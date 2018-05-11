İSTANBUL (AA) - "Sabah namazı buluşmaları" etkinliği kapsamında Süleymaniye Camii’nde namaz kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ‘"Ramazan ayı iftarlarıyla, sahurlarıyla, teravihleriyle ve özellikle Kur’an-i Kerim’i yeniden okuma, öğrenme ve anlama noktasında gayretleriyle çok önemli bir manevi iklime bizi kavuşturacaktır. Ben bütün milletimize buradan ramazan ayını çok iyi bir şekilde değerlendirmelerini tavsiye ediyorum.’’ dedi.

"Sabah namazı buluşmaları" etkinliği kapsamında Süleymaniye Camii’ne gelen Erbaş, namaz öncesi yaptığı açıklamada, ramazan ayında Sultanahmet Meydanı’nda kurulan dini yayınlar fuarının okumayı sevenler için büyük bir avantajı sağlayacağını söyledi.

Ramazan ayının iftarlarıyla, sahurlarıyla, teravihleriyle ve özellikle Kur’an-i Kerim’i yeniden okuma, öğrenme ve anlama noktasında gayretleriyle çok önemli bir manevi iklime kavuşturacağını aktaran Erbaş, ‘’Ben bütün milletimize buradan ramazan ayını çok iyi bir şekilde değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Birlik beraberliğimiz için ve bütün Müslüman kardeşlerimizin kendilerini yeniden muhasebe etmelerini, tefekkür ve tezekkür içerisinde bu ramazan ayını çok iyi değerlendirmelerini istirham ediyorum. Çünkü insan ömrü kısadır, ne kadar uzun yaşasak da ömrümüzü, hayatımızı Kur’an’a uygun, Allah resulunun sünnetine uygun bir şekilde geçirmemiz gerekiyor.’’ diye konuştu.