönemlerde yekvücut olduğumuzu daha önce defaatle tüm dünyaya ilan etmişizdir. Yıllardır ülkemizi sömüren, darbeler yaptıran, stratejik müttefik ilan edip, PKK/PYD gibi terör örgütlerine her türlü desteği veren, son olarak da 15 Temmuz darbe girişimini İncirlik'te organize ettiği ispat edilen ABD'nin bu yaptırım kararı ne ilk, ne de son tehdidi olacaktır. Bugün bu tarihi yerde ABD'nin hadsiz başkanı Trump'a Saadet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları olarak bir mektup gönderdik. Bu mektubu kaleme almak bizlere tarihimizin yüklediği bir görevdir. Hem Türkçe hem İngilizce kaleme aldığımız mektubumuzda, tarihi katliam ve hukuksuzluklar ile dolu ABD'nin ülkemizin iç işlerine müdahale edemeyeceğini, ettiği takdirde tüm ülke olarak yekvücut şekilde kendilerine en iyi şekilde cevap vereceğimizi, hükümetimizin birçok icraatını eleştirdiğimizi ancak böyle hadsiz bir tutum karşısında hükümetimizin yanında olacağımızı belirtmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.
(FOTOĞRAF)
Muharrem İnce'den ilk 'imza' açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!
WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!
12 yıldır seks yapmadı! Testisleri 31 kiloya ulaştı
İtalyan milyarder ve playboy Vacchi'nin dansı sosyal medyayı yıktı
Gaye Usluer'in açıklamasında dikkat çeken Atatürk ve AK Parti detayı
Uzmanlar uyardı: Tüm zamanların rekoru sıcaklık kırılacak
Bu fenomenler ayaklarınızı yerden kesecek! İşte en yakışıklı Türk pilotlar
Dil kanseri aft ile karıştırmayın! Dil kanseri belirtileri neler? Dil kanseri tedavisi nasıl yapılır?
Whatsapp'a yeni özellik yakında geliyor!
Stres belirtileri neler? Stresi azaltma yöntemleri neler? Sarılmak stresi azaltıyor!
ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler
Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı
Profesyonel turist Tanay işine başladı
MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde
Okuyucu Yorumları 0 yorum