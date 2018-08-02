Saadet Partisi'ni yasa boğan ölüm haberi!

Aydoğan'ın (62) kullandığı 58 AP 325 plakalı buğday yüklü traktör ile Halim Şanlı (57) yönetimindeki 25 SH 360 plakalı tır, Sivas-Erzincan karayolunun Altıntepe mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan tır şoförü ile traktör sürücüsü Aydoğan ve eşi Perihan Aydoğan (56), Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Saadet Partisi İlçe Başkanı Turan Aydoğan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bu arada, Hafik Kaymakam Vekili ve Zara Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, kaza yerine gelerek bilgi aldı.
AA
CNN International 'son dakika' duyurdu! Trump'a resti çekti
Murat Çelik yazdı... Milli Savunma Bakanı Akar'a, orgeneral bakan yardımcısı
'Eczacı Abdi'nin fotoğrafı ortaya çıktı!
Abdulkadir Selvi yazdı... Erken seçim mi geliyor? Ankara bu ihtimali konuşuyor
Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı
Muharrem İnce: Partide olanları anlatsam yöneticiler insan içine çıkamaz
ABD Başkan Yardımcısı Pence: Yaptırımlar Brunson serbest kalana kadar sürecek
MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde
Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Kendisini 'Müslüman asker' olarak tanıtmıştı! Yine ortaya çıktı
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum