Sabaha karşı yolda bulunan minik Asım, annesine teslim edildi (2)

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Annesinin gece çalıştığı için ev sahibine bıraktığı 1,5 yaşındaki Asım Erdoğan'ın, uyanıp, tek başına sokakta gezmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan çocuk, açık kapı açıp, gece karanlığında merdivenden inip binadan çıkıyor. Sokakta yürürken de görüntülenen çocuğu teslim alan annesi Betül Pınar Erdoğan'ın minik Asım'ı bıraktığı ev sahibinin aynı zamanda arkadaşı olduğu, kimseden şikayetçi olmadığı bildirildi.
Öte yandan çocuğu bulan otel görevlisi, "Bebek firarda filmi gerçek oldu" dedi.
Çağlar ÖZTÜRK- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)
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