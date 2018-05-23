EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, milletvekili seçimleri için baraj kaygısı yaşamadıklarını söyledi.

Saadet Partisi 27. Dönem Edirne milletvekili adayları, düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Mustafa İriş, Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıda, parti olarak seçimlere hazır olduklarını belirtti.

CHP ve İYİ Parti'yle kurulan ittifak sayesinde baraj sorunu yaşamayacaklarını ifade eden İriş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kendilerine avantaj sağladığını ifade etti. Türkiye'deki herkesin oyuna talip olduklarını dile getiren İriş, şöyle devam etti:

"Bu Seçim Kanunu'nu biz yapmadık ama bizim için iyi oldu. Eminim ki şu pozisyonu bilseler yapmazlardı. Yıllardan beri birçok insanımız 'oyumuz zayi olmasın' diye Saadet Partisi'ne oy vermekte zorlanıyordu. Ancak şu anda bu durum ortadan kalktı. Seçime grup olarak girildiğinden ittifak yapıldığı için sorun yok. Grubun toplamda aldığı oy esas alınacağı için Saadet Partisi'nin baraj sorunu kalmadı. Bu bizim için artı bir durum oldu. Hemen hemen bütün partilere gitmiş oyumuz vardı, başta bilinen partiler olmak üzere. Orada çok daha tabanımız var."