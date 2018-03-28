Sabancı Holding Çimento Grup Başkanlığı'na Tamer Saka atandı

İSTANBUL (AA) - Bünyesinde Akçansa, Çimsa ve Yünsa şirketlerini bulunduran, Sabancı Holding Çimento Grup Başkanlığı'na Dr. Tamer Saka atandı.
Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, Saka, 2 Nisan itibarıyla yeni görevine başlayacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Göçmen, "Topluluğumuzda çeşitli üst düzey görevlerde bulunan, mevcut Çimento Grup Başkanımız Mehmet Hacıkamiloğlu görevinden ayrılma kararı almıştır. Kendisine bugüne kadar yürüttüğü başarılı çalışmalar için Topluluğumuz adına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Göçmen, Çimento Grup Başkanlığı görevini 2 Nisan itibarıyla Dr. Tamer Saka'nın üstleneceğini belirterek, "Dr. Tamer Saka’nın, değerli tecrübeleriyle topluluğumuza katkı sağlamak üzere tekrar aramıza katılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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