İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Şimdi ne işi vardı da Saadet Partisi'nin yöneticileri gittiler Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuyruğuna takıldılar. Bugün Saadet Partisi'ne verilen her oy, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilmiş oydur." dedi. Başbakan Yardımcısı Akdağ, Arnavutköy'de Erzurum Çat ilçesi Soğukpınar Köyü Miroğlu Aile Derneği'ni ziyaret etti. Dernek üyeleriyle sohbet eden Akdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi. Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletin yetiştirdiği büyük bir lider olduğunu ve 24 Haziran'da milletin desteğiyle yeniden cumhurbaşkanı seçileceğini belirten Akdağ, buradaki gençlere şöyle seslendi: "Biz bu memlekette çok sıkıntılar çektik. Bu memlekette inandığını yaşamayı yasak ettiler. Kur'an'ı yasak ettiler, imam hatip'e gittin okuyamadın, başını örttün, bütün kapıları sana kapattılar. Kendi anadilini konuşmana müsaade etmediler. Bunların hepsini yaşadık. Şükürler olsun ki Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile beraber bunların hepsini tarihin çöplüğüne attık. Bu dönemde hizmetler katlana katlana bugüne geldik."

Cumhurbaşkanlığı için ortaya çıkan adayların kıyaslanması gerektiğine işaret eden Akdağ, "Konuşanlar var, iddia edenler var. Bir de millete hizmet etmiş olan büyük bir lider var. Hangisinin peşinde gidersek geleceğimiz daha iyi olur? Muharrem İnce diye Cumhuriyet Halk Partisi bir aday gösterdi. Kendi partisine genel başkan olmaya layık görmemişlerdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına genel başkan olmak için layık görmediğiniz bir kimseyi biz niye Türkiye Cumhuriyeti'ne cumhurbaşkanı seçelim?" diye konuştu. Akdağ, şöyle devam etti: "Biz kardeşiz. Birileri çıkıp da bu kardeşliği zedelemek için milleti sokağa salarsa, onlar da çıkar da bir Ekim ayında 53 Kürt kardeşimizi katlederse biz buna nasıl doğru gözle bakacağız? Onlar hayatının baharında tertemiz insanlardı. Kürt gençlerimizi alıp da dağa çıkaran, -bunların içerisinde kız çocukları da var- çocuklarımızı dağa çıkaran bir zihniyetten kime ne fayda gelir? Dolayısıyla kimin arkasından gideceğimize iyi bakmamız lazım." - "Güçlü bir memleket istiyoruz"

Kudüs'te Filistinlilere yönelik İsrail güçlerince uygulanan zulme dikkati çeken Akdağ, şunları söyledi: "Onun (Recep Tayyip Erdoğan) gür sesi olmasa, onun o dimdik duruşu olmasa İslam ülkeleri bir ses bile çıkaramayacak. Orada bizim kardeşlerimizi katlediyorlar. Biz onlara nasıl sahip çıkmayız. Bizim ilk kıblemizdi Kudüs. Onun için biz güçlü bir memleket istiyoruz. Kuvvetli olalım, zengin olalım, refah içinde yaşayalım. Bir kimse bile bir başkasına beline silah koyup da yan gözle bakamasın." Akdağ, eline silah alıp gençleri dağa çıkarmaya ve onların hayatını karartmaya çalışan terör örgütleri ile mücadelenin sonuna kadar süreceğini vurgulayarak, "Adının önemi yok, her kim buna yeltenirse Allah bize güç kuvvet verdikçe onun da kafasını ezmeye devam edeceğiz. Kardeşliğimizi baki tutacağız, birbirimize dayanacağız, birbirimize güveneceğiz, birbirimize destek olacağız ve bu memleketi geliştireceğiz." ifadelerini kullandı. - "Etrafımızda kafası karışanlar var" Seçmenlerden az sayıda da olsa kafası karışanların olduğunu aktaran Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etrafımızda kafası karışanlar var. Sayıları çok değil. 100 kişiden 5-7 kişidir. Karar da veremiyorlar. Şimdi ne işi vardı da Saadet Partisi'nin yöneticileri gittiler Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuyruğuna takıldılar. Bugün Saadet Partisi'ne verilen her oy, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilmiş oydur. Üç tane milletvekili götüreceksin diye oraya ne olacak yani? Gitti millet meclisinde kuruldun koltuğa ama verdiğin oyların hepsi gitti Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazıldı. Değer mi? Günah değil mi? Onun için bu tarafa oy verebilecek ya da vermeyi düşünen ailelere, kardeşlerimize mutlaka bu dönemde ulaşmalısınız. Zihni karışmış olanlar varsa onların da mutlaka zihinlerine açıklık getireceğiz." - Erzurumluların sahur programı Akdağ, daha sonra ilçede bir evde kanaat önderleriyle basına kapalı görüştü. Ardından da Arnavutköy Erzurumlular Derneği'nin dernek binası önünde organize ettiği sahur programına katılan Akdağ, burada, "Bir millete belki 100 yılda gelen bir lider bugün bizim başımızda, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı. O liderin ismi Recep Tayyip Erdoğan. Zalimin ve zulmün karşısında, mağdurun ve mazlumun yanında duran insan." açıklamasında bulundu.