Saadet Partisi'nin "teröre destek verdiğini" gerekçe göstererek dün adaylıktan çekilen ve partisinden istifa eden Şırnak milletvekili adayı Zeki Begiş, "Eski başkanımız rahmetli Erbakan'ın siyasi anlayışı ve tutumu ile şimdiki tutum arasında dağlar kadar fark var. Eski milli görüş siyasi anlayışı Karamollaoğlu ile kayboldu." dedi.

Begiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun izlediği politikaları yanlış bulduğu için 8 yıl görev yaptığı ilçe başkanlığından ve partisinin milletvekili adaylığından ayrılma kararı aldığını belirtti.

"Karamollaoğlu'nun başka partilerle ittifak yapması ve tutumundan dolayı ben ve yönetimim rahatsız olduk. Bu siyaset anlayışı ile ilgili arkadaşlar arasında öz eleştiri yaptık." diyen Begiş, şunları kaydetti:

"Eski başkanımız rahmetli Erbakan'ın siyasi anlayışı ve tutumu ile şimdiki tutum arasında dağlar kadar fark var. Eski milli görüş siyasi anlayışı Karamollaoğlu ile kayboldu. Şu anki tutum HDP ve CHP ile yaptıkları ittifakla, solcularla, terör örgütü yandaşlarıyla onların avukatlığına soyunmuş, bunu kabullenemedik. Partimizin tüzüğüne ve anlayışına ters bir durumdu. Biz devletimizin yanında olan bir aile ve aşiretiz. Bundan dolayıdır ki; rahatsızlığımızı en resmi şekilde dile getirerek, teşkilatımızla istifa ettik ve dün kamuoyuna da bildirdik. Teröre destek vermek, onların yanında olmak, onların yaptığı kötülükleri savunmak bizi incitti."