Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

Son Güncelleme 21 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 15:06 |21 dakika önce

- "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday bir kamplaşma vesilesi olarak görülebilir. Bundan dolayı da biz kendi adayımızı çıkaracağımızı söyledik" - "ABD, özellikle dış güçler İran'daki bu rejimden, bu rejimin tutumundan rahatsız oldukları için yıllardır fırsat kolluyorlar. Şu anda da böyle bir rahatsızlık var"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak adayın bir kamplaşma vesilesi olarak görülebileceğine işaret ederek, "Biz aday çıkaracağız. İsimler var, herkes konuşuyor, düşünüyor ama şu anda kim aday olarak çıkacak bununla ilgili hiçbir öngörüm yok." dedi. Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle kafede bir araya gelen Karamollaoğlu, partisince hazırlanan ve Seçim Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu ve Meclis İçtüzüğüne ilişkin teklifleri içeren "Adil Sistem Adil Seçim" kitapçığına ilişkin bilgi verdi. 16 Nisan halk oylamasının ardından 6 ay içerisinde uyum yasalarının çıkarılması gerektiğini ancak bu düzenlemelerin hala Meclise sunulmadığını belirten Karamollaoğlu, "Bu konu ümit ediyorum ki iktidar tarafından ciddi bir şekilde ele alınır." ifadesini kullandı. Olağanüstü Hal Yasası'nın verdiği yetkiden istifadeyle AK Parti hükümetinin her konuda düzenleme yapabildiğine dikkati çeken Karamollaoğlu, OHAL'de düzenlemelerin geçici olma mantığıyla yapılabileceğini dile getirdi.

Meclis İçtüzüğü'nün kanunlar kadar önemli olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, İçtüzük yoluyla Mecliste milletvekillerinin veya siyasi partilerin kendi fikirlerini gündeme getirmelerine engel olunmasının makul görülemeyeceğini söyledi. Yüzde 10 seçim barajı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Karamollaoğlu, seçim barajının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini aktararak, "Seçim bölgelerinde en azından yeterli oyu almış partilerin bir de olsa milletvekili çıkarma hakkına sahip olmaları gerekir." diye konuştu. Meclisin, ülkedeki bütün görüşlerin temsil edildiği bir müessese hale getirilmesi gerektiğini belirten Karamollaoğlu, "Baraj konusunu bir kampanyaya dönüştürmeyi arzu ediyoruz." dedi. - "Siyasi Etik Komisyonuna ihtiyaç var" 2019 seçimlerinde 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adaylığı teklifinin verilebileceğine yönelik düzenlemeyi anımsatan Karamollaoğlu, noter onayı yerine seçim kurulları yoluyla başvuru imkanı getirilerek bu şartın kolaylaştırılması gerektiğini söyledi. TBMM'de birtakım hoşnutsuzlukların meydana geldiğini, bunun için bir Siyasi Etik Komisyonuna ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Temel Karamollaoğlu, "Bu komisyon hakikaten davranışlarında da partiler üstü olabilmeli. Her partiden eşit miktarda insanlar katılabilmeli buraya. Bu komisyon milletvekillerinin özellikle davranışlarını da mali yönden ortaya getirilen iddiaları da mutlaka inceleyebilmeli." açıklamasında bulundu.

Karamollaoğlu, torba kanun uygulamasının tamamen kaldırılması, seçim kararı alındığı andan itibaren hangi şartta olursa olsun olağanüstü halin kaldırılması, seçimlere girme hakkı kazanan tüm partilere belli kriterlerle hazine yardımı yapılması gerektiğini düşündüklerini belirtti. Karamollaoğlu, bu konularda hazırladıkları teklifleri Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı ve Meclis'te grubu bulunan siyasi partilere sunacaklarını bildirdi. - "Bir bardakta fırtına koparmak derim" Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 696 sayılı KHK'nin 121. maddesine ilişkin sözlerine AK Parti yöneticilerinin tepkisine ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine şöyle konuştu: "Ben 'Bir bardakta fırtına koparmak' derim buna sadece. Hadise o kadar basit, o kadar sade. Aslında iki taraf da neticede aynı fikirleri ifade ediyorlar. Diyorlar ki 'Bu sadece 15-16 Temmuz'a ait bir ifadedir'. Bir yerde yanlış olma ihtimali varsa, o iki kelimenin oraya konulmasının kime ne zararı var? 'Efendim biz yanlış yapmayız' mantığıyla gidiyorsa hükümet, bu mantıkla ülke yönetilmez."

Karamollaoğlu, bir soru üzerine 2019 seçimlerinde partisinin Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şahsen bunu tekrar tekrar söyledim, ortak aday bir kamplaşma vesilesi olarak görülebilir. Bundan dolayı da biz aday çıkaracağımızı söyledik. 'Ortak aday çıkaracağız' demedik. Biz aday çıkardıktan sonra, adayımız belli olduktan sonra diğer partiler nasıl bir tavır sergiler, onu bilmiyoruz. Ama biz bunu tekraren söylüyoruz. Biz aday çıkaracağız. Kimin olacağı konusunda da samimi olarak söylüyorum, şu anda hiçbir kanaatim yok. İsimler var, herkes konuşuyor, düşünüyor ama şu anda kim aday olarak çıkacak bununla ilgili hiçbir öngörüm yok." Karamollaoğlu, "Siz aday olacak mısınız?" sorusuna, "Ben kendi inisiyatifimle aday olmam. Böyle bir şey düşünmüyorum ama ileride şartlar ne getirir bilmiyorum." karşılığını verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimi için bazı isimlerin şimdiden aday olarak ortaya çıktıklarına işaret eden Karamollaoğlu, bunu bir cepheleşme olarak görmenin yanlış olduğunu, cepheleşmeye karşı olduklarını söyledi.