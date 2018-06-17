Saatler sonra geri dönüp mazgala düşen kediyi kurtardı

Adana'da, gece yarısı kaldırımda yürürken mazgaldan kedi sesi duyan genç, evine gittikten saatler sonra dayanamayıp sesin geldiği yere dönerek, kedinin kurtarılmasını sağladı.

Cevahir Şimşek, Merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde, arkadaşlarıyla gece yarısı yürürken mazgaldan kedi sesi duydu.

Kedinin bulunduğu yerden çıkabileceğini düşünerek yoluna devam eden ve yaklaşık yarım saat uzaklıkta olan Atakent Mahallesi'ndeki evine giden 22 yaşındaki Şimşek, olaydan 3 saat sonra, kediyi merak ederek mazgalın bulunduğu yere yeniden geldi.

Yavru olan kedinin hala mazgalda bulunduğunu gören Şimşek, Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerine durumu bildirdi.

İhbarın yapıldığı caddeye gelen CANKUR ekipleri, mazgalın demirlerini kesici aletle ayırdı. Kedi yavrusu, eline eldiven giyen itfaiye eri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Korktuğu gözlenen kedi yavrusu, kaçarak uzaklaştı.

- "İçime dert oldu"

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evine gittikten sonrasını şöyle anlattı:

"Eve gittiğimde gece, kedinin sesi benim içime oturdu, dert oldu bana. Bundan dolayı uyuyamadım. Sabaha kadar oturdum, düşündüm durdum kediyi. Hayvanları aşırı seven birisiyim. Atakent Mahallesi'nden buraya sabah 05.00'te tekrar yürüyerek geldim. Hala mazgalda miyavlamaya devam ediyordu. Ben de itfaiye ekiplerini aradım. Sağolsunlar geldiler ve kediyi kurtardılar."

