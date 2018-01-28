Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Afrika'da, Asya'da bile bir problem çıksın. Amerika, oraya müdahilse bilin ki onun içinde bir bit yeniği var çünkü kendi ve İsrail'in menfaatleri dışında gözleri hiçbir şey görmez bunların." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığının Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki Olağan Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Amerika'nın insafsız, adaletsiz ve doğruluktan anlamayan bir ülke olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece kendi menfaati doğrultusunda hareket ettiğine dikkati çeken Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Eğer 'PKK bütünüyle silah bırakıyor.' denilse Amerika gider, güney Amerikan'dan, başka yerlerden paralı silahlı adamları getirir, yine de Türkiye ile bu mücadeleye devam eder. Irak'ta Amerikalıların başı sıkışınca kendi askerlerinin yerine paralı bir askeri çete oluşturdular. Öyle bin, 2 bin, 3 bin değil, 300 yüz bin kişilik ordu kurdular. Irak'ta zulmü onlara yaptırdılar.

Amerika, insaftan anlamaz. Adaletten anlamaz, doğruluktan anlamaz. Sadece kendi menfaatini düşünür. 1,5 milyon insanı Irak'ta katletmek o kadar kolay bir iş mi? Suriye'de şu anda 600 bin insan katledildi. 7,5 milyonu memleketini terk etti, yarısı bize sığındı."