Saadet Partisi'nin "teröre destek verdiğini" gerekçe göstererek dün adaylıktan çekilen ve partisinden istifa eden Şırnak milletvekili adayı Zeki Begiş, "Eski başkanımız rahmetli Erbakan'ın siyasi anlayışı ve tutumu ile şimdiki tutum arasında dağlar kadar fark var. Eski milli görüş siyasi anlayışı Karamollaoğlu ile kayboldu." dedi.
Begiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun izlediği politikaları yanlış bulduğu için 8 yıl görev yaptığı ilçe başkanlığından ve partisinin milletvekili adaylığından ayrılma kararı aldığını belirtti.
"Karamollaoğlu'nun başka partilerle ittifak yapması ve tutumundan dolayı ben ve yönetimim rahatsız olduk. Bu siyaset anlayışı ile ilgili arkadaşlar arasında öz eleştiri yaptık." diyen Begiş, şunları kaydetti:
"Eski başkanımız rahmetli Erbakan'ın siyasi anlayışı ve tutumu ile şimdiki tutum arasında dağlar kadar fark var. Eski milli görüş siyasi anlayışı Karamollaoğlu ile kayboldu. Şu anki tutum HDP ve CHP ile yaptıkları ittifakla, solcularla, terör örgütü yandaşlarıyla onların avukatlığına soyunmuş, bunu kabullenemedik. Partimizin tüzüğüne ve anlayışına ters bir durumdu. Biz devletimizin yanında olan bir aile ve aşiretiz. Bundan dolayıdır ki; rahatsızlığımızı en resmi şekilde dile getirerek, teşkilatımızla istifa ettik ve dün kamuoyuna da bildirdik. Teröre destek vermek, onların yanında olmak, onların yaptığı kötülükleri savunmak bizi incitti."
Bundan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alacaklarını ifade eden Begiş, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için çalışmalara başlayacaklarını aktardı.
"Dış güçlerin üzerimize üşüştüğü bu süreçte Cumhurbaşkanımıza ve mevcut hükümetimize muhalif olmak istemedim ve bu nedenle istifamı verdim." diyen Begiş, Cumhurbaşkanı'nın hayata geçirdiği projeler sayesinde İstanbul'da ne varsa Şırnak'ta da aynı hizmetin olduğunu vurguladı.
Saadet Partisi Şırnak milletvekili adayı Zeki Begiş, dün, partisinin "teröre destek verdiğini" gerekçe göstererek, milletvekili adaylığından çekildiğini açıklamış, Saadet Partisi İdil İlçe yönetiminin de aynı gerekçeyle partiden ayrıldığı bildirilmişti.
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