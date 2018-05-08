Sabancı Holding'in satışları ilk çeyrekte yüzde 24 arttı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding’in konsolide satışları, 2018'in ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 11 milyar 322 milyon lira oldu. Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, holdingin konsolide satışları, ocak-mart döneminde 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artışla 11 milyar 322 milyon liraya ulaştı. Holdingin konsolide ana ortaklık net karı ise söz konusu dönemde yüzde 59 yükselerek 1 milyar 66 milyon lira olarak gerçekleşti. Sabancı Holding, ilk 3 aydaki operasyonel karlılığını ise yüzde 26 artırarak 2 milyar 569 milyon liraya çıkardı. Sabancı Holding'in toplam varlıkları bu yılın ilk 3 ayı itibarıyla 363 milyar 726 milyon liraya ulaşırken, toplam konsolide ana ortaklığa ait öz kaynakları ise 27 milyar 49 milyon lira oldu. - "Teknolojiyi odağımıza alarak ilerlemeye devam edeceğiz" Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Göçmen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Sabancı Topluluğu olarak esnek ve çevik yönetim anlayışı ve mevcut koşullara adaptasyon yeteneğiyle ilk 3 ayı olumlu sonuçlarla tamamladıklarını bildirdi.

Bu başarılı finansal sonuçlara, etkin risk yönetimi ve güçlü nakit yaratma kabiliyetiyle ulaştıklarını belirten Göçmen, şubat ayında 1,5 milyar lira büyüklüğüyle Türkiye’nin en büyük özel sektör halka arzını Enerjisa’da gerçekleştirirken, sanayi ve çimento şirketlerinde de hedeflerini yakaladıklarını kaydetti. Göçmen, "Önümüzdeki dönemde de 'Yeni Neslin Sabancı'sı olarak tanımladığımız dönüşüm sürecimizde teknolojiyi odağımıza alarak ilerlemeye devam edeceğiz. Bu bağlamda, şirketlerimiz ileri analitik konusunu süreçlerine daha fazla entegre etme yönünde çalışmalarını başlattı. Ayrıca, yeni yol haritamızın en stratejik yapı taşlarından olan kültürel dönüşüm için de topluluğumuzun insana dokunan tüm süreçlerini gözden geçirmeye devam ediyoruz. Tüm faaliyet alanlarımızı, kurumsal yönetişim ve yüksek performans kültürümüzün gerekleri doğrultusunda yöneterek paydaşlarımıza değer yaratmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. - "Akbank'tan ekonomiye 278 milyar lira kredi desteği" Mehmet Göçmen, bankacılıktaki faaliyetlerine değinirken, bu yıl 70'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Akbank’ın aktiflerinin 2018’in ilk 3 ayında 348 milyar lira seviyesine ulaştığını bildirdi.

Göçmen, geçen yılın sonuna kıyasla mevduatını da yüzde 4,8 artırarak 211 milyar liranın üzerine çıkaran Akbank'ın, bu dönemde 2 milyar 176 milyon lira brüt karından 482 milyon lira vergi karşılığı ayırarak 1 milyar 694 milyon lira net konsolide kar elde ettiğini bildirdi. Bununla birlikte bankanın, 225 milyar lirası nakdi kredi olmak üzere Türkiye ekonomisine toplam 278 milyar lira kredi desteği sağladığını aktaran Göçmen, bu yıl Akbank'ın kullandırdığı kredilerle reel sektöre sağladığı desteğin yüzde 5,6 artışla 175 milyar lira seviyesine ulaştığını kaydetti. - "Enerji işimizde yeni bir halka arza hazırlık yapıyoruz" Sabancı Holding CEO'su Göçmen, enerji iş kolundaki güçlü nakit yaratma kabiliyetine işaret ederek, Enerjisa’nın 2018’deki güçlü ilk çeyrek performansıyla da hedeflerine bir adım daha yaklaştığını belirtti. Enerjisa Enerji'nin konsolide faaliyet karını ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 67 artırdığını aktaran Göçmen, ilk çeyrek sonu itibarıyla şirketin net karının 243 milyon lira olduğunu ve 2016-2020 yılları arasındaki orta vadeli büyüme hedeflerinin de gerçekleştiğini kaydetti.

Göçmen, enerji üretimi tarafında ise borç seviyesini azaltmaya odaklandıklarını aktardı. Türkiye’de elektrik dağıtım ve perakende satış alanında yapılan ilk halka arzla sektörün şeffaflığı ve kurumsal yönetiminin gelişimi için önemli bir adım atıldığını vurgulayan Göçmen, "Enerjisa Enerji'nin halka arzından gelen kaynakla, enerji işimizde yeni bir halka arza hazırlık yapıyoruz. Böylece, ülkemize bir başka başarılı örnek daha sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Geçen yıl 3 bin 607 megavatlık kurulu gücünün tamamını devreye alarak tüm projelerini tamamlayan Enerjisa Üretim'in, 2018 yılında operasyonel mükemmeliyete odaklandığını belirten Göçmen, "Bu odağı ile aralık ayından bugüne doğal gaz fiyatlarındaki yüzde 25 yükselişe, artan belirsizliklere ve yağışların düşük seyretmesine rağmen santrallerinde bütçelenenin üzerinde gerçekleştirdiği emre amadelikle ilk çeyrek için bütçesinin de üzerinde başarılı bir performans sergiledi." yorumunu yaptı. - "Sanayide dış pazarlarda artan potansiyel"