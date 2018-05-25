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Saat kulesi sandıkları inşaat baz istasyonu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 19:31 | Son Güncelleme

BOLU'da, saat kulesi inşaatı sandıkları yeşil alana, baz istasyonu yapıldığını duyan mahalle sakinleri tepki göstererek çalışmaları durdurdu.

Saat kulesi sandıkları inşaat baz istasyonu çıktı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, saat kulesi inşaatı sandıkları yeşil alana, baz istasyonu yapıldığını duyan mahalle sakinleri tepki göstererek çalışmaları durdurdu.
Çıkınlar Mahallesi ile Köroğlu Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, iki mahallenin kesiştiği yeşil alanda saat kulesi ve ışıklandırma için yapıldığını sandıkları çalışmaların ne olduğunu öğrenmek için araştırma yaptı. Mahalleli çalışmaların baz istasyonu için yapıldığını öğrendi. Vatandaşlar, inşaat alanında toplanarak baz istasyonu yapılmasını engelledi. İnşaatta çalışan görevliler de mahalleliden korkarak çalışmaları bırakıp kaçtı. Mahallelerinde baz istasyonu kurulmasını istemediklerini söyleyen vatandaşlar, inşaat alanının daha önce çocuk parkı olduğunu ve bu şekilde kalmasını istediklerini belirtti.
Sabah kalktığında inşaat çalışmasını gördüğünde kendisine ışıklandırma yapılacağının söylendiğini belirten bir mahalleli, “Ben inanmadım. Komşularıma sordum. Bir komşum araştırdı, meğerse baz istasyonuymuş. Biz de mahalleli olarak kalkındık. Kesinlikle istemiyoruz baz istasyonu olmasını. Sağlığımıza zararlı. Burası bizim mahallemizin parkıydı" dedi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Arman, "İnşaat çalışmasının olduğu alanda çatılarda bulunan baz istasyonlarını toplayacağız. Apartmanların çatılarında bulunan baz istasyonlarını görsel olarak saat kulesi benzerinde bir yapıda bir araya getireceğiz. Yeni bir baz istasyonu yapılmayacak. Mevcut olanları tek bir alanda toplayacağız” dedi.
Yaklaşık 1 saat boyunca inşaat alanının çevresinde bekleyen mahalle sakinleri, baz istasyonunun kurulmasını istemediklerini belirten bir dilekçe yazarak imzaladı. Kalabalık iftar saatinin yaklaşmasıyla ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Saat kulesi sandıkları inşaat baz istasyonu çıktıSaat kulesi sandıkları inşaat baz istasyonu çıktıSaat kulesi sandıkları inşaat baz istasyonu çıktıSaat kulesi sandıkları inşaat baz istasyonu çıktı

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