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Sabahattin Ula sanayi sitesi başkanlığına seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 17:40 | Son Güncelleme

Bitlis Yeni Sanayi Sitesi Başkanlığına Sabahattin Ula seçildi.Tek liste halinde seçime giden Ula, oyların büyük çoğunluğunu alarak Sanayi Sitesi Başkanlığına seçildi.

Sabahattin Ula sanayi sitesi başkanlığına seçildi

Bitlis Yeni Sanayi Sitesi Başkanlığına Sabahattin Ula seçildi.
Tek liste halinde seçime giden Ula, oyların büyük çoğunluğunu alarak Sanayi Sitesi Başkanlığına seçildi. Ula, bugün saat 11.00’da yapılan seçimler sonucunda başkan olurken, her zaman olduğu gibi bundan sonrada sanayi esnafının sorunları ile uğraşacağını belirtti. Konuyla ilgili yaptığı açıklama yapan Ula, “Sanayi esnafı kardeşlerim beni sağ olsunlar başkanlığa layık gördüler. Bende onların içinden esnaf biri olarak her zaman olduğu gibi bundan sonrada sorunları ile uğraşacağım” dedi.

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