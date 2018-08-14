Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu AK Parti'nin o planını açıkladı ve 'Allah rızası için yapmayın' dedi

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara’nın programına konuk oldu. Karamollaoğlu, AK Parti'nin ekonomideki tablo daha da ağırlaşmadan bir an önce yerel seçimi de atlatmak için 4 Kasım tarihini belirlediğini ve Meclis'te 400 milletvekilinin onayı ile erken yerel seçim hazırlığı yaptığını söyledi.

Yerel seçimlerin tarihinin değişmesi için AK Parti ve MHP'nin oyları yetmiyor. 400 milletvekili desteği ile anayasa değişikliği yapılacağından, AK Parti, MHP dışındaki partilerden de erken yerel seçim için destek arayacak. Karamollaoğlu'na göre AK Parti'nin kafasındaki erken yerel seçim tarihi 4 Kasım.

“ALLAH RIZASI İÇİN YAPMAYIN”

Milli Görüş lideri, AK Parti'nin erken yerel seçim düzenlemesine milletvekillerinin destek vermemesini isteyerek şu sözleri söyledi:

"Genel seçimleri öne aldılar, bu problemlerin geleceğini görüyorlardı. Şimdi Meclis'te tekrar bir anayasa değişikliği ile mahalli seçimleri öne alma çabası var. 4 Kasım deniliyor. Ben de ısrarla bütün milletvekillerine diyorum ki Allah rızası için yapmayın. Bu AK Parti milletin ciddi manada canını yakacak bir takım adımları atabilmek için önündeki seçim tehdidini ortadan kaldırmak istiyor. Vatandaşa ben hesap veremem diyor. Gecikirse zorlanırım diyor."