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Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Sevim'den İran Başkonsolosluğuna ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 11:19 | Son Güncelleme

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Sevim'den İran Başkonsolosluğuna ziyaret

İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, İran Başkonsolosu Bahtiyar Esedzade'yi makamında ziyaret etti.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, il başkan yardımcıları Şaban Aydın ve Mesut Özlem’in de hazır bulunduğu ziyarette iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası alanda meydana gelen gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmede Başkonsolos Esedzade, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Esedzade ayrıca en kısa sürede iade-i ziyarette bulunmak istediğini de ifade etti.

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