"Saadet Partisi'nin baraj sorunu kalmadı"

İriş, çok değişik kesimlerden oy almayı beklediklerini ifade etti. Özellikle son bir yıl içinde gözükür hale geldiklerini vurgulayan İriş, şu değerlendirmede bulundu:

"Önceden biliniyorduk ama görülemiyorduk. Farkımız netleşti. Toplumumuzun her kesiminden, ülkemizi seven özellikle düşünen her kesiminde Saadet Partisi favori oldu. Bunu zaten sosyal medyada ve gezip gördüğümüzde anlayabiliyoruz. Saadet Partisi olduğu gibi tanınmaya başladı. Şimdiye kadar biz tanıtıldık. Bizim dışımızda tanıttılar. Artık yerli olduğumuzu herkes anladı. Biz yerliyiz. Dışlayıcı olmadığımızı anladılar. Biz toplumun her kesimiyle yaşayabiliriz. Ülkesini seven hainlik yapmayan herkesle yaşarız. Toplum ne yapacağımızı iyi şekilde kavradı. Dolayısıyla bu sistem bizim işimize yaradı açıkçası."

Seçimlere doğru çalışmalarının sürdüğünü de anlatan İriş, "En büyük hedefimiz 80 milyon ülke insanının kardeşliğidir. Bu gerçekleşmeden hiçbir şeyin tadı olmaz. Kardeşlik olmadan maddi kalkınmanın ve diğer şeylerin tadı olmaz. Önce kardeşlik olacak. Bu ülkede yaşamanın zevkini yaşamalıyız. Bu olmadan olmaz. Bunu yapabilecek gücümüz var. Değerlerimizi ortaya çıkaracağız." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından, Saadet Partisi 27. Dönem Edirne Milletvekili adayları basına tanıtıldı. 4 adayın yer aldığı listede birinci sırada Ali Demirkıran, ikinci sırada Ayhan Özkan, üçüncü sırada Mansur İriş, dördüncü sırada ise Recai Taşkın yer aldı.