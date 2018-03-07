HABER

Saadet Partisi lideri eşiyle ilgili o soruya ilk kez yanıt verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 11:18 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, özel hayatına ilişkin ilk kez konuştu. İngiliz olan eşinin Müslüman olup Türk vatandaşlığına geçtiğini söyleyen Karamollaoğlu, İngiltere'ye eğitim için gittiği yılları anlattı.

Habertürk TV canlı yayınında Fatih Altaylı'nın konuğu olan Karamollaoğlu, özel hayatıyla ilgili ilk kez konuştu. Karamollaoğlu, İngiliz olan eşinin Müslüman olup Türk vatandaşlığı aldığını söyledi.

Fatih Altaylı'nın "Diyorlar ki, nasıl milliyetçilikten bahsediyor eşi İngiliz..." sözleri üzerine konuya giren Temel Karamollaoğlu, eşinin İngiliz olduğunu saklamadığını belirtti.

Temel Karamollaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Doğru ben İngiltere'de tahsil yaptım. Ortaokul liseyi Kayseri'de okudum. Oradan mezun olduktan sonra önce teknik üniversiteye girdim arkasından da Avrupa imtihanlarından birkaç tanesini kazandım İngiltere'ye gittim. Orada tekstil tahsili yaptım ve döndüm. Oradayken de eşimle evlendim. Kendisi bana en büyük destek veren kişi. İnancında ve yaşantısında çok titizdir.Hem Müslüman oldu hem Türk vatandaşı oldu. Evleneli 53 yıl oldu. Benim çocuklarımın çoğu 50 yaşının üzerinde.''

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdiKaramollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi
Temel Karamollaoğlu'ndan bomba AK Parti çıkışı!Temel Karamollaoğlu'ndan bomba AK Parti çıkışı!
Son dakika! AK Parti'den 'Saadet Partisi' açıklamasıSon dakika! AK Parti'den 'Saadet Partisi' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi temel karamollaoğlu ingiltere

En Çok Okunan Haberler

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti

'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti

Suudi Arabistan'dan 'Türkiye' açıklaması

Suudi Arabistan'dan 'Türkiye' açıklaması

Okuyucu Yorumları 29 yorum
Temel Karamollaoğlu, doğru söylemeye devam ediyor...
kime gore dogru acep
Eğer ittifakı kabul etmiş olsaydı bu durumu ne kullanırdı ittifakın kurucuları ''İNGİLİZİ BİLE İMANA GETİRDİ BU İTTİFAKA GELEMEYENLER İMANSIZDIR '' diye, bulamadınız de mi başka vuracak bir yer adam ilke, vizyon, liyakat, tahsil, üniversite, master, bilim, kuvvetler ayrılığı dedikçe kafalarınız allak bullak oluyor değil mi mesela Fatiha bilmezler filan diyemiyorsunuz.
Hayret ya bu koltuk sevdası nedir anlamadım gitti amca zor nefes alıyorsun hala siyaset peşindesin yıkın artık şu kafayı. gençlerin önünü anca ölünce mi açacaksınız.
@emrahbay ,ADAM DOĞRU SÖYLEMİŞ,NEDEN KAPATIYORSUNUZ,GİDİN AVRUPAYA BİR SEÇİM KAYBETTİMİ,İSTİFA EDİYOR,BİZİMKİLER KOLTUKDAN MEZARA GİDİYOR,ERBAKAN,DEMİREL,ECEVİT,TÜRKEŞ HEPSİ KOLTUKDAN TABUTA ORDAN MEZARA GİTTİLER,PARTİYİ BIRAKACAK YETİŞMEDİĞİ İÇİN PARTİLERİ DAĞILIP GİTTİ,REFAHDAN 4 PARTİ YAVRULADI,MHP 4 PARTİ YAVRULADI,ADALET 7-8 YAVRULADI,ADAM DOĞRU DEMİŞ,CANIMI SIKMAYIN
TEMEL KARAMOLLAOĞLU ÇOK DOĞRU TEŞHİS KOYUYOR. AKP VE MHP T.C. VATANDAŞLARINI 1980 ÖNCESİNE GÖTÜRÜYOR. O GÜNLER ÇOK KÖTÜ İDİ, BÖLÜNÜYORUZ BU HER ŞEYDEN VAHİM SURİYE VE IRAK I GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNE ALIN. İYİ DİYORSANIZ DEVAM DEYİN BÖLEN YÜRÜYÜŞE 1980 LÜTFEN GENÇLERE ANLATIN SİZ BÜYÜKLER
BİR BAŞKASININKİ DE ARAP
FATİH ERBAKAN GELECEK KARAMOLLA GİDECEK...
@keremsarac1984 akp ajanı seni
Adam adam gibi adam.. oylar senindir.. seninleyiz
neden bu kadar büyüttünüz bu SP yi anlamıyorum, olanı 0,7 oyu var adamın. Bırakın kursun CHP ile ittifakını
İngiliz damadın elin demi Türkiye'nin kaderi
bu adamı niye bu kadar parlatıyolar anlamış değilim
@ali_kotan_1987 büyük ortadoğu projesi eş başkanı varken neden bunu öne çıkarıyorlar. anlamadım
Vay be,bir kere daha bravo Başkan... Kimileri şöyle diyebilir bu tür konularda;''İngiliz'le evlenilir mi,müslüman olmayan ile evlenilir mi!'' vs...Ama herşeyi olması gerektiği gibi oldurmuş Sayın Başkan,eşi de müslüman,ne güzel...
Türkiye'nin, Yasser Arafat'ı desek nasıl olur ?
DİLİ-DİNİ-MİLLETİ BENDEN AMMA FİİİLİ TABİYETİHAREKETİ-HIYANETİ-İHANETİ GÖRDÜM SENDE YÜCE MEVLAMIZ DEMİŞ İNANANLAR KARDEŞTİR, ALLAHA KUR'ANA-EFENDİMİZ SAV.ME VATANINA -BAYRAĞINA-ÜLKESİ İÇİN FEDA OLANA CAN KURBAN.
@ilhansafa hadi oradan abd uşagı
YÜZDE . 0.007 OYU OLAN SADETİ BUKADAR NEDEN GÖZ ÖNÜNE ÇIKARDI BU AKEPE ANLAMADIM YÜZDE 0.1 OY ALSA GEÇECEĞİ PARTİYE KAZANCI YOK Kİ BU AKEPE NİN UMUDUNA BAK NERELERE DÜŞTÜ YAZIK
evleneli 53 yıl olmuş çocukların çoğu 50 yaşın üzerinde!!Matematiğim çok zayıf..Maşallah başkan..çocuklarımın çoğu derkende baya bi çok sanırım
gençlerin önünü açın deye deye saaadet partisinin içine ettiler biraz da diğer partiler gençlere iş versin çocuklarına değil
Bu kadar mı düştük Allah aşkına. Bir insanın eşiyle, ailesiyle bu konularda böyle ithamlarda bulunmak hangi Müslümanlığa sığar. Bunu söyleyen zihniyet kim veya kimlere hizmet ediyor. Temel beyin açıklamalarından sonra böyle konular, ithamlar ortalıkta gezmeye başladı 53 yıl oldu diyor. Son zamanlarda mı akıllarına geldi eşinin İngiliz olduğu. Yıpratma politikaları ve trol çalışmaları bunlar.
eşi türk vatandaşlığına geçmiş ama kim kimin dinine geçti
al sana ajanlık böyle yapılır isimli tez konusu
sureklı ermenı yaftası yapanların kımlerle evlendıgı nerelerde okudugu asıkar oldu sonun da
@zombieimam türkiyenin ekonomisini teslim ettiği pkk ya yıllarca ders veren daha 2 yıl önce karısından boşanıp ingilizle evlenen namı değer ingiliz vatandaşı devlet bakanı mehmet şimşek bugün esada sürnayi diye düşman olan eşi halis muhlis süryani olana tapıyorsunuz başkalarına gelince ahkam kesiyorsunuz
adan yurt dışında bile mastır yapmış . 3 yıl okudum demiyor. diplomasını saklamıyor. koyun kandırmıyor.
Sivas belediye baskaniyken MADIMAKTA ALEVI Yurttaslarin Diri Diri Yakilmasi Emrini Veren Bir Zat bu Bakmayin AKP ILE DANISIKLI DOVUSUNE Aleviler genelde CHP YE OY Verir bunu bilerek Chp ye yamayip Propaganda yapacaklar.
adam mert adam esini reklam etmiyor ya
Diğer Haberler
Konya’dan “Vicdan Konvoyu” yola çıktı

Konya’dan “Vicdan Konvoyu” yola çıktı

Safiyet Bayat Sinop’ta 15 Temmuz’u anlattı

Safiyet Bayat Sinop’ta 15 Temmuz’u anlattı

“Vicdan Konvoyu” Hatay’a gitmek üzere yola çıktı

“Vicdan Konvoyu” Hatay’a gitmek üzere yola çıktı

’Vicdan Konvoyu’na Kütahya’dan destek

’Vicdan Konvoyu’na Kütahya’dan destek

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! İşte en güzel Kadınlar Günü mesajları

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! İşte en güzel Kadınlar Günü mesajları

Oyuncu Sinan Albayrak'tan Suriyeli yetimlere destek

Oyuncu Sinan Albayrak'tan Suriyeli yetimlere destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.