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Saatte 200 bin "alt-üst soy raporu" alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 09:17 | Son Güncelleme

"Alt-üst soy raporu" sorgulama sayfası yeniden kullanıma açıldığı andan bu sabah saat 08.00'e kadar yaklaşık 1 milyon 400 bin belge üretildi

"Alt-üst soy raporu" sorgulama sayfası kullanıma yeniden açıldı. Bu sabah saat 08.00'e kadar yaklaşık 1 milyon 400 bin belge üretildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, e-Devlet'ten alınmaya başlanan ve aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak durdurulan "alt-üst soy raporu"nun paylaşımı gece yeniden başladı.

"Alt-üst soy raporu"na vatandaşlarca yine yoğun ilgi gösterildi. e-Devlet üzerinden gece kullanıma açıldığı dakikadan itibaren bu sabah 08.00'e kadar 1 milyon 400 bin belge üretildi. Vatandaşlarca saatte yaklaşık 200 bin belge oluşturuldu.

Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt-üst soy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.

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Anahtar Kelimeler:
"Alt-üst soy raporu" İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

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