Sabahattin Ali'nin Atatürk'e mektubu ortaya çıktı: Atatürk’ten affını istiyor ama...

Murat Bardakçı, Sabahattin Ali'nin Atatürk'e altına 15 kuruşluk eski harfler zamanında basılmış bir pul yapıştırarak gönderdiği mektubu yayımladı. Sabahattin Ali, Konya Cezaevi'nden yazdığı mektupta Atatürk'ten affını istiyor.

İşte o yazı;

Önceki hafta çıkan ama aynı günlerde yayınlanan diğerleri kadar pek ses getirmeyen bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bundan uzun seneler önce yapılması gereken bir iş nihayet yapılabildi ve Türkiye’deki bütün resmî arşivler yeniden düzenlenirken bütün arşivler Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı.

Dünyanın en zengin ve en önemli arşivlerinden olan bu evrak hazinemizin geleceği hakkında önümüzdeki günlerde çok şeyler yazacağım ama bugün Cumhurbaşkanlığı Arşivi’nde muhafaza edilen ve edebiyat tarihimiz bakımından büyük önem taşıyan bir mektubu yayınlamakla yetineceğim.

Sözünü ettiğim mektup “Kürk Mantolu Madonna”, “Kuyucaklı Yusuf” ve “İçimizdeki Şeytan” gibi romanları ve şiirleri ile Türk Edebiyatı’nın önemli ve en çok okunan yazarlarından olan; 1948 Nisan’ında Kırklareli’nde, Bulgaristan sınırına yakın bir yerde katledilen ve katlinin ayrıntıları üzerinden yetmiş sene geçmiş olmasına rağmen hâlâ tam olarak ortaya çıkartılamamış olan Sabahattin Ali’ye ait.