- "Saadet Partisi'ne verilen her oy CHP'nin cebine gidiyor"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Bugün Saadet Partisi'ne verilen her oy Cumhuriyet Halk Partisi'nin cebine gidiyor. İki tane milletvekilini, bilemedin en kabadayısı üç milletvekilini meclise sokacağım diye götürüp bütün Saadet Partisi'ne verilen oyları milletin gözünden kaçırıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin cebine koymaya değer mi, günah değil mi, yazık değil mi?" dedi.

Akdağ, partisince Erzurum'un Yağan beldesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, her alanda ülkeye ve Erzurum'a hizmet ettiklerini söyledi. AK Parti'nin yaptığı hizmetlerle milletin karşısına çıktığını ifade eden Akdağ, "AK Parti, 35 senedir Türkiye'nin başına bela edilen terör örgütlerini dize getirmiş, belini kırmış, nefesini kesmiş partidir. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de PKK belasını yenen liderin adıdır." diye konuştu.

- "Şimdi sıra Kandil, Sincar, Mahmur'da"

Suriye'de, Irak'ta da teröristlerin inlerine girdiklerini ve gireceklerini, CHP'lilerin Afrin'e girerken 'girseniz çıkamazsınız' dediğine işaret eden Akdağ, şöyle konuştu: