İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Şimdi ne işi vardı da Saadet Partisi'nin yöneticileri gittiler Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuyruğuna takıldılar. Bugün Saadet Partisi'ne verilen her oy, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilmiş oydur." dedi.
Başbakan Yardımcısı Akdağ, Arnavutköy'de Erzurum Çat ilçesi Soğukpınar Köyü Miroğlu Aile Derneği'ni ziyaret etti. Dernek üyeleriyle sohbet eden Akdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.
Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletin yetiştirdiği büyük bir lider olduğunu ve 24 Haziran'da milletin desteğiyle yeniden cumhurbaşkanı seçileceğini belirten Akdağ, buradaki gençlere şöyle seslendi:
"Biz bu memlekette çok sıkıntılar çektik. Bu memlekette inandığını yaşamayı yasak ettiler. Kur'an'ı yasak ettiler, imam hatip'e gittin okuyamadın, başını örttün, bütün kapıları sana kapattılar. Kendi anadilini konuşmana müsaade etmediler. Bunların hepsini yaşadık. Şükürler olsun ki Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile beraber bunların hepsini tarihin çöplüğüne attık. Bu dönemde hizmetler katlana katlana bugüne geldik."
Cumhurbaşkanlığı için ortaya çıkan adayların kıyaslanması gerektiğine işaret eden Akdağ, "Konuşanlar var, iddia edenler var. Bir de millete hizmet etmiş olan büyük bir lider var. Hangisinin peşinde gidersek geleceğimiz daha iyi olur? Muharrem İnce diye Cumhuriyet Halk Partisi bir aday gösterdi. Kendi partisine genel başkan olmaya layık görmemişlerdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına genel başkan olmak için layık görmediğiniz bir kimseyi biz niye Türkiye Cumhuriyeti'ne cumhurbaşkanı seçelim?" diye konuştu.
Akdağ, şöyle devam etti:
"Biz kardeşiz. Birileri çıkıp da bu kardeşliği zedelemek için milleti sokağa salarsa, onlar da çıkar da bir Ekim ayında 53 Kürt kardeşimizi katlederse biz buna nasıl doğru gözle bakacağız? Onlar hayatının baharında tertemiz insanlardı. Kürt gençlerimizi alıp da dağa çıkaran, -bunların içerisinde kız çocukları da var- çocuklarımızı dağa çıkaran bir zihniyetten kime ne fayda gelir? Dolayısıyla kimin arkasından gideceğimize iyi bakmamız lazım."
- "Güçlü bir memleket istiyoruz"
Kudüs'te Filistinlilere yönelik İsrail güçlerince uygulanan zulme dikkati çeken Akdağ, şunları söyledi:
"Onun (Recep Tayyip Erdoğan) gür sesi olmasa, onun o dimdik duruşu olmasa İslam ülkeleri bir ses bile çıkaramayacak. Orada bizim kardeşlerimizi katlediyorlar. Biz onlara nasıl sahip çıkmayız. Bizim ilk kıblemizdi Kudüs. Onun için biz güçlü bir memleket istiyoruz. Kuvvetli olalım, zengin olalım, refah içinde yaşayalım. Bir kimse bile bir başkasına beline silah koyup da yan gözle bakamasın."
Akdağ, eline silah alıp gençleri dağa çıkarmaya ve onların hayatını karartmaya çalışan terör örgütleri ile mücadelenin sonuna kadar süreceğini vurgulayarak, "Adının önemi yok, her kim buna yeltenirse Allah bize güç kuvvet verdikçe onun da kafasını ezmeye devam edeceğiz. Kardeşliğimizi baki tutacağız, birbirimize dayanacağız, birbirimize güveneceğiz, birbirimize destek olacağız ve bu memleketi geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.
- "Etrafımızda kafası karışanlar var"
Seçmenlerden az sayıda da olsa kafası karışanların olduğunu aktaran Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Etrafımızda kafası karışanlar var. Sayıları çok değil. 100 kişiden 5-7 kişidir. Karar da veremiyorlar. Şimdi ne işi vardı da Saadet Partisi'nin yöneticileri gittiler Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuyruğuna takıldılar. Bugün Saadet Partisi'ne verilen her oy, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilmiş oydur. Üç tane milletvekili götüreceksin diye oraya ne olacak yani? Gitti millet meclisinde kuruldun koltuğa ama verdiğin oyların hepsi gitti Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazıldı. Değer mi? Günah değil mi? Onun için bu tarafa oy verebilecek ya da vermeyi düşünen ailelere, kardeşlerimize mutlaka bu dönemde ulaşmalısınız. Zihni karışmış olanlar varsa onların da mutlaka zihinlerine açıklık getireceğiz."
- Erzurumluların sahur programı
Akdağ, daha sonra ilçede bir evde kanaat önderleriyle basına kapalı görüştü. Ardından da Arnavutköy Erzurumlular Derneği'nin dernek binası önünde organize ettiği sahur programına katılan Akdağ, burada, "Bir millete belki 100 yılda gelen bir lider bugün bizim başımızda, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı. O liderin ismi Recep Tayyip Erdoğan. Zalimin ve zulmün karşısında, mağdurun ve mazlumun yanında duran insan." açıklamasında bulundu.
AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye yaptığı hizmetlere değinen Akdağ, "Bizler, bizim arkamızda durmasaydınız yapamazdık. İşin asıl sahibi sizlersiniz. İşin asıl sahibi millettir. Rabbim hepinizden razı olsun." dedi.
Akdağ, şöyle konuştu:
"Siyaset niye yapılır, hükümetler niye kurulur, bizler neden cumhurbaşkanı seçiyoruz? Bir, itibarımızı ayakta tutsun diye. Türk milletinin başını öne eğdirmesin diye. Böyle birini arıyorsak biz Recep Tayyip Erdoğan'dan iyisini bulamayız. Başka? Memleket zenginleşsin, refahımız artsın, çoluk çocuğumuz işe aşa kavuşsun diye. Türkiye'yi üç kez büyüten Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları her ne kadar ekonomimizi baltalamaya çalışanlar olsa da başaramayacaklar, Allah'ın izniyle Türkiye'yi önümüzdeki 5 sene büyük bir hamleyle daha da zenginleştireceğiz."
Adalet ve Kalkınma Partisi ve Recep Tayyip Erdoğan'a ikinci bir isim koymak icap etse bunun itibar ve hizmet olacağına dikkati çeken Akdağ, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Geçmiş yöneticilerimizin Amerikalı başkanlar, Rusyalı başkanlar, Avrupalı başkanlar karşısındaki oturmalarına kalkmalarına bakın, bir o fotoğraflara bakın bir de bu asrın büyük lideri Recep Tayyip Erdoğan'a bakın. Bizim itibarımız çok önemli. Bu itibarı ayakta tutan, bu millete sahip çıkan, milletin evladının yanında durmak bizim de boynumuzun borcudur. İtibar diyorsak milletin itibarından bahsediyorum, bayrak, millet, vatan, devlet, ezan diyorsak, daha fazla zenginlik ve refah diyorsak, huzur diyorsak, biz terörün kafası bir daha kalkamayacak şekilde ezilsin diyorsak o zaman Recep Tayyip Erdoğan diyeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı
Şile'de tekne battı, genç şarkıcı Onur Can Özcan kayboldu!
HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı
Prenses Suudi Arabistan'ı fena karıştırdı! Şoke eden suçlama
Antalya'da vahşet! Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü, sonra...
'Bedava tatil kazandınız' mesajlarına dikkat! On binlerce kişi mağdur oldu
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?
Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum