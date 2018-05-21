Saadet Partisinin milletvekili aday listesi

Saadet Partisinin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kuruluna verdiği milletvekili aday listesi açıklandı.
Listeye göre, milletvekili aday gösterilenler ve gösterildikleri iller ile sıralar şöyle:
- ADANA
MUHAMMET ÇELEBİ KEYHIDIR
AHMET BEYAZ
AYŞE TOPAL
SÜLEYMAN ŞENOĞUL
İBRAHİM ŞAHİN
MUSTAFA ÇEKİLARIZ
CUMA ŞAHİN
YASEMİN KAPUKAYA
SELİM BİLGEN
ABDULLAH KAYA
İBRAHİM KARA
CENGİZ KAYADAN
OĞUZ GÜÇÜK
ABDULLAH ÜMMETOĞLU
UĞUR MURAT BUĞDAY
- ADIYAMAN
HAŞİM ASNUK
ABDULKADİR GÖZLEYİCİ
CEMAL KILAVUZ
ABUZER TURHAN
FEHİM AYDIN
- AFYONKARAHİSAR
SEFA ŞENEL
MUSTAFA TAŞKAPI
HASAN BASRİ KANTAR
HASAN HÜSEYİN UĞURLU
HALİT KUŞ
YAŞAR KARAKAYA
- AKSARAY
LEVENT SERDAR ŞAHİN
AHMET BÜLBÜL
YUSUF KENAN DURMUŞ
MUSTAFA AYHAN
- AMASYA
MAHMUT ÇAKAR
LEVENT ŞENOL
NOĞMAN YÜKSEL
- ANKARA 1. BÖLGE
TANJU GÜVENDİREN
FATİH BEYAZIT
AHMET ÖZKÖK
HALİL ADIGÜZEL
İBRAHİM SAYIN
FARUK BELCİ
HATİCE NİHAL KORKUTAN
HALİS BAL
MEHMET İNCİ
EMRE AYGÜNOĞLU
AZİZE SAĞLAMYAŞAR
MUSTAFA TOSUNER
DİLARA ERANIL
- ANKARA 2. BÖLGE
İLYAS TONGÜÇ
ALİ AKTAŞ
ERSAN BİLGİN
MEHMET BALOĞLU
MUHAMMET FURKAN KAMALAK
MERVE AYDINKÜÇÜK
BURHAN KIRMAN
BURHAN GÜMRÜKÇÜ
OSMAN OKTAY
TUGAY KARABULUT
İLYAS ŞEKER
- ANKARA 3. BÖLGE
FATİH AYDIN
PINAR GÖKMEN
MEHMET FETHİ ÖZTÜRK
MUSTAFA AYDIN
MUAMMER GÜLAP
ÖMER GÜNAYDIN
MÜZEYYEN SİMİT
YUSUF SUNAR
AHMET AVCI
İSLAM MERTOĞLU
MEHMET ENES ŞAHİN
- ANTALYA
HASAN BURGAN
ADEM SARICALAR
MEHMET FATİH TEKİN
MEHMET EMİN GÖZÜKARA
ZÜBEYDE GÜLER
RUKİYE GÜLŞEN
DÖNAY UYAR
SEYYİT HALİL TUNÇ
RUMEYSA NUR ÇETECİ
SERVET YILMAZ
HAMZA KARAAĞAÇ
MUSTAFA SİR
ERGÜN EREN
SÜLEYMAN AKINCI
SEMİH SERDAR DEMİR
SÜMEYYE GÜLDAL
- ARDAHAN
HAKAN ÇAPAN
MEHMET ŞİMŞEK
- ARTVİN
SALİH BERBER
GÜLTEKİN SOYDAN
- AYDIN
MEHMET İHSAN AYAYDIN
ALİ SÖĞÜT
MUSA MUÇA
ÖZLEM ÖZTÜRK
MEHMET YÖRÜK
SÜLEYMAN ATEŞ
FATİH KARAHAN
GÜLTEN HANÇER
- AĞRI
MEHMET ZİYATTİN TOKAR
- BALIKESİR
MUSTAFA YILMAZ
EYÜP SABRİ SOLMAZ
SEYFETTİN ÇÖZEL
RAMAZAN YILDIRIM
ÖMER TAŞKIN
İBRAHİM HIDIR
AHMET PINAR
SİNAN BAŞARAN
SALİH ORAL ÖVÜÇ
- BARTIN
ÜNAL YURTBAY
MÜCAHİT ABDULLAH MEKEÇ
- BATMAN
FARİS ÖZDEMİR
MUSTAFA YILDIZ
MEHMET FIRAT
- BAYBURT
MURAT GÜRBÜZ
- BİLECİK
SEYFETTİN TIKIZ
ETHEM ERSÖZ
- BİNGÖL
SUAT İŞCEN
MUHAMMED FATİH TİRYAKİ
VURAL KOŞUNKARTAY
- BİTLİS
ZİYA KALMACİ
MUHAMMED MEHDİ PERTEKLİ
- BOLU
İSA SAYIN
VEYSEL AYEROĞLU
DAVUT KARAHAYDAR
- BURDUR
FATİH TUNÇ
RAMAZAN KAYABAŞ
FETHİ SEMİZ
- BURSA 1. BÖLGE
GÖKHAN GERÇEK
BURAK ÇELİK
ELİF SULTAN ŞENDÖL
ALİ ÖNCEL
HAMZA GÜRSEL
CENGİZ ARSLAN
DOĞAN ÖZBÜYÜK
GÖKSEL RÜSTEM KARAKUZU
RABİA IMAMAJ
YUNUS EMRE ÖZBİLEN
- BURSA 2. BÖLGE
MEHMET ATMACA
FİKRET BAYRAM
EBRAR GÜLSÜM AYGÜN
HAMZA AYGÜN
SALİH KOCATEPE
KARYAĞDI BERKELİ
SELAHATTİN AFŞAR
RABİA ÖRNEK
CUMA YILDIRAK
CAN TATAR
- DENİZLİ
AHMET ERYILMAZ
TANER İZGİ
SEVİL AKTAŞ
ABDULLAH ÖZEREN
HALİL İBRAHİM VAROL
MEHMET ALİ SEZER
MEHMED SAİD TOPUZ
KUDRET İLHAN
- DİYARBAKIR
SEYYİT HAŞIM HAŞİMİ
BÜLENT KAYA
FESİH BOZAN
ALAADDİN TAN
HÜSEYİN İHSAN YENİCE
MEHMET ÖCAL
ABDURRAHMAN ERGİN
MUHAMMET MUHYETTİN KAYAN
- DÜZCE
MUSTAFA ZORLU
AHMET SERDAR ERDEM
FATİH MEHMET GÜNER
- EDİRNE
ALİ ERHAN DEMİRKIRAN
AYHAN ÖZKAN
MANSUR İRİŞ
RECAİ TAŞKIN
- ELAZIĞ
İBRAHİM HACIBEKİROĞLU
MUHAMMED NEDİM SADAK
MUSTAFA EMRE
ÖZKAN ERGEN
ABOBEKİR TANYILDIZI
- ERZİNCAN
ALİ CEBECİ
HALİL İBRAHİM KUTLU
- ERZURUM
FAİK ÇALIK
ABDULLAH POLAT
MURAT OZAN
NİZAMETTİN AKÇIL
AYHAN ERKEM
YUSUF KOLİKISA
- ESKİŞEHİR
FESİH BİNGÖL
NAZİF AYAZ
SERAP DEMİR
MUHAMMET GÜNEY
MUHAMMED ALİ KÖSE
YASİN YENTÜRK
ADİL KESER
- GAZİANTEP
AHMET FARUK ÜNSAL
HALİL KILIÇ
ŞIHMÜSLÜM BULANIK
MURAT ŞENEL
ALİ MULLAOĞLU
MUSTAFA YAKUT
MUSTAFA ÖZTÜRK
ARZU KARTAL
AHMET NECATİ SARI
MEHMET HAYRİ GÖREN
ZEYNEL ABİDİN DARĞIN
ADİLE GÜLAY İNGEL
MUSTAFA AKAR
HASAN KOCAMAN
- GİRESUN
BEKİR DEMİRKAYA
GÖKSEL GÜNEŞ
HAYATİ FİKRİ TOPKAR
BEKİR TOSUN
- GÜMÜŞHANE
AKIN DEMİR
CELALETTİN KARAKOÇ
- HAKKARİ
ABDÜLVAHİT ÇİFTÇİ
YAVUZ DALGIÇ
YUSUF KESKİN
- HATAY
NECMETTİN ÇALIŞKAN
MUSTAFA EĞE
HALİL ÇELİK
ABDULLAH AYDIN DEMİR
AYŞEGÜL KÜÇÜK
ATİLA EROL
YUSUF ÇİÇEK
RAMAZAN ÖKSÜZ
FATİH DÖKMECİ
MEHMET AYDOĞAN
UĞUR URAL
- ISPARTA
CEVAT GENÇAY
DİNÇER DEMİREZEN
İBRAHİM ATEŞ
HÜSEYİN EROĞLU
- IĞDIR
ALİ GÜNER
SEYİT ZAHİR KOŞİK
- İSTANBUL 1. BÖLGE
ABDULLAH SEVİM
YILMAZ BAYAT
DİCLE ŞİT
AHMET TÜRKCAN
MEHMET ALİ ÖZGÜR
PAKİZE YÜZBAŞIOĞLU
MEHMET FATİH AKDAĞOĞLU
ABDULHALİM MEŞE
CEM KAYA KARATÜN
ALEV SEZEN
ADEM BOZ
FEHİM HAVA
YUSUF YÜKSEL
ŞEREF KAÇMAZ
RESUL KILIÇ
ABDÜLKADİR ARSLAN
AHMET BARAN
AYSUN BAYRAKTAR
RECEP KARAKOÇ
FAHRETTİN COŞKUN
FESİH TAYBAR
MUSTAFA KOCABEY
TURGUT DANACI
ALİ KEMAL DERİN
GONCA NUR ASLAN
MUHAMMET DUMAN
MUAMMER KOÇ
HALİL İBRAHİM SERBEST
NAFİYE SAÇI
ERDOĞAN USLU
MURAT ÇEKER
SELAHATTİN ASLAN
HAKAN AKTAŞ
- İSTANBUL 2. BÖLGE
BİROL AYDIN
SAMET SAMİ TEMEL
MUSTAFA KAYA
BİLAL AY
FATMA NEVİN GÖKÇE
MUHAMMED EMİN TOPSAKAL
MUSTAFA YAMAN
BİLAL AYDIN
MİKAİL KABAK
TUĞRUL YALÇINKAYA
ZEYNEP ŞULE RIDVANOĞLU
EROL URHAN
ADEM AKBULUT
ÖZGÜR ATAK
İLKER ÇİFTÇİ
RECEP POLAT
NİHAT ŞADOĞLU
MUHAMMED GAZİ KILIÇ
YASEMİN BİLNUR ERENCİ
HÜSEYİN AYDOĞAN
MEHMET FATİH AKYÜZLÜ
MAHİR SEZGİN
TÜLAY VIZVIZ
MUSTAFA UĞUR DOĞAN
NURSENA ULUSOY
SELİM BAŞPINAR
HABİBE ERDOĞAN
- İSTANBUL 3. BÖLGE
ALTAN TAN
HASAN BİTMEZ
NAGEHAN GÜL ASİLTÜRK
İBRAHİM YILDIZ
MESUT ÖZLEM
EBRAR BEZCİ
YAŞAR AVCI
OSMAN BAŞ
YUNUS AKSOY
MESUDE DÖNMEZ
NEŞET ÇEVİK
ADNAN HACIABDULLAHOĞLU
TUNCER KOĞA
ENDER ESİNER
KADİR TOKALI
CANER BİTİŞ
EMİNE ÖZTÜRK
HASAN KARA
ADNAN ŞAHİN
AHMET ÖZSEVEN
İLKNUR GÖKDEMİR
SUAT KOÇYİĞİT
FUNDA YALÇIN BOZKURT
MUHAMMED TAHA KILIÇOĞLU
FERİT DURBİN
ÖMER KOÇAK
BİLAL TATAR
MEVLÜT İRFAN BAHADIR
FEYZA GÜRBÜZ
MUHAMMED MUSAB DEMİRER
KENAN KARAGÜZEL
MUSTAFA ÇALKAN
- İZMİR 1. BÖLGE
ZEKERİYE HAZIRBULAN
OZAN GANİÜSMEN
TURHAN TUTUMLU
MÜMİN BAŞTÜRK
SELÇUK KAVUŞAN
SUNA CANITEZ
UĞUR TÜRKER
HAMZA DEMİR
İBRAHİM DEMİR
BEKİR ÇALIŞKAN
HALİL YALÇINKAYA
KASIM OCAK
FURKAN TURGUT
MEHMET EMİN ALTINBAŞ
- İZMİR 2. BÖLGE
ŞERAFETTİN KILIÇ
CEREN KARA
VEDAT KOLUKISA
MESUT DAĞ
ZEKİ KAYA
MEHMET EMRE BOZABA
ALİ ÇAKIR
ŞAHAP BOZKURT
MUHSİN GİRCUDE
SERVET YILDIZ
SÜMEYYE ORHAN
MAHMUT DOST
ERDEM YILMAZ
İSMET TOPAL
- KAHRAMANMARAŞ
ÖKKEŞ NARLI
VAHAP KARPINAR
İSHAK KÖROĞLU
SULTAN KAMALAK
CİHAT DİNLER
MANSUR ÖZCAN
BURAK DOLUZENGİN
AHMET ZOR
- KARABÜK
MUHSİN ÇEBİ
MEHMET YÜCE
İSMAİL KİRENLİ
- KARAMAN
ORHAN SOYDAN
ALİ ÇİFTÇİ
MELEKHAN KAVAS
- KARS
SEZGİN YILDIZ
BÜLENT ALTUN
TAHİR TAHİROĞLU
- KASTAMONU
BİLAL ÇODUR
NECATİ YAVUZ
HULUSİ ÖZBEK
- KAYSERİ
MAHMUT ARIKAN
HAŞİM ÖZÇELİK
AHMET ULUSOY
HATİCE SÜMEYYE BOZKURT
İSMAİL ÇELEBİ
BAKİ COŞKUN
İBRAHİM BIYIKLIOĞLU
ASİYE ÇAKIRLI
ÖZKAN YÜREK
RABİA ÇAĞRICI
- KIRIKKALE
FARUK VURGUN
SELAMİ ÇAKIR
MÜİN YILDIZ
- KIRKLARELİ
SALİH MEHMET AYDIN
GÜNER AYDIN
BÜŞRA SAVAŞ
- KIRŞEHİR
MUSTAFA ÇAKIR
HÜSEYİN ESERER
- KİLİS
ŞERİF KARAKURT
MEHMET SALİH ÖZOĞUZ
- KOCAELİ
SİNAN EJDEROĞLU
RECEP SARIDOĞAN
REYHAN ŞENGÜN
VOLKAN GEMİKSİZ
İBRAHİM BIYIKLI
NİHAT YILDIZ
SİNAN YOLCU
ÖMER FARUK YILDIRIM
SEDAT USLU
FAHRETTİN TAŞKAYA
FATMA BETÜL ULUDAĞ
FATİH KARAMAN
LATİF GÖKHAN DURTAŞ
- KONYA
MUSTAFA ÖZKAFA
HASAN HÜSEYİN UYAR
MUSTAFA DERBENTLİ
SİNAN TOPRAK
MUHAMMET UZUN
AHMET BÜYÜKTERMİYECİ
YAVUZ AYDIN
KENAN ÖZCAN
İSMAİL HAKKI BACAK
İSMAİL AYDİLEK
MAHMUT SAMİ BÜYÜKYILMAZ
İSMAİL BULUT
ÖMER MÜCEVHER
SEFA YILMAZ
KERİM ŞENEL
- KÜTAHYA
ÖMER FARUK EVREN
FATİH BOZAN
NURULLAH GÜNGÖR
HASAN ÖZBAL
RÜMEYSA POYRAZ
- MALATYA
MEHMET KAYA ASİLTÜRK
ABUZER GÖGÜS
YUNUS SAVAŞ
MUSTAFA PARLAKYILDIZ
MUHAMMET İKBAL YILDIZ
ADNAN ÖZDEMİR
- MANİSA
MEHMET ÖNAL
MUSTAFA ARİF AYSU
ZEKAYİ YILMAZ
BİLAL KİŞEÇOK
ABDULLAH YILMAZ
MEHMET TONBALAK
OLGUN OKTAY DEMİRCAN
MUSTAFA ERKAN
MUHAMMET FATİH KAYA
NİHAT KOCAÇAKIR
- MARDİN
MEHMET ALİ KILIÇ
MEHMET YILDIZ
SUUT CEVHEROĞLU
AHMET İLETMİŞ
HALİME DABAKOĞLU
ÖMER ÇİFÇİ
- MERSİN
SONER ÇONTAR
NURBAKİ ŞAHİN
AYHAN BAYRAM
ESAT GÜNEŞ
BURAK CANLI
BEKİR AYDIN
HASİBE YILDIZ
REMZİ YİĞİTALP
GÖKHAN ALAGÖZ
MUSTAFA CAN
ARİF ŞAHBAZ
AYŞE GÜLİZ YENEN
YUSUF GÜLMEZ
- MUĞLA
ÖMER ULUDAĞ
İLHAN ÖZLER
FURKAN DUMAN
MUHAMMED NECİP GENCER
SALİHA GÜZEL
MUSA ERGİN
SAYİT AYDIN
- MUŞ
NAZIM ÇELİK
MEHMET ŞAH SABAK
KEMAL İNDİÇ
HUDEYDA BOZYEL
- NEVŞEHİR
MUSTAFA AYDEMİR
ABBAS BÜKEN
MUAMMER KEÇE
- NİĞDE
AHMET BİNİCİ
TAKİ KUZHAN
NEDİME FATMA KOÇER
- ORDU
ERKAN TEMİZ
MUAMMER BİLGİÇ
AHMET TOKLUCUOĞLU
HALİT DUYAR
ERHAN KAYA
AHMET TOPALOĞLU
- OSMANİYE
İSLAM KORKMAZ
MAHMUT USTAHALİLOĞLU
ORHAN İLENGİZ
ÖKKEŞ DAĞLI
- RİZE
MUHAMMET KAÇAR
GÜLHAN HAFIZOĞLU
BURAK UZUN
- SAKARYA
EYÜP YILDIRIM
ALİ SEYYAR
ŞEREF TAN
ALİ FETHİ GÜRLER
AYŞE GÜÇLÜ
KERİM ALİ AKSOY
FURKAN CEBECİ
- SAMSUN
İSMAİL HAKKI AKKİRAZ
MUSTAFA ÖCAL
HASAN ÖZTÜRK
İBRAHİM GÜMÜŞOĞLU
BUŞRA GENEZ
ABDULVAHAP BİLEN
MUHAMMET KUZUBAŞ
HÜSEYİN ŞİMŞEK
ŞUAYIP SARI
- SİİRT
MEMET SAMİ ARIKAN
MEHMET NURULLAH IŞIK
BARIŞ ÖZCAN
- SİNOP
İSLAM İNCE
MUSA AKMAN
- SİVAS
DURSUN COŞAR
MİHRİBAN GELDİ
MEHMET ÖZTÜRK
YAHYA NALBANT
SAFA ÇİĞDEM
- TEKİRDAĞ
ARSLAN ATEŞ
UĞUR GÜREL
İBRAHİM İNCİ
HALİL İBRAHİM KART
MUHAMMET ÖZKÜTÜKÇÜ
MUHAMMED YAMAN
FATİH TOYTEKİN
- TOKAT
BİLAL METEHAN AYDIN
SADİ ARHAN
AYŞE GÖNAN
İHSAN YİĞİT
ALİ KÜÇÜK
- TRABZON
CEVAT KURT
MURAT ÖZCAN
ÜMİT ÇEBİ
FURKAN ENES KOCAGÖZ
İBRAHİM BAŞ
MEHMET UZ
- TUNCELİ
MUHAMMED MÜCAHİD ERGEN
- UŞAK
RAMAZAN YAVUZ ACAR
HÜSEYİN ÇAKMAK
İBRAHİM DAĞGEZEN
- VAN
ÖZAY İLHAN
NECİP YAVUZER
ENGİN GÜNGÖR
NEVZAT YAĞAR
YUSUF ÖZEN
SIDIKA EBİNÇ
MEHMET ŞİRİN CENGİZ
MUSTAFA TERİM
- YALOVA
MUSTAFA BALTA
FEVZİ AYGÜN
İSMAİL KUZU
- YOZGAT
MEHMET DEMİREL
ZİYA KOÇAK
ALİ YURT
İRFAN TAŞKIN
- ZONGULDAK
BURAK EROL
GÖKHAN GÖKTAŞ
MEHMET YAMAN
ENGİN ZEREN
YAVUZ SÜLEYMAN KÜŞ
- ÇANAKKALE
MUHARREM HOŞGÖR
MUHAMMED ERER
FATMA FUNDA ÇİFTÇİ
ALİ ALGÜL
- ÇANKIRI
YAŞAR ÇERİBAŞ
ÖMER UZUN
- ÇORUM
AHMET BÖLÜKBAŞ
FARUK CIDIK
AHMET AKİF ÇOBAN
MUHAMMET ALİ KARATEPE
- ŞANLIURFA
MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ
HÜSEYİN DOLAP
RIDVAN SÖYLEMEZ
İZZET ÇİFTÇİ
AYŞE EROĞLU
KASIM KARADAŞ
ZİYA AYDIN
DAVUT KÜÇÜK
AZİZ ŞAHAPOĞLU
MEHMET ŞÜKRÜ YILDIRIM
BUŞRA MEN
ŞEYHİSA KOŞDAŞ
MEHMET YAŞUK
İBRAHİM KAPLAN
- ŞIRNAK
ABDULLAH UMRAN EKİNCİ
FAİK BUĞDAY
NİZAR ÖZDEN
ZEKİ BEGİŞ
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