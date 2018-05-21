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Saadet Partisinin milletvekili aday listesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 22:46 | Son Güncelleme

Saadet Partisinin milletvekili aday listesi

Saadet Partisinin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kuruluna verdiği milletvekili aday listesi açıklandı.

Listeye göre, milletvekili aday gösterilenler ve gösterildikleri iller ile sıralar şöyle:

- ADANA

MUHAMMET ÇELEBİ KEYHIDIR

AHMET BEYAZ

AYŞE TOPAL

SÜLEYMAN ŞENOĞUL

İBRAHİM ŞAHİN

MUSTAFA ÇEKİLARIZ

CUMA ŞAHİN

YASEMİN KAPUKAYA

SELİM BİLGEN

ABDULLAH KAYA

İBRAHİM KARA

CENGİZ KAYADAN

OĞUZ GÜÇÜK

ABDULLAH ÜMMETOĞLU

UĞUR MURAT BUĞDAY

- ADIYAMAN

HAŞİM ASNUK

ABDULKADİR GÖZLEYİCİ

CEMAL KILAVUZ

ABUZER TURHAN

FEHİM AYDIN

- AFYONKARAHİSAR

SEFA ŞENEL

MUSTAFA TAŞKAPI

HASAN BASRİ KANTAR

HASAN HÜSEYİN UĞURLU

HALİT KUŞ

YAŞAR KARAKAYA

- AKSARAY

LEVENT SERDAR ŞAHİN

AHMET BÜLBÜL

YUSUF KENAN DURMUŞ

MUSTAFA AYHAN

- AMASYA

MAHMUT ÇAKAR

LEVENT ŞENOL

NOĞMAN YÜKSEL

- ANKARA 1. BÖLGE

TANJU GÜVENDİREN

FATİH BEYAZIT

AHMET ÖZKÖK

HALİL ADIGÜZEL

İBRAHİM SAYIN

FARUK BELCİ

HATİCE NİHAL KORKUTAN

HALİS BAL

MEHMET İNCİ

EMRE AYGÜNOĞLU

AZİZE SAĞLAMYAŞAR

MUSTAFA TOSUNER

DİLARA ERANIL

- ANKARA 2. BÖLGE

İLYAS TONGÜÇ

ALİ AKTAŞ

ERSAN BİLGİN

MEHMET BALOĞLU

MUHAMMET FURKAN KAMALAK

MERVE AYDINKÜÇÜK

BURHAN KIRMAN

BURHAN GÜMRÜKÇÜ

OSMAN OKTAY

TUGAY KARABULUT

İLYAS ŞEKER

- ANKARA 3. BÖLGE

FATİH AYDIN

PINAR GÖKMEN

MEHMET FETHİ ÖZTÜRK

MUSTAFA AYDIN

MUAMMER GÜLAP

ÖMER GÜNAYDIN

MÜZEYYEN SİMİT

YUSUF SUNAR

AHMET AVCI

İSLAM MERTOĞLU

MEHMET ENES ŞAHİN

- ANTALYA

HASAN BURGAN

ADEM SARICALAR

MEHMET FATİH TEKİN

MEHMET EMİN GÖZÜKARA

ZÜBEYDE GÜLER

RUKİYE GÜLŞEN

DÖNAY UYAR

SEYYİT HALİL TUNÇ

RUMEYSA NUR ÇETECİ

SERVET YILMAZ

HAMZA KARAAĞAÇ

MUSTAFA SİR

ERGÜN EREN

SÜLEYMAN AKINCI

SEMİH SERDAR DEMİR

SÜMEYYE GÜLDAL

- ARDAHAN

HAKAN ÇAPAN

MEHMET ŞİMŞEK

- ARTVİN

SALİH BERBER

GÜLTEKİN SOYDAN

- AYDIN

MEHMET İHSAN AYAYDIN

ALİ SÖĞÜT

MUSA MUÇA

ÖZLEM ÖZTÜRK

MEHMET YÖRÜK

SÜLEYMAN ATEŞ

FATİH KARAHAN

GÜLTEN HANÇER

- AĞRI

MEHMET ZİYATTİN TOKAR

- BALIKESİR

MUSTAFA YILMAZ

EYÜP SABRİ SOLMAZ

SEYFETTİN ÇÖZEL

RAMAZAN YILDIRIM

ÖMER TAŞKIN

İBRAHİM HIDIR

AHMET PINAR

SİNAN BAŞARAN

SALİH ORAL ÖVÜÇ

- BARTIN

ÜNAL YURTBAY

MÜCAHİT ABDULLAH MEKEÇ

- BATMAN

FARİS ÖZDEMİR

MUSTAFA YILDIZ

MEHMET FIRAT

- BAYBURT

MURAT GÜRBÜZ

- BİLECİK

SEYFETTİN TIKIZ

ETHEM ERSÖZ

- BİNGÖL

SUAT İŞCEN

MUHAMMED FATİH TİRYAKİ

VURAL KOŞUNKARTAY

- BİTLİS

ZİYA KALMACİ

MUHAMMED MEHDİ PERTEKLİ

- BOLU

İSA SAYIN

VEYSEL AYEROĞLU

DAVUT KARAHAYDAR

- BURDUR

FATİH TUNÇ

RAMAZAN KAYABAŞ

FETHİ SEMİZ

- BURSA 1. BÖLGE

GÖKHAN GERÇEK

BURAK ÇELİK

ELİF SULTAN ŞENDÖL

ALİ ÖNCEL

HAMZA GÜRSEL

CENGİZ ARSLAN

DOĞAN ÖZBÜYÜK

GÖKSEL RÜSTEM KARAKUZU

RABİA IMAMAJ

YUNUS EMRE ÖZBİLEN

- BURSA 2. BÖLGE

MEHMET ATMACA

FİKRET BAYRAM

EBRAR GÜLSÜM AYGÜN

HAMZA AYGÜN

SALİH KOCATEPE

KARYAĞDI BERKELİ

SELAHATTİN AFŞAR

RABİA ÖRNEK

CUMA YILDIRAK

CAN TATAR

- DENİZLİ

AHMET ERYILMAZ

TANER İZGİ

SEVİL AKTAŞ

ABDULLAH ÖZEREN

HALİL İBRAHİM VAROL

MEHMET ALİ SEZER

MEHMED SAİD TOPUZ

KUDRET İLHAN

- DİYARBAKIR

SEYYİT HAŞIM HAŞİMİ

BÜLENT KAYA

FESİH BOZAN

ALAADDİN TAN

HÜSEYİN İHSAN YENİCE

MEHMET ÖCAL

ABDURRAHMAN ERGİN

MUHAMMET MUHYETTİN KAYAN

- DÜZCE

MUSTAFA ZORLU

AHMET SERDAR ERDEM

FATİH MEHMET GÜNER

- EDİRNE

ALİ ERHAN DEMİRKIRAN

AYHAN ÖZKAN

MANSUR İRİŞ

RECAİ TAŞKIN

- ELAZIĞ

İBRAHİM HACIBEKİROĞLU

MUHAMMED NEDİM SADAK

MUSTAFA EMRE

ÖZKAN ERGEN

ABOBEKİR TANYILDIZI

- ERZİNCAN

ALİ CEBECİ

HALİL İBRAHİM KUTLU

- ERZURUM

FAİK ÇALIK

ABDULLAH POLAT

MURAT OZAN

NİZAMETTİN AKÇIL

AYHAN ERKEM

YUSUF KOLİKISA

- ESKİŞEHİR

FESİH BİNGÖL

NAZİF AYAZ

SERAP DEMİR

MUHAMMET GÜNEY

MUHAMMED ALİ KÖSE

YASİN YENTÜRK

ADİL KESER

- GAZİANTEP

AHMET FARUK ÜNSAL

HALİL KILIÇ

ŞIHMÜSLÜM BULANIK

MURAT ŞENEL

ALİ MULLAOĞLU

MUSTAFA YAKUT

MUSTAFA ÖZTÜRK

ARZU KARTAL

AHMET NECATİ SARI

MEHMET HAYRİ GÖREN

ZEYNEL ABİDİN DARĞIN

ADİLE GÜLAY İNGEL

MUSTAFA AKAR

HASAN KOCAMAN

- GİRESUN

BEKİR DEMİRKAYA

GÖKSEL GÜNEŞ

HAYATİ FİKRİ TOPKAR

BEKİR TOSUN

- GÜMÜŞHANE

AKIN DEMİR

CELALETTİN KARAKOÇ

- HAKKARİ

ABDÜLVAHİT ÇİFTÇİ

YAVUZ DALGIÇ

YUSUF KESKİN

- HATAY

NECMETTİN ÇALIŞKAN

MUSTAFA EĞE

HALİL ÇELİK

ABDULLAH AYDIN DEMİR

AYŞEGÜL KÜÇÜK

ATİLA EROL

YUSUF ÇİÇEK

RAMAZAN ÖKSÜZ

FATİH DÖKMECİ

MEHMET AYDOĞAN

UĞUR URAL

- ISPARTA

CEVAT GENÇAY

DİNÇER DEMİREZEN

İBRAHİM ATEŞ

HÜSEYİN EROĞLU

- IĞDIR

ALİ GÜNER

SEYİT ZAHİR KOŞİK

- İSTANBUL 1. BÖLGE

ABDULLAH SEVİM

YILMAZ BAYAT

DİCLE ŞİT

AHMET TÜRKCAN

MEHMET ALİ ÖZGÜR

PAKİZE YÜZBAŞIOĞLU

MEHMET FATİH AKDAĞOĞLU

ABDULHALİM MEŞE

CEM KAYA KARATÜN

ALEV SEZEN

ADEM BOZ

FEHİM HAVA

YUSUF YÜKSEL

ŞEREF KAÇMAZ

RESUL KILIÇ

ABDÜLKADİR ARSLAN

AHMET BARAN

AYSUN BAYRAKTAR

RECEP KARAKOÇ

FAHRETTİN COŞKUN

FESİH TAYBAR

MUSTAFA KOCABEY

TURGUT DANACI

ALİ KEMAL DERİN

GONCA NUR ASLAN

MUHAMMET DUMAN

MUAMMER KOÇ

HALİL İBRAHİM SERBEST

NAFİYE SAÇI

ERDOĞAN USLU

MURAT ÇEKER

SELAHATTİN ASLAN

HAKAN AKTAŞ

- İSTANBUL 2. BÖLGE

BİROL AYDIN

SAMET SAMİ TEMEL

MUSTAFA KAYA

BİLAL AY

FATMA NEVİN GÖKÇE

MUHAMMED EMİN TOPSAKAL

MUSTAFA YAMAN

BİLAL AYDIN

MİKAİL KABAK

TUĞRUL YALÇINKAYA

ZEYNEP ŞULE RIDVANOĞLU

EROL URHAN

ADEM AKBULUT

ÖZGÜR ATAK

İLKER ÇİFTÇİ

RECEP POLAT

NİHAT ŞADOĞLU

MUHAMMED GAZİ KILIÇ

YASEMİN BİLNUR ERENCİ

HÜSEYİN AYDOĞAN

MEHMET FATİH AKYÜZLÜ

MAHİR SEZGİN

TÜLAY VIZVIZ

MUSTAFA UĞUR DOĞAN

NURSENA ULUSOY

SELİM BAŞPINAR

HABİBE ERDOĞAN

- İSTANBUL 3. BÖLGE

ALTAN TAN

HASAN BİTMEZ

NAGEHAN GÜL ASİLTÜRK

İBRAHİM YILDIZ

MESUT ÖZLEM

EBRAR BEZCİ

YAŞAR AVCI

OSMAN BAŞ

YUNUS AKSOY

MESUDE DÖNMEZ

NEŞET ÇEVİK

ADNAN HACIABDULLAHOĞLU

TUNCER KOĞA

ENDER ESİNER

KADİR TOKALI

CANER BİTİŞ

EMİNE ÖZTÜRK

HASAN KARA

ADNAN ŞAHİN

AHMET ÖZSEVEN

İLKNUR GÖKDEMİR

SUAT KOÇYİĞİT

FUNDA YALÇIN BOZKURT

MUHAMMED TAHA KILIÇOĞLU

FERİT DURBİN

ÖMER KOÇAK

BİLAL TATAR

MEVLÜT İRFAN BAHADIR

FEYZA GÜRBÜZ

MUHAMMED MUSAB DEMİRER

KENAN KARAGÜZEL

MUSTAFA ÇALKAN

- İZMİR 1. BÖLGE

ZEKERİYE HAZIRBULAN

OZAN GANİÜSMEN

TURHAN TUTUMLU

MÜMİN BAŞTÜRK

SELÇUK KAVUŞAN

SUNA CANITEZ

UĞUR TÜRKER

HAMZA DEMİR

İBRAHİM DEMİR

BEKİR ÇALIŞKAN

HALİL YALÇINKAYA

KASIM OCAK

FURKAN TURGUT

MEHMET EMİN ALTINBAŞ

- İZMİR 2. BÖLGE

ŞERAFETTİN KILIÇ

CEREN KARA

VEDAT KOLUKISA

MESUT DAĞ

ZEKİ KAYA

MEHMET EMRE BOZABA

ALİ ÇAKIR

ŞAHAP BOZKURT

MUHSİN GİRCUDE

SERVET YILDIZ

SÜMEYYE ORHAN

MAHMUT DOST

ERDEM YILMAZ

İSMET TOPAL

- KAHRAMANMARAŞ

ÖKKEŞ NARLI

VAHAP KARPINAR

İSHAK KÖROĞLU

SULTAN KAMALAK

CİHAT DİNLER

MANSUR ÖZCAN

BURAK DOLUZENGİN

AHMET ZOR

- KARABÜK

MUHSİN ÇEBİ

MEHMET YÜCE

İSMAİL KİRENLİ

- KARAMAN

ORHAN SOYDAN

ALİ ÇİFTÇİ

MELEKHAN KAVAS

- KARS

SEZGİN YILDIZ

BÜLENT ALTUN

TAHİR TAHİROĞLU

- KASTAMONU

BİLAL ÇODUR

NECATİ YAVUZ

HULUSİ ÖZBEK

- KAYSERİ

MAHMUT ARIKAN

HAŞİM ÖZÇELİK

AHMET ULUSOY

HATİCE SÜMEYYE BOZKURT

İSMAİL ÇELEBİ

BAKİ COŞKUN

İBRAHİM BIYIKLIOĞLU

ASİYE ÇAKIRLI

ÖZKAN YÜREK

RABİA ÇAĞRICI

- KIRIKKALE

FARUK VURGUN

SELAMİ ÇAKIR

MÜİN YILDIZ

- KIRKLARELİ

SALİH MEHMET AYDIN

GÜNER AYDIN

BÜŞRA SAVAŞ

- KIRŞEHİR

MUSTAFA ÇAKIR

HÜSEYİN ESERER

- KİLİS

ŞERİF KARAKURT

MEHMET SALİH ÖZOĞUZ

- KOCAELİ

SİNAN EJDEROĞLU

RECEP SARIDOĞAN

REYHAN ŞENGÜN

VOLKAN GEMİKSİZ

İBRAHİM BIYIKLI

NİHAT YILDIZ

SİNAN YOLCU

ÖMER FARUK YILDIRIM

SEDAT USLU

FAHRETTİN TAŞKAYA

FATMA BETÜL ULUDAĞ

FATİH KARAMAN

LATİF GÖKHAN DURTAŞ

- KONYA

MUSTAFA ÖZKAFA

HASAN HÜSEYİN UYAR

MUSTAFA DERBENTLİ

SİNAN TOPRAK

MUHAMMET UZUN

AHMET BÜYÜKTERMİYECİ

YAVUZ AYDIN

KENAN ÖZCAN

İSMAİL HAKKI BACAK

İSMAİL AYDİLEK

MAHMUT SAMİ BÜYÜKYILMAZ

İSMAİL BULUT

ÖMER MÜCEVHER

SEFA YILMAZ

KERİM ŞENEL

- KÜTAHYA

ÖMER FARUK EVREN

FATİH BOZAN

NURULLAH GÜNGÖR

HASAN ÖZBAL

RÜMEYSA POYRAZ

- MALATYA

MEHMET KAYA ASİLTÜRK

ABUZER GÖGÜS

YUNUS SAVAŞ

MUSTAFA PARLAKYILDIZ

MUHAMMET İKBAL YILDIZ

ADNAN ÖZDEMİR

- MANİSA

MEHMET ÖNAL

MUSTAFA ARİF AYSU

ZEKAYİ YILMAZ

BİLAL KİŞEÇOK

ABDULLAH YILMAZ

MEHMET TONBALAK

OLGUN OKTAY DEMİRCAN

MUSTAFA ERKAN

MUHAMMET FATİH KAYA

NİHAT KOCAÇAKIR

- MARDİN

MEHMET ALİ KILIÇ

MEHMET YILDIZ

SUUT CEVHEROĞLU

AHMET İLETMİŞ

HALİME DABAKOĞLU

ÖMER ÇİFÇİ

- MERSİN

SONER ÇONTAR

NURBAKİ ŞAHİN

AYHAN BAYRAM

ESAT GÜNEŞ

BURAK CANLI

BEKİR AYDIN

HASİBE YILDIZ

REMZİ YİĞİTALP

GÖKHAN ALAGÖZ

MUSTAFA CAN

ARİF ŞAHBAZ

AYŞE GÜLİZ YENEN

YUSUF GÜLMEZ

- MUĞLA

ÖMER ULUDAĞ

İLHAN ÖZLER

FURKAN DUMAN

MUHAMMED NECİP GENCER

SALİHA GÜZEL

MUSA ERGİN

SAYİT AYDIN

- MUŞ

NAZIM ÇELİK

MEHMET ŞAH SABAK

KEMAL İNDİÇ

HUDEYDA BOZYEL

- NEVŞEHİR

MUSTAFA AYDEMİR

ABBAS BÜKEN

MUAMMER KEÇE

- NİĞDE

AHMET BİNİCİ

TAKİ KUZHAN

NEDİME FATMA KOÇER

- ORDU

ERKAN TEMİZ

MUAMMER BİLGİÇ

AHMET TOKLUCUOĞLU

HALİT DUYAR

ERHAN KAYA

AHMET TOPALOĞLU

- OSMANİYE

İSLAM KORKMAZ

MAHMUT USTAHALİLOĞLU

ORHAN İLENGİZ

ÖKKEŞ DAĞLI

- RİZE

MUHAMMET KAÇAR

GÜLHAN HAFIZOĞLU

BURAK UZUN

- SAKARYA

EYÜP YILDIRIM

ALİ SEYYAR

ŞEREF TAN

ALİ FETHİ GÜRLER

AYŞE GÜÇLÜ

KERİM ALİ AKSOY

FURKAN CEBECİ

- SAMSUN

İSMAİL HAKKI AKKİRAZ

MUSTAFA ÖCAL

HASAN ÖZTÜRK

İBRAHİM GÜMÜŞOĞLU

BUŞRA GENEZ

ABDULVAHAP BİLEN

MUHAMMET KUZUBAŞ

HÜSEYİN ŞİMŞEK

ŞUAYIP SARI

- SİİRT

MEMET SAMİ ARIKAN

MEHMET NURULLAH IŞIK

BARIŞ ÖZCAN

- SİNOP

İSLAM İNCE

MUSA AKMAN

- SİVAS

DURSUN COŞAR

MİHRİBAN GELDİ

MEHMET ÖZTÜRK

YAHYA NALBANT

SAFA ÇİĞDEM

- TEKİRDAĞ

ARSLAN ATEŞ

UĞUR GÜREL

İBRAHİM İNCİ

HALİL İBRAHİM KART

MUHAMMET ÖZKÜTÜKÇÜ

MUHAMMED YAMAN

FATİH TOYTEKİN

- TOKAT

BİLAL METEHAN AYDIN

SADİ ARHAN

AYŞE GÖNAN

İHSAN YİĞİT

ALİ KÜÇÜK

- TRABZON

CEVAT KURT

MURAT ÖZCAN

ÜMİT ÇEBİ

FURKAN ENES KOCAGÖZ

İBRAHİM BAŞ

MEHMET UZ

- TUNCELİ

MUHAMMED MÜCAHİD ERGEN

- UŞAK

RAMAZAN YAVUZ ACAR

HÜSEYİN ÇAKMAK

İBRAHİM DAĞGEZEN

- VAN

ÖZAY İLHAN

NECİP YAVUZER

ENGİN GÜNGÖR

NEVZAT YAĞAR

YUSUF ÖZEN

SIDIKA EBİNÇ

MEHMET ŞİRİN CENGİZ

MUSTAFA TERİM

- YALOVA

MUSTAFA BALTA

FEVZİ AYGÜN

İSMAİL KUZU

- YOZGAT

MEHMET DEMİREL

ZİYA KOÇAK

ALİ YURT

İRFAN TAŞKIN

- ZONGULDAK

BURAK EROL

GÖKHAN GÖKTAŞ

MEHMET YAMAN

ENGİN ZEREN

YAVUZ SÜLEYMAN KÜŞ

- ÇANAKKALE

MUHARREM HOŞGÖR

MUHAMMED ERER

FATMA FUNDA ÇİFTÇİ

ALİ ALGÜL

- ÇANKIRI

YAŞAR ÇERİBAŞ

ÖMER UZUN

- ÇORUM

AHMET BÖLÜKBAŞ

FARUK CIDIK

AHMET AKİF ÇOBAN

MUHAMMET ALİ KARATEPE

- ŞANLIURFA

MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ

HÜSEYİN DOLAP

RIDVAN SÖYLEMEZ

İZZET ÇİFTÇİ

AYŞE EROĞLU

KASIM KARADAŞ

ZİYA AYDIN

DAVUT KÜÇÜK

AZİZ ŞAHAPOĞLU

MEHMET ŞÜKRÜ YILDIRIM

BUŞRA MEN

ŞEYHİSA KOŞDAŞ

MEHMET YAŞUK

İBRAHİM KAPLAN

- ŞIRNAK

ABDULLAH UMRAN EKİNCİ

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