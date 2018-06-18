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"Saadet Partisi'ne verilen her oy CHP'nin cebine gidiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 20:10 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: - "Bugün Saadet Partisi'ne verilen her oy Cumhuriyet Halk Partisi'nin cebine gidiyor. İki tane milletvekilini, bilemedin en kabadayısı üç milletvekilini meclise sokacağım diye götürüp bütün Saadet Partisi'ne verilen oyları milletin gözünden kaçırıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin cebine koymaya değer mi, günah değil mi, yazık değil mi?" - "Yeni bir parti kurdular, adına İYİ Parti dediler ama adının dışında bir iyiliğini gördüğümüz yok. Ben birçok yerde söyledim. Bu partiye oy verenlerin daha doğrusu FETÖ'cülerin hangi partiye oy verdiğine bakın kararınızı rahatça verirsiniz" - "AK Parti, 35 senedir Türkiye'nin başına bela edilen terör örgütlerini dize getirmiş, belini kırmış, nefesini kesmiş partidir. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de PKK belasını yenen liderin adıdır"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Bugün Saadet Partisi'ne verilen her oy Cumhuriyet Halk Partisi'nin cebine gidiyor. İki tane milletvekilini, bilemedin en kabadayısı üç milletvekilini meclise sokacağım diye götürüp bütün Saadet Partisi'ne verilen oyları milletin gözünden kaçırıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin cebine koymaya değer mi, günah değil mi, yazık değil mi?" dedi.

Akdağ, partisince Erzurum'un Yağan beldesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, her alanda ülkeye ve Erzurum'a hizmet ettiklerini söyledi. AK Parti'nin yaptığı hizmetlerle milletin karşısına çıktığını ifade eden Akdağ, "AK Parti, 35 senedir Türkiye'nin başına bela edilen terör örgütlerini dize getirmiş, belini kırmış, nefesini kesmiş partidir. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de PKK belasını yenen liderin adıdır." diye konuştu.

- "Şimdi sıra Kandil, Sincar, Mahmur'da"

Suriye'de, Irak'ta da teröristlerin inlerine girdiklerini ve gireceklerini, CHP'lilerin Afrin'e girerken 'girseniz çıkamazsınız' dediğine işaret eden Akdağ, şöyle konuştu:

"Afrin'e girdik, 58 gün sürdü, arkalarına bakmadan defoldu gittiler, tertemiz oldu orası. Şimdi sıra Kandil, Sincar, Mahmur'da. Yine Muharrem İnce çıkıyor, 'oraya giremezler, zamanı değil' diyor. Kardeşim sen işine gücüne baksana, senin için gücün yok muydu? Cumhuriyet Halk Partisin'e genel başkan olmaya çalış, senin ne işin var cumhurbaşkanlığında. Seni Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı yapmadılar, biz Türk milleti olarak seni neden cumhurbaşkanı yapacakmışız?"

- "İYİ Parti dediler ama adının dışında bir iyiliğini gördüğümüz yok"

"CHP'de genel başkan seçilmeyen kişiyi milletin önüne cumhurbaşkanı seçilmesi için koyduklarını" vurgulayan Akdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

"Birileri toplandı bir araya geldiler. Cumhuriyet Halk Partisi Muharrem İnce ile... Yeni bir parti kurdular, adına İYİ Parti dediler ama adının dışında bir iyiliğini gördüğümüz yok. Ben birçok yerde söyledim. Bu partiye oy verenlerin daha doğrusu FETÖ'cülerin hangi partiye oy verdiğine bakın kararınızı rahatça verirsiniz. Etrafınızda tanıdığınız, bildiğiniz FETÖ ile uzaktan yakından ilgisi olanların kime oy vereceğine bakın hiç şaşırmazsınız orada. O zaman gidip hiçbir kardeşimizin eli İYİ Parti, Meral Akşener diye bir yere oy vermeye varmaz, varmayacaktır ben bundan eminim. Bir bilinmezliğin keyfini sürmeye çalışıyorlar. Bilmiyorlar ki biz bu meydanlarda, televizyonlarda onların foyasını ortaya çıkarırız. Bir bilinmezliğin istifadesini yaşamaya çalışıyorlar."

- "Saadet Partisi'ne verilen her oy CHP'nin cebine gidiyor"

Akdağ, "Temel Karamollaoğlu ve arkadaşlarının Saadet Partisi'ne verilecek oyları gidip CHP'nin cebine koyacağını" söylediğinde Saadet Partililerin çok celallendiklerini ifade ederek, konun sosyal medyada yazılıp, çizildiğini ve konuşulduğunu anlattı.

Gerçekleri söylemekten hiçbir zaman geri durmayacaklarını aktaran Akdağ, şunları kaydetti:

"Bugün Saadet Partisi'ne verilen her oy Cumhuriyet Halk Partisi'nin cebine gidiyor. İki tane milletvekilini, bilemedin en kabadayısı üç milletvekilini meclise sokacağım diye götürüp bütün Saadet Partisi'ne verilen oyları milletin gözünden kaçırıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin cebine koymaya değer mi, günah değil mi, yazık değil mi? Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni biz tanımıyor muyuz, bunların ne yapmak istediklerini biz bilmiyor muyuz? İster Akşener, ister İnce, ister Karamollaoğlu farketmez aralarında bir şer ittifakı yaptılar. "

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