Saatli Maarif Takvimi'nin içeriği gündem oldu

Sosyal medyada paylaşılan görsellere göre, Erdoğan tarafından yeni kabinenin açıklanmasıyla birlikte Başbakanlık makamı ve Bakanlar Kurulu yapısının tarihe karışacağı 9 Temmuz’da, saatli maarif takvimi yaprağında Rousseau’nun şu sözleri yer aldı:

“Yasama, yürütme, yargı iç içe geçmişse, özgürlükler garantide değilse anayasa yok demektir. Kuvvet kimdeyse o hakimdir.”





