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Saadet Partisi'nden "Sevgi Yürüyüşü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 19:51 | Son Güncelleme

Bir grup partili, "Saadet Sokakta" sloganıyla Tünel'den Galatasaray Meydanı'na kadar yürüdü

İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi, Beyoğlu'nda "Sevgi Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Bir grup partili, Galata Kulesi'nin yakınlarındaki Bereketzade Ali Efendi Camisi'nde bir araya geldi. Burada ikindi namazı kılan partililer, önce Tünel Meydan'ına, oradan da çeşitli sloganlar atarak Galatasaray Meydanı'na kadar yürüdü.

İstiklal Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla selamlaşan, onlara gül ve karanfil vererek Galatasaray Lisesi önüne gelen Saadet Partisi'nin İstanbul milletvekili adayları, burada basın açıklaması yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili adayı Birol Aydın, toplumun yorulduğunu, Türkiye'de artık bir tıkanıklık oluştuğunu savundu.

Türkiye'de bir öngörülmezlik döneminin yaşandığını ileri süren Aydın, ülkenin yeni bir heyecana ve iklime ihtiyacı olduğunu söyledi. Aydın şunları kaydetti:

"Ekonomide, dış politikada, adalette, eğitimde bir tıkanıklık var. Halkımız boş polemiklerden, anlamsız, gereksiz, lüzumsuz kutuplaşmalardan ve gerilimlerden bıktı. İnsanımız, her gün, her an ve her konuda konuşanlardan usandı. Onun için yeniden bir heyecanla var olan sorunlarımızı aşma bilincini geliştirmeye ihtiyacımız var. Nasıl her uyandığımız gün, yeni bir gün ise her seçim de yeni bir dönemin başlangıcıdır. Türkiye, yeni bir başlangıca, yeni bir hikayeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır."

Milletvekili adayları Abdullah Sevim ile Altan Tan da yaptıkları konuşmada, iktidara yönelik eleştirilerde bulundu.

Grup konuşmaların ardından bölgeden ayrıldı.

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Abdullah Sevim Altan Tan beyoğlu Birol Aydın galatasaray meydanı İstiklal Caddesi Tünel Meydanı

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