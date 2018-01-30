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Saadet Partisi'nden Afrin çıkışı: Bizi işkillendiriyor

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 14:30 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, Afrin’e yönelik başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin “Biz, ilk defa sınır dışı operasyon yapmadık. Daha önce de operasyonlar oldu; ancak bu, çok gündeme alındı. Bu operasyonun bu kadar gündemde olması, bizi işkillendiriyor” dedi.

Saadet Partisi'nden Afrin çıkışı: Bizi işkillendiriyor

Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin “Biz, ilk defa sınır dışı operasyon yapmadık. Daha önce de operasyonlar oldu; ancak bu, çok gündeme alındı. Bu operasyonun bu kadar gündemde olması, bizi işkillendiriyor” dedi. SP Antalya İl Başkanlığı tarafından genel seçime yönelik çalışmaların hızlandırılması amacıyla ‘Ver elini Antalya’ sloganıyla Nazım Hikmet Kongre Merkezi’nde toplantı düzenlendi. SP genel başkan yardımcıları Prof. Dr. Latif Öztek, Birol Aydın ve Antalya il yönetimi üyeleri ile yaklaşık 500 partilinin katıldığı toplantıda, seçimlerde partinin oy artışını sağlayacak projeler tanıtıldı.

AYARLARIMIZ, HİÇ BU KADAR BOZULMAMIŞTI

Toplantıda konuşan SP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, dış politikanın ‘hallaç pamuğu’na döndüğünü savundu. Aydın, “Ayarlarımız, hiç bu kadar bozulmamıştı. Ne sağcımız sağcı ne solcumuz solcu. Ne TSK ne polis teşkilatımız; cemaatlerimiz, muhafazakarlarımız herkes birbirine girdi. Her şeyle oynandı. Belirsizlik yaşıyoruz” diye konuştu. Bir ay sonra ne ile karşılaşılacağı konusunda endişe olduğunu savunan SP’li Aydın, AKP’ye yönelik eleştirilerde bulundu. Aydın, “Hokkabazlık, dizilerle medyayla parayla yapılıyor. Dış politikada hiçbir şey yapılmadığı halde kahramanlık yapıldığı anlatılıyor” dedi.

BİZ, İLK DEFA SINIR DIŞI OPERASYON YAPMADIK

‘Zeytin Dalı Harekatı’ ile ilgili de açıklamalarda bulunan SP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, harekatı desteklediklerini ve tek dileklerinin Mehmetçik’in zaferle dönmesi olduğunu söyledi. SP’li Aydın, “Biz, ilk defa sınır dışı operasyon yapmadık. Daha önce de operasyonlar oldu; ancak bu, çok gündeme alındı. Bu operasyonun bu kadar gündemde olması, bizi işkillendiriyor. Afrin’e yöneldik. Rusya neden ses çıkarmadı? Amerika biraz tepki verirken neden bu olayda Türkiye’nin karşısına dikilmiyor? YPG/PYD neden beklenen tepkiyi ortaya koymuyor? Sınır güvenliği için yapılıyor. Buna inanmak istiyoruz” diye konuştu.

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Saadet Partisi Afrin Birol Aydın Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Türkiye 27 kez sınırdışı operasyon yapmis lakin bu sefer surekli KANDIRILDIM diyerek pyd ye koridor derken suriye karıştıran milyonlarca suriyeli ulkeye dolduran cocuklari damadi askerlik yapmamis şehide kelle apoşa sayın diyen birisi var
İşkillenseniz iyi olur..şimdiye kadar hiçbir sınır ötesi operasyon bu kadar iç politika malzemesi yapılmamıştı..Mehmetçik üzerinden,onların canı ,kanı üzerinden,şehitlerimiz üzerinden oy devşirilmeye çalışılıyor..Muhalefet partilerimizin bunu gündemlerine alması iyi olur.
Sayın Başkan ne ima ediyorsun. Sizi ve partinizi Milli Mutabakat içinde görmek isterken imalı konuşmalar da neyin nesi. Saçmalamayın ve Sayın Erbakan'ın mirasına uygun davranın yada defolup gidin.
74 yıllarını yaşayanlar kıbrıs çıkartmasında bir mücahitlik lafı gitti rahmetli erbakanın ismine yapıştı hatta oğlunun adıda aynı oldu ne hikmetse o zaman kahraman askerlerimizin sırtından oy toplamak ne kadar size yakıştıysa bari başkalarını eleştirip kendinizi sorgulatmayın
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