"Sabah Yazarlar Kulübü"nden Londra'da Türk-İngiliz ilişkileri paneli

LONDRA (AA) - "Dünya siyasetinde çalkantılı dönem: Türkiye ve İngiltere" paneli Londra Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sabah Gazetesince 15 Temmuz'un ardından Türkiye gündeminin dünyaya doğru anlatılması amacıyla kurulan ve Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından desteklenen "Sabah Yazarlar Kulübü" Londra'da düzenlenen panelde Türkiye ile İngiltere ilişkilerini masaya yatırdı.

BYEGM Genel Müdürü Mehmet Akarca'nın açılış konuşmasını yaptığı panele Sabah yazarı Hilal Kaplan, İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ile SETA Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü İsmail Çağlar konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye ile İngiltere'nin benzerlikleri üzerinde duran Kaplan, imparatorluk geçmişi bulunan her iki ülkenin ticari ilişkileri ile terörle mücadeledeki iş birliğine dikkat çekti.

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrasında Türkiye'ye ilk desteği veren Batı ülkesinin İngiltere olduğuna işaret eden Kaplan, girişimin ardından İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan'ın ve bir süre sonra da Başbakan Theresa May'in Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlattı.