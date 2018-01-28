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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 00:54 | Son Güncelleme 5 saat önce

- "İslam'ı ve İslam ülkelerini tehdit olarak görenler, bizim üzerimizde oynadıkları oyunları başarıya ulaştırabilmek için bizi birbirimize kırdırmaya karar verdiler"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İslam'ı ve İslam ülkelerini tehdit olarak görenler, bizim üzerimizde oynadıkları oyunları başarıya ulaştırabilmek için bizi birbirimize kırdırmaya karar verdiler." dedi.

Karamollaoğlu, Adnan Menderes Spor Salonu'nda, partisinin 5. olağan il kongresinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Herkesin yaşananlardan dolayı endişesi duyduğunu ve siyasetin bu endişelere çare bulmak zorunda olduğunu belirten Karamollaoğlu,"Şu anda sorumluluk iktidarda bulunan arkadaşlarımızın omuzlarında. Bazı sahalarda birtakım adımlar atmış olmalarına rağmen, geçmişten gelen birtakım problemleri çözmüş olmalarına rağmen bugün içinde bulunduğumuz sıkıntıların da bugün yaşanmasına maalesef aldıkları kararlarla izledikleri politikalarla bizzat kendileri sebep oldular." dedi.

Hükümetin yaptığı yanlışları itiraf ettiğini ileri süren Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Yaptıkları hataları burada sırf onları üzmek, onları tenkit etmek için söylemeyeceğim. Bizim derdimiz ille de birilerini tenkit etmek değil. Bizim derdimiz ülkemizin içinde bulunduğu problemleri gözümüzün önüne getirip onların nereden kaynaklandığını tespit edip arkasından da çözümün ne olacağını söylemek. Eğer biz çözümü söylemezsek sadece tenkit yaparsak dedikodudan ileriye geçmeyen bir konuşma yapmış oluruz. Üzerine basa basa söylüyorum biz Milli Görüşçüler farklıyız."

- "İslam'ı ve İslam ülkelerini tehdit olarak görüyorlar"

Başka ülkeleri fethetme gibi bir düşüncelerinin olmadığını dile getiren Karamollaoğlu, şu anda içinde bulunulan şartlarda istikrarlı, huzurlu, kalkınmış bir ülke olma hüviyetini kazanmayı istediklerini belirtti.

İslam dünyasında birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu anlatan Karamollaoğlu, "İslam'ı ve İslam ülkelerini tehdit olarak görenler, bizim üzerimizde oynadıkları oyunları başarıya ulaştırabilmek için bizi birbirimize kırdırmaya karar verdiler. Bizim bölgemizde önce 'Sen Kürt'sün, sen Türk'sün, sen Arap'sın' dediler. Afganistan'da 'Sen Özbek'sin, sen Tacik'sin hadi bakayım yiyin birbirinizi' dediler. Akıllı olan insan 'Ya biz niye birbirimizi yiyeceğiz?' diye düşünür. Yetmedi bizi mezhepler olarak ayırmaya kalktılar. Bizi birbirimize kırdırmak için ortaya fitne attılar. Şimdi yaşadıklarımız işte bundan dolayı. Şu anda Ortadoğu'da oynan oyun ile Irak 3'e bölündü. Suriye 5 bölünüyor. Libya 72'ye bölündü. Mısır gitti. Suudi Arabistan gitti Yemen'i bombalıyor. Bu kadar perişanlık yeter. Son 30 yılda kan ve gözyaşı sadece Müslüman ülkelerde var. Bu planlı yapılan bir katliam. Ve bizi alet olarak kullanıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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