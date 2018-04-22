Saadet Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşup Abdullah Gül'e gidecek

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, seçimlere hazırlık takviminin dar olması, “seçimlere psikolojik olarak hazır” olan Saadet Partisi’nin, çalışmalarını hızlandırmasına neden oldu.

İLK GÖRÜŞME CHP'YLE



SP Lideri Temel Karamollaoğlu’nun ilk görüşmesi, pazartesi günü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile olacak. Salı günü ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelecek. Bu görüşmelerin daha önce planlandığı, Karamolloğlu’nun her iki lideri de kurultaylarını tamamlamak için tebrik edeceği belirtilse de, seçim takviminin erkene alınması ile aday, ittifak, seçim güvenliği konularının da gündeme geleceği ifade edildi. Karamollaoğlu, pazartesi ayrıca, Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya gelecek.

ABDULLAH GÜL İLE GÖRÜŞECEK



Karamollaoğlu’nun ardından İstanbul’a gideceği ve programında 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün de olduğu öğrenildi. İkilinin görüşmenin takvimini netleştirmeye çalışıldığı öğrenildi. Karamollaoğlu, partisinin kurullarını olağanüstü toplantıya çağırdı. Dünkü Genel İdare Kurulu toplantısında, seçim süreci boyunca izlenecek yol haritası tartışıldı. Karamollaoğlu, parti teşkilatına, “milletvekili aday adaylarının” belirlenmesi talimatını verdi.

ANKET ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ



SP’nin anket çalışmalarına da hız verdiği belirtildi. Anketlerde “hangi parti ile ittifak kurulmalı”, “hangi ittifak sıcak bakılıyor” sorularının yanı sıra, belirlenen birkaç Cumhurbaşkanı adayına bakışın da araştırıldığı öğrenildi. Anketlerle nabzın yoklandığı isimler arasında Abdullah Gül’ün de olduğu belirtildi.