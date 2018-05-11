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‘’Sabah namazı buluşmaları’’ etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 06:52 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: - "Ramazan ayı iftarlarıyla, sahurlarıyla, teravihleriyle ve özellikle Kur’an-i Kerim’i yeniden okuma, öğrenme ve anlama noktasında gayretleriyle çok önemli bir manevi iklime bizi kavuşturacaktır. Ben bütün milletimize buradan ramazan ayını çok iyi bir şekilde değerlendirmelerini tavsiye ediyorum" - "Namaz teravih de olsa beş vakit namazlar da olsa gerçekten usulüne uygun kılınması gerekiyor. Ramazan ayında teravih namazımızı rahat bir şekilde hocalarımızın kıldırmasını ve acele etmemelerini özellikle tavsiye ediyorum"

İSTANBUL (AA) - "Sabah namazı buluşmaları" etkinliği kapsamında Süleymaniye Camii’nde namaz kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ‘"Ramazan ayı iftarlarıyla, sahurlarıyla, teravihleriyle ve özellikle Kur’an-i Kerim’i yeniden okuma, öğrenme ve anlama noktasında gayretleriyle çok önemli bir manevi iklime bizi kavuşturacaktır. Ben bütün milletimize buradan ramazan ayını çok iyi bir şekilde değerlendirmelerini tavsiye ediyorum.’’ dedi.

"Sabah namazı buluşmaları" etkinliği kapsamında Süleymaniye Camii’ne gelen Erbaş, namaz öncesi yaptığı açıklamada, ramazan ayında Sultanahmet Meydanı’nda kurulan dini yayınlar fuarının okumayı sevenler için büyük bir avantajı sağlayacağını söyledi.

Ramazan ayının iftarlarıyla, sahurlarıyla, teravihleriyle ve özellikle Kur’an-i Kerim’i yeniden okuma, öğrenme ve anlama noktasında gayretleriyle çok önemli bir manevi iklime kavuşturacağını aktaran Erbaş, ‘’Ben bütün milletimize buradan ramazan ayını çok iyi bir şekilde değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Birlik beraberliğimiz için ve bütün Müslüman kardeşlerimizin kendilerini yeniden muhasebe etmelerini, tefekkür ve tezekkür içerisinde bu ramazan ayını çok iyi değerlendirmelerini istirham ediyorum. Çünkü insan ömrü kısadır, ne kadar uzun yaşasak da ömrümüzü, hayatımızı Kur’an’a uygun, Allah resulunun sünnetine uygun bir şekilde geçirmemiz gerekiyor.’’ diye konuştu.

İsraf ile ilgili konuşan Erbaş, Kur’an-i Kerim’de israf ile ilgili "Yeyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz’’ ve ‘‘İsraf edenler şeytanın kardeşleridir’’ ayeti kerimelerini hatırlatarak israfın söz konusu ayetlerin bütün insanlığın dikkatini çektiği çok önemli bir kavram olduğunu söyledi.

Özellikle günümüzde dünyanın dengesinin bozulduğu, dünyanın bir tarafında insanların açlıktan ölürken diğer tarafında adeta tokluktan öldüğü bir dönemin yaşandığına dikkati çeken Erbaş, ‘’Dolaysıyla infakıyla, zekatıyla, sadakasıyla, yardımıyla fakir fukara, garip gureba insanlara yardım etmemiz gerekiyor. İsraf etmek gerçekten en büyük haramlardan birisidir. Müminlerin bundan şiddetle uzak durmalarını ve fakir fukara, garip gureba insanlara yardım etmelerini özellikle arzu ediyoruz. İsraf ile ilgili vaazlarımız, hutbelerimiz, teravihlerdeki, cuma hutbelerindeki vaazlarımız, konferanslarımız, panellerimiz gibi etkinliklerimizle konunun önemini milletimize anlatmaya çalışacağız.’’ şeklinde konuştu.

Ramazan ayında bazı cami imamlarının hızlı bir şekilde teravih namazlarını kıldırmasına değinen Erbaş, şunları kaydetti:

‘’Namaz teravih de olsa beş vakit namazlar da olsa gerçekten usulüne uygun kılınması gerekiyor. Üstelik teravih rahatlama demektir, yorulma demek değildir. Namazını usulüne uygun bir şekilde kılmamız gerekiyor. O yüzden çok acele etmeye gerek yok. Ramazan ayında teravih namazımızı rahat bir şekilde hocalarımızın kıldırmasını ve acele etmemelerini özellikle tavsiye ediyorum.’’

Erbaş'ın sabah namazını kıldırmasının ardından dua edildi.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ramazan sabah namazı Süleymaniye Camii

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