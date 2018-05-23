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"Saadet Partisi'nin baraj sorunu kalmadı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 13:37 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İriş: - "Yıllardan beri birçok insanımız 'oyumuz zayi olmasın' diye Saadet Partisi'ne oy vermekte zorlanıyordu. Ancak şu anda bu durum ortadan kalktı. Seçime grup olarak girildiğinden ittifak yapıldığı için sorun yok. Grubun toplamda aldığı oy esas alınacağı için Saadet Partisi'nin baraj sorunu kalmadı"

EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, milletvekili seçimleri için baraj kaygısı yaşamadıklarını söyledi.

Saadet Partisi 27. Dönem Edirne milletvekili adayları, düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Mustafa İriş, Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıda, parti olarak seçimlere hazır olduklarını belirtti.

CHP ve İYİ Parti'yle kurulan ittifak sayesinde baraj sorunu yaşamayacaklarını ifade eden İriş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kendilerine avantaj sağladığını ifade etti. Türkiye'deki herkesin oyuna talip olduklarını dile getiren İriş, şöyle devam etti:

"Bu Seçim Kanunu'nu biz yapmadık ama bizim için iyi oldu. Eminim ki şu pozisyonu bilseler yapmazlardı. Yıllardan beri birçok insanımız 'oyumuz zayi olmasın' diye Saadet Partisi'ne oy vermekte zorlanıyordu. Ancak şu anda bu durum ortadan kalktı. Seçime grup olarak girildiğinden ittifak yapıldığı için sorun yok. Grubun toplamda aldığı oy esas alınacağı için Saadet Partisi'nin baraj sorunu kalmadı. Bu bizim için artı bir durum oldu. Hemen hemen bütün partilere gitmiş oyumuz vardı, başta bilinen partiler olmak üzere. Orada çok daha tabanımız var."

İriş, çok değişik kesimlerden oy almayı beklediklerini ifade etti. Özellikle son bir yıl içinde gözükür hale geldiklerini vurgulayan İriş, şu değerlendirmede bulundu:

"Önceden biliniyorduk ama görülemiyorduk. Farkımız netleşti. Toplumumuzun her kesiminden, ülkemizi seven özellikle düşünen her kesiminde Saadet Partisi favori oldu. Bunu zaten sosyal medyada ve gezip gördüğümüzde anlayabiliyoruz. Saadet Partisi olduğu gibi tanınmaya başladı. Şimdiye kadar biz tanıtıldık. Bizim dışımızda tanıttılar. Artık yerli olduğumuzu herkes anladı. Biz yerliyiz. Dışlayıcı olmadığımızı anladılar. Biz toplumun her kesimiyle yaşayabiliriz. Ülkesini seven hainlik yapmayan herkesle yaşarız. Toplum ne yapacağımızı iyi şekilde kavradı. Dolayısıyla bu sistem bizim işimize yaradı açıkçası."

Seçimlere doğru çalışmalarının sürdüğünü de anlatan İriş, "En büyük hedefimiz 80 milyon ülke insanının kardeşliğidir. Bu gerçekleşmeden hiçbir şeyin tadı olmaz. Kardeşlik olmadan maddi kalkınmanın ve diğer şeylerin tadı olmaz. Önce kardeşlik olacak. Bu ülkede yaşamanın zevkini yaşamalıyız. Bu olmadan olmaz. Bunu yapabilecek gücümüz var. Değerlerimizi ortaya çıkaracağız." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından, Saadet Partisi 27. Dönem Edirne Milletvekili adayları basına tanıtıldı. 4 adayın yer aldığı listede birinci sırada Ali Demirkıran, ikinci sırada Ayhan Özkan, üçüncü sırada Mansur İriş, dördüncü sırada ise Recai Taşkın yer aldı.

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