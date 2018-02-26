Sabancı Holding Yıllık Paylaşım Toplantısı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, “Geçen sene enflasyonda ve yüksek reel faizde artış gördüğümüz bir yıl oldu. Bu konularda gerekli önlemlerin alınmasını, ekonomik istikrarın sağlanması ve büyümenin, düşük enflasyonda, kalıcı olması bakımından çok önemsiyoruz.” dedi. Sabancı, Sabancı Center’da düzenlenen Yıllık Paylaşım Toplantısı’nda dünya ve Türkiye ekonomisi ile birlikte Sabancı Holding’e ilişkin açıklamalar yaptı. Dünya ekonomisinin 2017’de büyüme hızını artırdığını anlatan Sabancı, dünya ekonomisinin 2017’de son 10 yılın en yüksek büyüme hızına ulaştığını söyledi. Gelişmiş ülkelerde enflasyonun yükselmesi beklenirken para politikalarının kademeli olarak normalleşmesinin gündemde olduğunu hatırlatan Sabancı, bu yılın başlarından itibaren dünyada büyümeyle ilgili olumlu seyir devam ederken, hisse senedi borsalarında ciddi sayılabilecek bir düşüşün yaşandığını kaydetti. Sabancı, şöyle konuştu: “Hisse piyasalarında yaşanan düşüş, reel ekonomilerdeki büyüme performansı ile mali piyasalardaki gelişmelerin zaman zaman çok ayrı yönde seyredebileceğini bize gösteriyor. Gelecekle ilgili çok çeşitli fikirler, senaryolar ve belirsizlikler olsa da, son zamanlarda teknoloji fırsat mı? Tehdit mi? tartışması fırsattan yana ağırlık kazandı. Kendilerine tekno-iyimserler denilenlerin sayısı giderek artıyor. Tekno-iyimserler, yeni teknolojilerin artık verimlilik ve yeni iş modelleri üzerinde uzun zamandır beklenen pozitif artışı tetiklediğini görüyorlar. Tüm bunların etkisi ile dünya ekonomilerinde parlak bir büyüme dönemine girildiği görülüyor.

- “Sayın başbakanın enflasyonla mücadele edileceğine vurgu yapan açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz” Türkiye ekonomisinin 2017 yılında da güçlü büyümesini sürdürdüğünü belirten Sabancı, “Dünyadaki büyüme trendinin ülkemize olumlu yansıması 2017’deki en sevindirici gelişmelerden olmuştur. Üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 ile son 6 yılın en hızlı büyümesini elde ettik. OECD ülkeleri içinde en hızlı büyümeyi yakaladık. 2017 ihracatında da 158 milyar dolar ile iyi bir performans elde edilmiştir.” ifadelerini kullandı. Yüksek faizle ilgili önlemlerin alınması gerektiğini savunan Sabancı, şöyle konuştu: “Geçen sene enflasyonda ve yüksek reel faizde artış gördüğümüz bir yıl oldu. Bu konularda gerekli önlemlerin alınmasını, ekonomik istikrarın sağlanması ve büyümenin, düşük enflasyonda, kalıcı olması bakımından çok önemsiyoruz. Bu konuda Sayın başbakanın enflasyonla mücadele edileceğine vurgu yapan, öncelik veren açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir yanda yüksek büyüme rakamları hepimize umut verirken, diğer tarafta bölgemizden kaynaklı sıkıntıları derinden yaşıyoruz. Ülkemizin terörle haklı mücadelesi kapsamında yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu’nda görev yapan kahraman askerlerimize beraber kalplerimiz atıyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Bölgemizde en yakın zamanda huzur ve kalıcı barışın tesis edilmesini yürekten temenni ediyoruz.”

- “Dijital dünyaya uyumlu bir yol haritasını önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz” Sabancı, bugün dünyanın dijitalleşme üzerinde döndüğünü belirterek, dijital devrime dikkati çekti. Sanayi 4.0’dan yapay zekalara, big datadan, robotics’e olağanüstü bir dönüşümün yaşandığını anlatan Sabancı, şunları kaydetti: “Dijitalleşmenin en büyük etkisi sanayi ve üretimde görülüyor. Sektörler iç içe geçiyor, sınırlar kalkıyor ve yeniden tanımlanıyor. Böyle bir dünyada biz de Sabancı olarak yeni bir etap koşuyoruz. ‘Yeni Neslin Sabancısı olarak tanımladığımız bu yeni vizyonda, elbette odağımızda teknoloji ve dijitalleşme var. Bu vizyon bizim için, katma değerli üretimden, yeni iş alanlarına dijital dönüşümün dokunduğu her noktada değişimin öncüsü olma anlamına geliyor. Dijitalleşme sadece mevcudu iyileştirmekle sınırlı değildir. Dijital dünyaya uyumlu bir yol haritasını önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz.” EnerjiSA’nın halka arzından memnuniyet duyduklarını anlatan Sabancı, “Topluluğumuz için son yıllarda en çok yatırım yaptığımız, en çok emek verdiğimiz, sonunda sektörünün lideri olarak halka arz ettiğimiz EnerjiSA’da rekor bir taleple karşılaşmak bizleri çok memnun etti. Ayrıca enerji dağıtımının halka arzından elde ettiğimiz kaynağı, yine ülkemizin geleceğine ve sektörün potansiyeline olan güvenimizle enerji üretim şirketimize yatırıyoruz. Hedefimiz, EnerjiSA üretim şirketini de halka arz etmek olmalıdır. Böylece yaratılan değeri şeffaflıkla paylaşırken, tüm topluluğumuzun yapısının daha sağlıklı ve sağlam olmasına katkı sağlanacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

- “Geçen yıl yüksek performans kültürünün altyapısını oluşturduğumuz bir yıl oldu” Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Göçmen ise yaptığı sunumla, 2017 yılında Sabancı Topluluğu’nun stratejik yol haritasını tamamladıklarını ve uygulamaya başladıklarını ifade etti. Göçmen, Sabancı’nın yeni yol haritasına ilişkin şunları söyledi: ”Stratejik bir yaklaşımla yönettiğimiz portföyümüzü yeniden gözden geçirdik ve şirketlerimizin portföydeki rollerini yeniden tanımladık. Geçen yıl tüm paydaşlarımız için değer yaratma odağıyla, kısa yerine uzun vadeli getiriyi ön plana çıkaracak yüksek performans kültürünün altyapısını oluşturduğumuz bir yıl oldu. Sabancı’yı ‘Yeni Neslin Sabancı’sı’ olarak, ancak geçmişte bizi başarılı yapan değerlerimizden ödün vermeden, yeniden kurgulamaya başladık. Bugün geldiğimiz noktada, dört ana temel üzerine oturan ‘dinamik portföy yönetimi’ anlayışıyla geleceğe bakıyoruz. Bu anlayış, ‘mevcut işlerimizin dönüşümü, portföyün etkin yönetimi, mevcut işlerimizde teknoloji ve yeni pazarlara yatırım, dijitalleşme ve verinin yarattığı yeni iş alanlarına odaklanmadan’ oluşuyor.”

- “Temettü oranı 2017’nin yüzde 50 fazlası olacak” Holdingin 2017 finansal sonuçlarını aktaran Göçmen, “Holdingin 2017 yılı kombine net satışları yüzde 22 artışla 65 milyar 600 milyon TL, konsolide net karı ise yüzde 31 artışla 3 milyar 481 milyon TL olarak gerçekleşti. Kombine EBITDA ise, yüzde 34 artışla 15 Milyar TL oldu.” bilgilerini verdi. Sabancı Holding’in temettü politikasında değişikliğe gideceklerini anlatan Göçmen, “Enerjisa Enerji’nin de temettü dağıtabilir hale gelmesiyle, Topluluk şirketlerimizin temettü potansiyelleri arttı. Biz de, ‘değer yaratma’ misyonumuzdan, hareketle politikamızı gözden geçirdik. Buna göre, 2018’de dağıtılacak temettü oranı 2017’nin yüzde 50 fazlası olacak.” dedi. Toplantıda Sabancı Holding’in 2018 yılı hedeflerini de paylaşan Göçmen, “Şirketlerimizdeki veri analitiğine dayalı değer yaratan projeleri bu dönemde hayat geçirirken; mevcut iş kollarımıza ve teknolojiye yatırıma devam edeceğiz” dedi. Göçmen, bunun sonucunda, Türkiye’nin iki katı büyümeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

- “Holdingimizde sadece yüzde 20 gibi bir kısım halka arz edilmemiş durumda” Göçmen, 2017 yılında enerji işlerini, piyasa ve müşteri odaklı olarak ve daha yalın yönetme stratejileri çerçevesinde iş kolu bazında ayrıştırma sürecini başarıyla tamamladıklarını belirtti. Yeniden yapılanma sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından, 2018 yılının Şubat ayında, EnerjiSA Enerji’yi yaklaşık 5 kat gibi rekor bir talep ile halka açmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Göçmen, bu halka arzın şimdiye dek özel sektör tarafından gerçekleştirilen TL bazında en büyük özel sektör halka arzı olduğunu kaydetti. EnerjiSA dağıtım ve perakende şirketinin halka arzından gelen 1,5 milyar liraya yakın kaynağı EnerjiSA Üretim şirketinde kullanacaklarını bildiren Göçmen, “EnerjiSA’yı 2019 sonuna kadar halka arza hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Bunun detayları önümüzdeki günlerde paylaşılacak.” diye konuştu. Sabancı Holding şirketlerinin büyük bir kısmının halka arz edildiğini belirten Göçmen, “Gelinen noktada yanılmıyorsam holdingimizde sadece yüzde 20 gibi bir kısım halka arz edilmemiş durumda.” diye konuştu.

- “Türkiye’de Sanayi 4.0’a uyumlu ilk tesisler Sabancı’dan” Göçmen, konuşmasında EnerjiSA halka arzının yanı sıra 2017 yılındaki diğer önemli atılımlardan da bahsederek, şunları kaydetti, ”Topluluğumuz için dönüşümü başlattığımız bir dönemi geride bıraktık. Tüm portföyümüzü yeniden gözden geçirdik. Yüksek teknolojiyi ve dijitali kullanarak işlerimizi daha verimli nasıl yapabiliriz diye çalıştık. Kordsa ile yaptığımız Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi yatırımımızın ardından kompozit teknolojilerinde havacılık sektörünün önemli oyuncuları arasında yer almak amacıyla, yaklaşık 100 milyon ABD doları yatırım ile ABD’de ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan Fabric Development Inc. (FDI) ve Textile Products Inc. (TPI) şirketlerini satın almak için teklif verildi, resmi onaylarının tamamlanmasıyla birinci çeyrekte kapanışını hedeflediğimiz bu satın alma ile birlikte lastiklerini güçlendirdiğimiz uçakların artık kanat ve gövdelerini de biz güçlendirmeye başlayacağız. Koştuğumuz yeni etabın ilk somut sonuçlarından biri de bu olacak.

2017’de Çimento’da Çimsa’nın Afyonkarahisar’da yeni fabrika ile Eskişehir ve Niğde fabrikalarında tamamlanan yatırımlarla üretimde güçlenirken; Akçansa ile rekor satışlara ve yenilikçi ürünlere imza attık. Çimsa’nın Afyon Fabrikası’nı ve 300 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiğimiz Brisa’nın Aksaray’daki ikinci fabrikasını Sanayi 4.0’a uyumlu olarak tasarladık. Hem Afyon hem de Aksaray’daki tesislerimiz Sanayi 4.0’ın Türkiye’deki ilk ve en önemli örnekleri olacak. 2017 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teşviki ile belgelendirilen ve yüzde 100 Türk mühendisliğiyle yeni ürünlerin daha kısa sürede devreye alınmasını hedeflediğimiz Brisa AR-GE merkezimizle de bu yolda büyük bir avantaj sağlamış olacağız.” - "Toplam mevduat yüzde 15,8 artışla 201 milyar TL’nin üzerine çıktı" Göçmen, “Temsa, otobüste yakın gelecekte dünya genelinde toplu ulaşıma yön verecek ‘akıllı şehirler’in bir parçası olma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda ürettiğimiz ilk elektrikli otobüsümüzü İnovasyon Haftası’nda Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ettik.” dedi.