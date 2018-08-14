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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu AK Parti'nin o planını açıkladı ve 'Allah rızası için yapmayın' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 11:41 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, KRT canlı yayınında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, AK Parti'nin 4 Kasım'da yerel seçim yapma planının olduğunu söyleyerek, Meclis'teki partilere ve milletvekillerine seslendi: Allah rızası için yapmayın...

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara’nın programına konuk oldu. Karamollaoğlu, AK Parti'nin ekonomideki tablo daha da ağırlaşmadan bir an önce yerel seçimi de atlatmak için 4 Kasım tarihini belirlediğini ve Meclis'te 400 milletvekilinin onayı ile erken yerel seçim hazırlığı yaptığını söyledi.

Yerel seçimlerin tarihinin değişmesi için AK Parti ve MHP'nin oyları yetmiyor. 400 milletvekili desteği ile anayasa değişikliği yapılacağından, AK Parti, MHP dışındaki partilerden de erken yerel seçim için destek arayacak. Karamollaoğlu'na göre AK Parti'nin kafasındaki erken yerel seçim tarihi 4 Kasım.

“ALLAH RIZASI İÇİN YAPMAYIN”

Milli Görüş lideri, AK Parti'nin erken yerel seçim düzenlemesine milletvekillerinin destek vermemesini isteyerek şu sözleri söyledi:

"Genel seçimleri öne aldılar, bu problemlerin geleceğini görüyorlardı. Şimdi Meclis'te tekrar bir anayasa değişikliği ile mahalli seçimleri öne alma çabası var. 4 Kasım deniliyor. Ben de ısrarla bütün milletvekillerine diyorum ki Allah rızası için yapmayın. Bu AK Parti milletin ciddi manada canını yakacak bir takım adımları atabilmek için önündeki seçim tehdidini ortadan kaldırmak istiyor. Vatandaşa ben hesap veremem diyor. Gecikirse zorlanırım diyor."

“HERKESİN FİKRİNİ VE DÜŞÜNCESİNİ ALIN…”

Karamollaoğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, bütün partilerin liderlerinin görüşlerini almasını istedi:

"Sayın Cumhurbaşkanı Meclis'i de diğer siyasi partileri de dikkate alarak bir istişare toplantısı yapmalı. Kendisi Türkiye tehdit altında diyor, e Türkiye tehdit altındaysa hepimiz tehdit altındayız demektir. Çağırın, herkesin fikrini ve düşüncesini alın ve ona göre politika belirleyin, kim bundan zarar görür."

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
OLUM KARAMOLLA YÜRÜ GİT YOLUNA. İKİDE BİR PARAZİT OLMA.
@omer989936 Karaktersiz satılmış deden yaşındaki kişi ile nasıl konuşursun cıvık cahil şey !
Adam doğruyu söylüyor , bunlarınki yangından mal kaçırmak.
@omer989936 boş adamin boş muhridi
Ülke ekonomisini 17 yıldır ülkeyi tek başına yönettiği halde üretim yerine ithalatçı anlayışlarla gerçek sanayicileri susturan kim kendisini eleştiriyorsa hemen o medyaya rtük ve vergilerle ceza yağdıran zihniyet kendine hayali düşman bulan donkişot gibi yaptıkları döviz kurunu ayarlama gayretlerinide abdye kafa tutuyoruz diyerek seçmenlerini gazlayan akp ve tayyip bu başarısızlıklarına maske aramasın onurlu bir şekilde istifa etmeliler seçimden önce aba altından üstü kapalı bir şekilde biz gelmezsek kriz çıkar diyorlardı geldin çıkmadımı kim gelse çıkacaktı üretimin olmadığı yerde İSTİFA EDİN
malum kişi kimseden fikir almaz, aklına eser ve yapar bedelini de bizlere ödetir.
dogrusun sayin hocam ama bu millet satilik oldugundan meclisteki vekili de satilik olur . artik hersey bitti bosuna kendini hirpalama
@bugracan09 hoca mı? Sen her sakallıyı hoca her konuşanı alim mi zannediyon. Yazık siz gibileri ki bu tiplere yüz veriyorsunuz kendini bi halt zannediyor İngiliz ajanı
İşimiz zaten Allah' a kalmış..
@r.etkar NE DEMEK LAN BU, NE BİÇİM SÖZ DAHA ÖNCE KİME KALIYODU ANANA BABANAMI, HAŞA TABİKİ TEK YARADANA KALACAK İŞİMİZ HÖDÜK SON 200-250 YILDIR İŞİMİZ SADECE ALLAHA(C.C.) KALMADIĞI İÇİN BU HALLERDEYİZ YA ZATEN....
@r.etkar adamsın adam
Bu Temel denen Adam Çözülecek gibi değil, Neyin peşinde ve ne Yapmak istiyor ben anlamış değilim ANLAYAN VAR MI?
% 1,5 luk adam
bu doğru ise Ülke daha beter günleri görecek demektir Nasılsınız çomarlar mutlumusunuz
hani sen kilit partiydşn fox tv sayesinde bi anda bişi uçtun ne oldu
Bu münafığın kıç korkusu var anlaşılan
YETER BE..BIR SECIM EKONOMISI DAHA KALDIRMAZ SU AN BU ULKE..HALKI DUSUNUN VE ISINIZE BAKIN CALISMAYA BASLAYIN ARTIK
Bıktık artık yeter,seçim üstüne seçim,sanki memlekete bir faydaları var.
Ne dediyse tersini yapın.
Ya arkadaş sen kendne neden %1 bile oy alamadım demen gerekirken sürekli saçma muhalif olma çabaların işe yaramıyor.. Erken seçim diye birşeyi kimse söylemedi, ön plana çıkmak için bu ekonomik buhranı kullanma..
bu adam adam gibi adam ve söyledikleride tamamen doğru eksik var fazlası yok
Tamam yapmasında sebepleri nedir. Onları da sen açıkla. Allah rızası için yapmasın ama niye yapmasın. Sen sebeplerini açıkla ki, biz de haklısın veya değilsin diyelim.
Bugünün ekonomik tablosunu seçim öncesinde birebir veren bir yığın tarafsız ekonomist vardı. Ama halkımızın %52 si buna inanmadı ama şimdi bu tablonun yanlış ekonomik ve siyasi kararlar yüzünden ortaya çıktığına inanmıyor. Dış güçlere ve ABD ye bağlamak daha kolay geliyor. Oysa bunların katkısı %10 bile değildir. Zaten hep döviz silahı diyorlar ama ayrıntı yok.Ne yapıyorlar, nasıl yapıyorlar da TL bu hale geliyor tısss. Yatırımlarını çekiyorlarsa bu saldırı değil tedbirdir. Rejimi değişmiş bir ülkeyi güvenli görmeyene kızamazsın. Tek adamlığın dezavantajı!!!!!!
BUNU ADAM YERİNE KOYUP TV PROGRAMLARINA ÇIKARIYOLARYA YAZIK
Bizim canımız yanacaksa ucunda VATAN var deriz. Senin gibiler bu acının ne kadar değerli olduğunu bilemezler temel efendi.
satılmış mollalar istemiyoruz...
hızlı trenin şivaşlı olarak engellemeye çalışan milli projelere karşı çıkan TC ile bir alakaşı olmayan TC chpden şonra engellebileyeceğini şanan zavallı Utanmadanda Allah Rızaşı dıyor şeçım 2019 da erkene alınşa nolur alınmaşa nolur şız bıttınız battınız ıpını tutanlara şöyle mardavallarını
daha dün çıkmış olan reklamsız mitingsiz seçimlere katılan hüdapar kadar oy almışsın kendini nimetten sayıp sürekli atıp tutuyorsun
Anlamak için beyin lazım dostum. Kendini hırpalama boş yere
bunda dogrusun karamolloglu
Muhalefet secim ister.. bu bos gereksiz siyasetci secimden kacar.
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