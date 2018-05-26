Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

Ankara’da yaşanan saldırı sonucu 7 Saadet Partili yaralanmıştı. Yaralananlardan biri de Saadet Partisi Ankara milletvekili adayı Fethi Öztürk’tü. Olayla ilgili partiden ‘Zorunlu Açıklama’ başlığıyla bir açıklama yapıldı. Açıklamanın tam metni şu şekilde;

‘ZORUNLU AÇIKLAMA’



“Saadet Partisi Ankara İl Teşkilatı mensubu bir grup gencimize, dün gece (26 Mayıs 2018) pankartlama çalışması esnasında MHP'li bir grup tarafından ‘'pankartlarımızı indiriyorsunuz'' gibi mesnetsiz bir iddia ile saldırıda bulunulmuştur.

Olay sürecinde grubun başında MHP Milletvekili Mevlüt Karakaya ve MHP'nin birçok Ankara yöneticisi olmasına rağmen dakikalar içerisinde sayıları ve saldırganlığı artan grup, gençlerimizi tabancalarla tehdit emiş ve demir sopalarla darp etmiştir.

"MİLLETVEKİLİ ADAYIMIZ FETHİ ÖZTÜRK YOĞUN BAKIMDA"



Bu saldırı neticesinde 15 parti mensubumuz darp edilmiş, 7 mensubumuz da hastaneye kaldırılmıştır. Ağır bir şekilde yaralanan Milletvekili Adayımız Fethi Öztürk yoğun bakıma alınmıştır.

Olaylar esnasında MHP'li grubun silahla tehdidi ve saldırısı karşısında Milletvekili Adayımız Fethi Öztürk, ruhsatlı silahı ile nefsi müdafaa ve grubun dağılıp herhangi bir faciaya yol açmaması için havaya bir el ateş etmek zorunda kalmıştır. Bütün bu olaylar esnasında maalesef olay yerine yeterli emniyet gücü sevk edilmemiş ve olay yerinde bulunan az sayıda emniyet mensubu ise gerekli müdahaleyi yapmamıştır.