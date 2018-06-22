HABER

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 22:13 | Son Güncelleme

"Biz bedelli askerliğin kesinlikle doğru olmadığına inanıyoruz"

ELAZIĞ (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Biz bedelli askerliğin kesinlikle doğru olmadığına inanıyoruz" dedi.

Karamollaoğlu, partisince kentteki bir otelde düzenlenen e-mitingde yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimini önemsediklerini ve bu seçimin ülke için dönüm noktası olduğunu belirtti.

Hükümetin uyguladığı politikaların ülkeye kısmen fayda sağladığını ifade eden Karamollaoğlu, "Yol, köprü, tünel, hastane yapıyorlar, İstanbul'da büyük binalar yapıyorlar. Zaten Anadolu şehirlerine pek itibar yok. Buralarda da bir şeyler yapılıyor ama esas büyük yatırımların büyük kısmı yüzde 90'ı köprü diyoruz Marmara civarı İstanbul, tünel, büyük havaalanı diyoruz İstanbul. Şehir yüksek binalardan geçilmez hale geldi. Nüfusu artan bir şehir varsa İstanbul, 16 milyona çıktı. Şimdi 30 milyon nasıl yaparız onun planlarını yapıyorlar. Şu anda gündeme getirilen Kanal İstanbul projesi 2. bir İstanbul'u kurmanın adı. Yani nüfus 15 milyon daha artacak ve İstanbul'un nüfusu 30 milyona çıkacak. Biz de öyle gezelim, dünyanın en büyük şehri bizde diye. Peki Anadolu'daki şehirler ne olacak? İstanbul'un şu an için altından kalkılamayan trafiği ne olacak, burada yaşayan insanların hali ne olacak?" diye konuştu.

Pazar günü ülke olarak seçime gidileceğini ve herkesin oyunu kullanmak için sandığa gitmesi gerektiğini hatırlatan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Herkes sandığa gitsin, komşunuz, akrabanız, kendiniz kime oy verirse versin. Milletin elbette Saadet Partisi'ne, cumhurbaşkanı adayı olduğum için bana da oy vermesini isterim ama vermezse vermez, onun bileceği iş. Vazifesini yapmalı, sandığa gitmeli, oyunu kullanmalı. Sandıktan çıkana da razıyız ama son zamanlarda herkesin kafasında bir soru belirmeye başladı. Çünkü düne kadar kamuoyu yoklaması yapan şirketler AK Parti'nin en fazla yüzde 42-44 alacağını tahmin ederken birden 50'yi geçirdiler. Nereden çıktı? Bir hafta önce sizin yaptığınız anketlerde AK Parti'nin temel oyu yüzde 38'in üzerine çıkmıyordu. Ne oldu şimdi? Bir oldu bittiye gelir mi endişesi var, bende de var."

- "Bedelli askerliğe karşıyız"

Askerlik süresi ile ilgili bir soru üzerine Karamollaoğlu, askerliğin eskiye nazaran rayına oturduğunu ancak istedikleri noktada olmadığını dile getirdi.

Askerlikle ilgili daha çok bedelli askerliğin gündeme getirildiğini anlatan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Biz bedelli askerliğin kesinlikle doğru olmadığına inanıyoruz. Çünkü bedelli askerlik sadece zenginin işine yarıyor veya bir iş kurmuş işini bırakmak istemeyen yeni genç müteşebbis kardeşlerimizin. Üzerine bir yük olarak geliyor, onlar da borçlanarak bunu ödemeye kalkıyorlar, bunu doğru bulmuyorum. Bizim üzerinde durduğumuz konu şu; Herkes 1-1,5 aylık bir mecburi askerlik döneminden geçmeli, askerliğin ne olduğunu, emir nasıl alınır, nasıl verilir, silah nasıl tutulur bunları öğrensin. Ha ileride bir ihtiyaç olduğu taktirde acemiliğini atlatmış olarak askere gelsin."

PARTNERÜnlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...Ünlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'nda halka seslendiCumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'nda halka seslendi
Bakan Canikli'nin makam aracı, şehidin oğluna sünnet aracı olduBakan Canikli'nin makam aracı, şehidin oğluna sünnet aracı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ miting Saadet Partisi temel karamollaoğlu

En Çok Okunan Haberler

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

Elif Şafak 24 Haziran seçimlerinde kullanacağı oyu açıkladı

Elif Şafak 24 Haziran seçimlerinde kullanacağı oyu açıkladı

RTÜK üyesi, TRT'nin adaylara ayırdığı süreyi açıkladı

RTÜK üyesi, TRT'nin adaylara ayırdığı süreyi açıkladı

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 2 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 2 gün kala son anket sonucunu paylaştı

İlginizi Çekebilir

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yapmam dediğini yaptı! İlk kez kravat takarak çıktı!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yapmam dediğini yaptı! İlk kez kravat takarak çıktı!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi göçük altında kaldı!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi göçük altında kaldı!

İsrail askerleri Gazze sınırındaki eylemleri takip eden Anadolu Ajansı muhabirini vurdu!

İsrail askerleri Gazze sınırındaki eylemleri takip eden Anadolu Ajansı muhabirini vurdu!

PKK'nın suikastçisi öldürüldü

PKK'nın suikastçisi öldürüldü

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Erdoğan'dan Sarıyer mitinginde taksicilere uyarı: Beni mahçup etmeyin!

Erdoğan'dan Sarıyer mitinginde taksicilere uyarı: Beni mahçup etmeyin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.