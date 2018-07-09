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Saatli Maarif Takvimi'nin içeriği gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 23:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmen göreve başlamasının ardından Türkiye yeni bir döneme girdi. Erdoğan’ın yeminiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin resmen başladığı gün, sosyal medyada ise saatli maarif takviminin 9 Temmuz sayfasında yer aldığı belirtilen Jean-Jacques Rousseau sözü gündem oldu.

Saatli Maarif Takvimi'nin içeriği gündem oldu

Sosyal medyada paylaşılan görsellere göre, Erdoğan tarafından yeni kabinenin açıklanmasıyla birlikte Başbakanlık makamı ve Bakanlar Kurulu yapısının tarihe karışacağı 9 Temmuz’da, saatli maarif takvimi yaprağında Rousseau’nun şu sözleri yer aldı:

“Yasama, yürütme, yargı iç içe geçmişse, özgürlükler garantide değilse anayasa yok demektir. Kuvvet kimdeyse o hakimdir.”

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Saatli Maarif Takvimi sosyal medya

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