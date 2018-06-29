Saadet Partisi'nden Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: 'Tüm siyasi parti liderlerinin katılacağı “İstişare Toplantısı” yapılsın'

Saadet Partisi son günlerde bazı siyasilerin açıklamaları sonrası yaşanan tartışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından yayınlanan açıklamada sağduyu ile hareket edilmesi çağrısında bulundu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖNERİ
"Toplumda giderek artan gerilim ve kaygıyı gidermek en başta ülkeyi yönetenlerin sorumluluğundadır." denilen açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da dikkat çeken bir öneride bulunuldu.
İŞTE O AÇIKLAMANIN TAMAMI
"Ülkemizin en önemli ihtiyacı barış, huzur ve kardeşlik ortamının biran evvel gerçekleştirilmesidir. Ancak son günlerde birbiri ardına yapılan bazı talihsiz açıklamalar milletimizi endişeye sevk edecek niteliktedir.
Özellikle ülkenin huzur ve güveninden sorumlu olan bazı makamların yaptığı açıklamalar bu endişeleri azaltmak yerine daha da arttırmaktadır.
Devleti diğer unsurlardan ayıran en önemli ölçüt; Hak ve Adalete dayalı bir hukuk düzenine sahip olmasıdır.Dolayısıyla hiç kimse hukuka ve kanunlara dayanmayan suç ihdas edemez.
Toplumda giderek artan gerilim ve kaygıyı gidermek en başta ülkeyi yönetenlerin sorumluluğundadır.
Türkiye’nin biran evvel huzura kavuşması için iktidar mensupları başta olmak üzere herkesin akl-ı selim ve sağduyu ile hareket etmesi bir zarurettir.
Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı’nın, tüm Siyasi Parti Liderlerinin katılımıyla gerçekleştireceği bir “İstişare Toplantısı”nın, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine olumlu katkı yapacağına inanıyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle kamuoyuna saygıyla arz ederiz."
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