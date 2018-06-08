Sabancı Holding'den başsağlığı mesajı

İSTANBUL, (DHA)- SABANCI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı üzerine yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk iş dünyamızın önde gelen büyüklerinden Demirören Holding’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdoğan Demirören beyefendiyi kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Erdoğan Bey; enerjisi çok yüksek, çalışma azmiyle dolu, yaptığı işi çok seven bir iş adamıydı. Başta rahmetli Sakıp Sabancı olmak üzere, yakın aile dostumuz olan Erdoğan Bey’in ülkemiz ekonomisi ve sosyal hayatı için kıymetli katkıları olmuştur. Bilgi ve deneyimiyle iş dünyasına birçok öncü işler yapmıştır. Kendisine ‘ağabey’ dediğim merhum Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet, Demirören Ailesi’ne, Demirören Grubu çalışanlarına ve tüm iş dünyasına taziyelerimi sunuyorum."

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